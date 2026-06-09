تحديات سياسية عاصفة تواجه ليندسي غراهام في انتخابات كارولاينا الجنوبية

يواجه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام ضغوطاً انتخابية متزايدة في ولاية كارولاينا الجنوبية بسبب مواقفه المتشددة تجاه إيران وتأثيرات التضخم الاقتصادي، وسط منافسة شرسة من تيار أميركا أولاً.

تشهد ولاية كارولاينا الجنوبية حالة من الغليان السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، حيث يجد السيناتور المخضرم ليندسي غراهام نفسه في مواجهة اختبار هو الأصعب في مسيرته السياسية الطويلة.

وعلى الرغم من أن الولاية تُصنف تقليدياً كواحدة من الولايات الحمراء التي تشكل قاعدة صلبة ومستقرة للجمهوريين، إلا أن غراهام يواجه هذه المرة تحديات غير مسبوقة ترتبط بشكل مباشر بملفات شائكة، وعلى رأسها الحرب المستعرة مع إيران والارتفاع الملحوظ في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وهي القضايا التي باتت تشغل بال الناخب الأمريكي في هذه المرحلة الحرجة. ويبدو أن المواقف المتشددة التي تبناها غراهام تجاه طهران، ودعواته المستمرة للتدخل العسكري المباشر، قد تحولت إلى عبء سياسي يلاحقه، فيما يصفه البعض بلعنة حرب إيران التي بدأت تؤثر على قاعدته الانتخابية.

وفي خضم هذا السباق المحموم، يبرز اسم مارك لينش كأقوى المنافسين لغراهام، وهو رجل أعمال يميني يدير شركة لإصلاح الأجهزة المنزلية في مدينة غرينفيل، ويستند في حملته إلى تمويل ذاتي ضخم من ثروته الشخصية. لينش لا يواجه غراهام من منطلق سياسي تقليدي فحسب، بل يتبنى خطاباً هجومياً حاداً يتهم فيه السيناتور غراهام بعدم الالتزام الحقيقي بمبادئ حركة لنجعل أميركا عظيمة مجدداً، وتحديداً مبدأ أميركا أولاً.

ويرى لينش أن دعم غراهام للمساعدات الخارجية وسياسات التدخل العسكري في مناطق النزاع البعيدة يأتي على حساب مصلحة العمال الأمريكيين ودافعي الضرائب الذين يعانون من تداعيات اقتصادية ملموسة. ويسعى لينش بذكاء إلى استثمار حالة الإحباط الشعبي المتنامية تجاه تكاليف الحروب الخارجية، محاولاً إقناع الناخبين بأن التوجهات السياسية لغراهام تخدم أجندات دولية أكثر مما تخدم مصلحة المواطن في كارولاينا الجنوبية. أما على صعيد الأرقام واستطلاعات الرأي، فإن المؤشرات تعكس تراجعاً مقلقاً في شعبية غراهام مقارنة بسنوات سابقة.

فبينما حقق انتصاراً ساحقاً بنسبة 68 في المائة في عام 2020، تظهر الاستطلاعات الحالية صراعاً مريراً لتجاوز عتبة الـ50 في المائة المطلوبة لتجنب الدخول في جولة إعادة انتخابية. استطلاع إنسايدر أدفانتج أظهر حصوله على 51.2 في المائة مقابل 20.9 في المائة لمنافسه لينش، بينما كانت نتائج استطلاع سيتادل أكثر قسوة، حيث منح غراهام 46 في المائة فقط، مما يضع احتمال خوض جولة إعادة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري كسيناريو وارد جداً، وهو أمر لم يسبق أن واجهه غراهام الذي يسعى الآن للفوز بولاية خامسة في مجلس الشيوخ.

ورغم هذه الضغوط، يرفض ليندسي غراهام التراجع عن مواقفه الصقورية تجاه إيران، بل يذهب إلى أبعد من ذلك بالتأكيد على أن التدخل العسكري الأمريكي كان ضرورة استراتيجية لا يمكن التنازل عنها مهما كانت التكلفة المادية أو البشرية. ويرى غراهام أن الخطر الأكبر الذي يهدد الأمن العالمي هو وصول النظام الإيراني إلى قدرات نووية، وهو ما يبرر في نظره كل الضربات العسكرية.

وفي خطوة جريئة ومثيرة للجدل، طالب سكان ولايته بالاستعداد النفسي لإرسال أبنائهم وبناتهم إلى الشرق الأوسط دعماً لهذه الجهود العسكرية، معتبراً أن هذه التضحيات هي الضمان الوحيد لتحقيق استقرار طويل الأمد، ومؤكداً أن التضخم وأسعار الوقود ستنخفض بمجرد تحقيق النصر النهائي في هذه الحرب. من جانبه، لم يتخل الرئيس دونالد ترمب عن حليفه المقرب، بل قدم له دعماً مطلقاً وصريحاً من خلال تجمعات انتخابية ومنشورات على منصة تروث سوشيال.

وأكد ترمب أن النصر على إيران بات وشيكاً وسينتهي خلال أسبوعين، مشيداً بدور غراهام في مجالات أمن الحدود وإنتاج الطاقة والسياسات الضريبية. هذا الدعم الرئاسي يشكل طوق نجاة لغراهام في مواجهة تيار ماغا المتشدد داخل الحزب.

وفي محاولة لترجيح كفته، أنفق غراهام مبالغ طائلة تجاوزت 29 مليون دولار على حملته الانتخابية، ليتفوق بذلك مالياً على جميع منافسيه، حيث دخل المرحلة النهائية من السباق برصيد مالي يفوق ضعف ما يملكه بقية المرشحين الجمهوريين مجتمعين، مما يجعل المعركة الآن صراعاً بين القوة المالية والدعم الرئاسي من جهة، وبين الغضب الشعبي والمطالب العزلاتية من جهة أخرى





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