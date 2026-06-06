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تحديات التكاثر البشري في الجاذبية الصغرى: دراسات جديدة من وكالة ناسا والجامعات العالمية

علوم News

تحديات التكاثر البشري في الجاذبية الصغرى: دراسات جديدة من وكالة ناسا والجامعات العالمية
التكاثر في الفضاءالجاذبية الصغرىالإشعاع الكوني
📆6/6/2026 9:13 AM
📰Arabi21News
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تستعرض الدراسة الأخيرة للباحثين كيف تؤثر جاذبية الأرض وبيئات الفضاء على حركة الحيوانات المنوية وتطور الأجنة، وتسلط الضوء على مخاطر الإشعاع الكوني على الحمل أثناء رحلات إلى القمر والمريخ.

تسعى وكالة الفضاء الأمريكية إلى إنشاء قاعدة دائمة على القمر بحلول عام 2032، في إطار طموحاتها لتحويل مسكن شبه دائم إلى موطن يمكن للإنسان العيش فيه لفترات طويلة.

في خضم هذه الخطط، انطلقت الدكتورة نيكول ماكفرسون، أستاذة بجامعة أديلايد في أستراليا، في دراسة علمية مبتكرة حول قدرة التكاثر البشري في بيئات الجاذبية الصغرى. بدأت ماكفرسون رحلتها البحثية بعد مشاهدة فيلم وثائقي عن الفضاء مع زوجها، حيث تحول ما كان في البداية إلى مشروع جانبي مفعم بالخيال العلمي إلى محور رئيسي للبحث العلمي.

في مختبر فريماسونز المتخصص في صحة الرجال ورفاههم، صممت فرق البحث متاهة تحاكِي الجهاز التناسلي للإنسان، ومن ثم عُرضت على مجموعة من الحيوانات المنوية تحت ظروف الجاذبية الصغرى التي تُحاكي بيئة الفضاء. أظهرت النتائج أن نصف عدد الحيوانات المنوية فقط استطاع إكمال مساره إلى نهاية المتاهة، مقارنةً بالمجموعة الضابطة التي عملت تحت جاذبية الأرض الطبيعية، ما يعكس أن الجاذبية تلعب دوراً حاسماً في توجيه حركة الخلايا الجرثومية وتسهيل عملية الإخصاب

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التكاثر في الفضاء الجاذبية الصغرى الإشعاع الكوني دراسات ناسا الصحة الإنجابية

 

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