تحديات حكيمة ستارمر وتراجع الاستقرار في بريطانيا

تتفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية في المملكة المتحدة مع تراجع الثقة في قيادة كير ستارمر، ما يعيد تسليط الضوء على مسألة قابلية الحكم في ظل تعدد الأحزاب وتعقيد الانتخابات.

بعد أقل من عامين على تولي كير ستارمر رئاسة وزراء المملكة المتحدة، يبدو أن مساره المتقلب قد يقوده إلى مغادرة منصبه. فقد أظهر الناخبون رفضاً صريحاً للمرشحين الذين ينتمون إلى حزب العمال في ال انتخابات المحلية التي جرت عبر إنجلترا واسكتلندا وويلز، ما أثار تساؤلات حول قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرارها.

يصف المؤرخ أنتوني سيلدون المشهد الحالي بأنه يحمل خطر التفويت على كتابة تاريخ رؤساء الوزراء البريطانيين، وهو مشروع بدأه في التسعينيات عندما كانت الفترات التي يقضيها القادة في منصبهم طويلة نسبياً، ما مكنه من توثيق شخصياتهم بدقة. الآن، ومع تعاقب ثلاثة قادة على حزب المحافظين خلال عام واحد، ينتظر سيلدون بفارغ الصبر نتائج الانتخابات التي من المتوقع أن تعيد للبلاد جولة جديدة من الاستقرار أو تزيد من تعقيد المشهد السياسي





