تحديثات مهمة في توثيق عقود العمل وقطاعات أخرى في المملكة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديثات في متطلبات توثيق عقود العمل عبر منصة قوى، مع عرض لبيانات أخرى تشمل تصاريح الحمولة الاستثنائية، انخفاض وفيات الطرق، مشاريع بلدية، أمطار، وضبط ممنوعات.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديثات مهمة في متطلبات الالتزام ب توثيق عقود العمل عبر منصة قوى ، وذلك بهدف تعزيز الامتثال وتحسين بيئة العمل في المملكة. وتهدف هذه التحديثات إلى رفع نسبة الالتزام المستهدفة إلى 85% ابتداءً من تاريخ 30 أبريل 2026، على أن تستكمل المرحلة الثانية برفع النسبة إلى 90% بنهاية 30 يونيو 2026. ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة المستمر لضمان حقوق العاملين وأصحاب العمل على حد سواء، وتعزيز الشفافية في العلاقة التعاقدية.

تشمل التحديثات آلية احتساب نسبة الالتزام، حيث يتم حسابها مباشرة من خلال مقارنة عدد العقود الموثقة بإجمالي عقود العاملين لدى المنشأة. هذه الآلية تتيح للمنشآت متابعة أدائها بدقة ووضوح، مما يساعدها على الالتزام بالمتطلبات في الوقت المحدد. وتدعو الوزارة جميع المنشآت إلى البدء الفوري في مراجعة عقود العمل غير الموثقة، والعمل على استكمال إجراءات التوثيق عبر منصة قوى، لتجنب أي صعوبات قد تؤثر في استفادتها من الخدمات المرتبطة بمؤشرات الالتزام. يعتبر توثيق عقود العمل خطوة حاسمة في تحقيق بيئة عمل آمنة وعادلة، فهو يضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف، ويساهم في رفع مستوى الشفافية والثقة. يعكس هذا القرار التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير سوق العمل السعودي، وتعزيز قدرته على جذب الكفاءات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تحسين تجربة العاملين في القطاع الخاص.\تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها في تعزيز امتثال منشآت القطاع الخاص لأنظمة العمل، ورفع جودة العلاقة التعاقدية. يعتبر توثيق عقود العمل ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف، حيث يساهم في حفظ حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل. ويهدف هذا الإجراء إلى خلق بيئة عمل مستقرة ومحفزة، تشجع على الإنتاجية والابتكار. وتعمل الوزارة على توفير جميع الأدوات والآليات اللازمة لمساعدة المنشآت على الالتزام بالمتطلبات الجديدة، بما في ذلك توفير منصة قوى التي تتميز بسهولة الاستخدام وتوفير المعلومات اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الوزارة الدعم الفني والإرشادات اللازمة للمنشآت لتسهيل عملية التوثيق. من خلال هذه الجهود، تسعى الوزارة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومزدهر، يعتمد على قوة عاملة مؤهلة ومدربة، وبيئة عمل جاذبة ومحفزة. ويعتبر توثيق عقود العمل جزءًا لا يتجزأ من هذه الرؤية، فهو يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة. كما يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل عادلة ومنصفة، تحترم حقوق جميع الأطراف.\في سياق آخر، وفي إطار تحديثات أخرى ضمن الأخبار المتداولة، وإلحاقًا لبيان وزارة الطاقة الصادر في تاريخ 9 أبريل 2026م بشأن تأثر بعض مرافق منظومة الطاقة في المملكة نتيجة الاستهدافات، بما في ذلك ... بلغ عدد تصاريح الحمولة الاستثنائية للمركبات المحلية بمناطق المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 نحو 24.019 تصريحًا، وتصدرت ... كما شهد قطاع الصحة تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفض معدل الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق بالمملكة بمعدل 6.37 وفيات لكل 100.000 نسمة. يقيس المؤشر الذي أصدرته وزارة الصحة مستوى ... وفي سياق متصل، وفي إطار جهودها المتواصلة لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات البلدية، تشهد بلدية مركز المضايا تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ مشروع ... وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، هطلت اليوم أمطار متوسطة على منطقة الرياض، شملت العاصمة وعددًا من محافظات المنطقة. كما هطلت أمطارٌ من غزيرة إلى متوسطة على مدينة أبها ... على صعيد آخر، سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 900 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة ... كل هذه التحديثات والجهود تعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وتعزيز التنمية المستدامة في جميع القطاعات





