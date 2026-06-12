تحديثات جديدة في نظام المرور السعودي لتنظيم عمل المركبات ذاتية القيادة

تعلن الإدارة العامة للمرور السعودية عن تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرور لتنظيم استخدام المركبات ذاتية القيادة، تشمل شروط التسجيل وتحديد المسؤولية القانونية بناءً على مستوى التدخل البشري.

في تطور مهم يشكل نقلة نوعية في قطاع النقل والتنقل، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عبر الإدارة العامة للمرور ، عن تنظيمات جديدة وهامة تنظم عمل وتشغيل المركبات ذاتية القيادة على الطرق العامة داخل المملكة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في مجال النقل الذكي وتهدف إلى تعزيز الأمان والكفاءة على الطرق، وتمهيد الطريق لتبني تقنيات المستقبل التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. التعديلات التي أدخلت على اللائحة التنفيذية لنظام المرور توفر إطاراً قانونياً شاملاً يحدد شروط استخدام هذه المركبات، وآلية تسجيلها،以及 توزيع المسؤولية القانونية في حالات تشغيلها المختلفة، مما يشكل حجر زاوية في استراتيجية المملكة لتحويل مدنها إلى مدن ذكية وتحقيق أهداف رؤيتها المستقبلية في مجال الابتكار والنقل المستدام.

وتعريفًا، فإن المركبات ذاتية القيادة هي مركبات مجهزة بمجموعة معقدة من المستشعرات المتطورة والكاميرات疑 and radars وأنظمة ذكاء اصطناعي، تمكنها من "رؤية" وتحليل البيئة المحيطة بها من alrededorات ومشاة ومركبات أخرى وعناصر الطريق، واتخاذ قرارات قيادية متسلسلة بشكل آلي. هذه الأنظمة تسمح للمركبة بتحديد موقعها بدقة، والتخطيط لمسارها، والتحكم في سرعتها وتوجيهها، إما بشكل كامل دون أي تدخل بشري، أو بمستويات مختلفة من التدخل البشري limiting.

وقد أوضحت الإدارة العامة للمرور في بيان رسمي عبر منصة "إكس" أن هذه التقنية تهدف إلى تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن الأخطاء البشرية، وتحسين تدفق المرور، وتقديم خيارات تنقل جديدة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقات، وخلق فرص اقتصادية جديدة في الصناعات التكنولوجية واللوجستيات. من أبرز ما تضمنته التنظيمات الجديدة هو وضع إطار واضح لتسجيل وترخيص هذه المركبات.

حيث أكدت "المرور" أنه يمكن تسجيل المركبات ذاتية القيادة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة لتسجيل جميع المركبات الأخرى، ولكن مع الالتزام بمتطلبات واشتراطات تقنية وأمنية إضافية تحددها الجهات المختصة، مثل هيئة الحكومة الرقمية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والتحقق. كما أن اللائحة المعدلة تحدد أنواع المركبات ذاتية القيادة وفق مستويات أتمتة القيادة (من المستوى 0 كامل التحكم البشري إلى المستوى 5 قيادة ذاتية كاملة)، وكل مستوى له متطلبات وقيود مختلفة على الطرق.

وفيما يتعلق بالمسؤولية النظامية والجنائية، وهو جانب بالغ الأهمية يثير العديد من التساؤلات، أوضحت الإدارة العامة للمرور أن تحديد المسؤولية يرتبط مباشرة بنمط تشغيل المركبة و"وضعية القيادة" المحددة في النظام. فإذا كانت المركبة تعمل في وضع يتطلب وجود سائق بشري جاهز للتدخل في أي لحظة (في المستويات من 2 إلى 4 عادة)، وأثناء القيادة حدث خطأ أو حادث بسبب قرارات السائق أو تدخله، فإن المسؤولية القانونية تقع على عاتق السائق وفق أحكام نظام المرور والعقوبات المقررة.

أما إذا كانت المركبة تعمل في وضع القيادة الذاتية الكاملة (المستوى 5) دون أي تدخل بشري من السائق،昏と железобетонных أن المسؤولية النظامية والمدنية الناتجة عن تشغيل المركبة تقع على عاتق مالك المركبة أو المشغل القانوني لها، ما لم يثبت عيب في الصنع أو خلل في النظام أو إهمال من الشركة المصنعة أو مطور البرمجيات، وفي تلك الحالة يمكن تحريك الدعوى ضدهم. هذه التنظيمات تمثل خطوة استباقية وواقعية من المملكة العربية السعودية للتعامل مع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع النقل، وتحديد القواعد القانونية قبل انتشار واسع النطاق لهذه المركبات.

وهي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وتطبيق التقنيات الحديثة من جهة، وضمان سلامة جميع مستخدمي الطرق من جهة أخرى. كما أن وضوح أحكام المسؤولية يمنح المستهلكين والشركات الثقة اللازمة لتبني هذه التقنية، ويعزز الاستثمار في تطويرها محلياً. مع استمرار التطور التقني، من المتوقع أن تخضع هذه اللائحة للمراجعة والتحديث الدوري لتواكب التغيرات في قدرات المركبات وطبيعة استخدامها





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