تحديات جمة تواجه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد انتخاب الرئيس

تحليل معمق لتداعيات انتخاب رئيس الجمهورية العراقي على عملية تشكيل الحكومة، وتسليط الضوء على التحديات السياسية الداخلية والخارجية التي تواجه العراق، مع التركيز على دور القوى السياسية، والعلاقات مع إيران والولايات المتحدة، وتأثير الصراع على النفوذ على استقرار البلاد.

بعد مرور خمسة أشهر على ال انتخابات البرلمانية، تبرز تساؤلات حول قدرة الرئيس الجديد نزار آميدي على تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة ، خاصة في ظل عدم إعلان الإطار التنسيقي الشيعي عن سحب ترشيح نوري المالكي . ينص الدستور العراق ي على أن رئيس الجمهورية يكلّف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددًا بتشكيل الحكومة خلال 15 يومًا من انتخابه، مع مهلة 30 يومًا ل رئيس الوزراء المكلف لتشكيل الحكومة . هذه العملية الدستورية تواجه تحديات كبيرة في ظل تعقيدات المشهد السياسي العراق ي.

يرى أستاذ العلوم السياسية، عصام الفيلي، أن المشهد ازداد تعقيدًا، وأن بوادر الانشقاق بدت واضحة خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مما يشير إلى صعوبة تحقيق الإجماع على اختيار رئيس للوزراء في الوقت الحالي. يشير الفيلي إلى أن القوى الشيعية دخلت في دوامة بفعل عوامل داخلية وخارجية. فمن جهة، هناك جهات تسعى إلى تقريب العراق من إيران، بينما تؤثر الصراعات الأمريكية الإيرانية على المشهد. الرسائل الأمريكية التي تطالب باختيار رئيس وزراء قوي للمرحلة المقبلة تتصادم مع رغبة الفصائل في أن يكون رئيس الوزراء خاضعًا لسيطرتها. يرى الفيلي أن المالكي ابتعد عن رئاسة الحكومة بسبب عدم توافر الإجماع الشيعي، وأن قوى سياسية تسعى لاستغلال الهدنة في المنطقة لترسيخ المحاصصة التي تدمّر البلاد.

يتساءل الفيلي عن قدرة القوى السياسية على تشكيل حكومة تتوازن بين إيران والولايات المتحدة. يؤكد الخبير العراقي على نفوذ إيران المتزايد، خاصة بوجود ممثلي الفصائل المسلحة في البرلمان، معتبرًا أن اختيار رئيس الوزراء في هذه المرحلة أمر بالغ الحساسية. يشدد على أن التحدي الأكبر يكمن في قدرة رئيس الوزراء على التوسط بين الولايات المتحدة وإيران، ومعالجة الأزمات بين الحكومة والفصائل. هذه المعضلة تواجه أي شخصية شيعية تتولى السلطة، مع اعتراف القوى السياسية الشيعية بصعوبة مواجهة السلاح بالسلاح.

من جهته، يرى المحلل السياسي وائل الركابي أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستؤثر على خيارات الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء. يوضح أن الإطار ملزم باختيار مرشح خلال 15 يومًا ليتم تكليفه بتشكيل الحكومة. يشير الركابي إلى استمرار الخلاف داخل الإطار التنسيقي، حيث لا يزال المالكي المرشح الرسمي الوحيد. في حال تغييره، سيواجه المرشح الجديد ردود فعل مماثلة لتلك التي شهدها الحزب الديمقراطي الكردستاني. يتساءل الركابي عن مشاركة حزب البارزاني في الحكومة، وكيف سيتم تشكيلها والتصويت عليها في البرلمان. يرى أن جلسة انتخاب نزار آميدي عقدت المشهد، وأن الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء قبل انتخاب الرئيس كان سيساهم في توحيد الصفوف.

يضيف الركابي أن المدة الدستورية حددت 15 يومًا لتكليف المرشح و 75 يومًا لتشكيل الحكومة. يتساءل الركابي عن استغلال القوى السياسية للهدنة في المنطقة، مشيرًا إلى أن انتخاب الرئيس في أول أيام المفاوضات كان قرارًا متسرعًا. يختتم الركابي بالقول إن المسألة لا تتعلق بالحرب أو الهدنة، بل بالإزاحة الجيلية وإبعاد شخصيات ذات ثقل، مما سيؤثر على القوى الشيعية والكردية. في 24 يناير 2026، أعلن الإطار التنسيقي، الذي يضم أحزابًا شيعية مقربة من إيران، ترشيح نوري المالكي. بعد أربعة أيام، اعترض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الترشيح وهدد بوقف الدعم لبغداد، متهمًا المالكي بالتسبب في أزمات خلال فترة حكمه. في فبراير 2026، أكد المالكي تمسكه بالعودة إلى المنصب، سعيًا لطمأنة واشنطن.

تتعقد الصورة السياسية في العراق بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث تتصاعد التحديات أمام تشكيل الحكومة الجديدة. التنافس بين القوى السياسية، والتدخلات الخارجية، وتعقيدات العلاقات مع دول الجوار، جميعها عوامل تؤثر في المشهد. التساؤلات حول قدرة الرئيس الجديد على تحقيق التوافق، وتعقيد المشهد السياسي، تتطلب حلاً سريعًا لتفادي المزيد من التأخيرات والاضطرابات. تظهر الانقسامات داخل القوى السياسية، خاصة داخل الإطار التنسيقي، مما يعرقل عملية اختيار رئيس الوزراء. الصراع على النفوذ بين مختلف الأطراف يهدد استقرار البلاد ويعيق تقدمها.

يجب على القوى السياسية أن تتجاوز خلافاتها، وتضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار، للتوصل إلى حلول توافقية تضمن تشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب العراقي. هذه الفترة الحرجة تتطلب حكمة ورؤية سياسية لتحقيق الاستقرار والازدهار في البلاد. يجب على رئيس الوزراء المكلف أن يتمتع بالقدرة على التوفيق بين المصالح المتضاربة، والحفاظ على التوازن في العلاقات الخارجية، وتلبية احتياجات الشعب العراقي. المستقبل السياسي للعراق يعتمد على قدرة القادة على تجاوز التحديات، وتحقيق الوحدة الوطنية، وبناء مستقبل مستقر ومزدهر.





