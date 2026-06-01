تحديات مونديال 2026: قطر تبحث عن رد الاعتبار والبرازيل تصارع لاستعادة بريق السامبا

تحليل مفصل لاستعدادات المنتخبين القطري والبرازيلي لكأس العالم 2026، يتناول سعي قطر لمحو آثار 2022 ومحاولات أنشيلوتي إعادة البرازيل لمنصات التتويج وسط تحديات الإصابات والغيابات.

يسعى المنتخب القطري ل كرة القدم من خلال مشاركته المرتقبة في بطولة كأس العالم القادمة إلى صياغة فصل جديد من طموحاته الرياضية، محاولاً محو الآثار النفسية والرياضية التي خلفها مونديال 2022.

لقد كانت النسخة الماضية التي استضافتها الدوحة بمثابة صدمة كبرى، حيث دخلت قطر التاريخ كأول دولة مستضيفة تخسر جميع مبارياتها الثلاث في دور المجموعات، وهو ما شكل خيبة أمل كبيرة بالنظر إلى حجم الاستثمارات الضخمة والتوقعات العالية التي أحاطت بالفريق. ومع ذلك، فإن الطريق نحو استعادة الثقة بدأ يتضح من خلال الحفاظ على لقب كأس آسيا في نسخة 2023، وهو الإنجاز الذي منح اللاعبين والجمهور دفعة معنوية هائلة، ثم تلاه التأهل المستحق إلى كأس العالم 2026 وللمرة الأولى في تاريخ البلاد عبر المسار التنافسي الطبيعي، بعيداً عن ميزة الاستضافة التلقائية، مما يثبت أن المنتخب القطري بات يمتلك المقومات الفنية للمنافسة قارياً وعالمياً.

على الرغم من هذه النجاحات، فإن مسيرة الاستعدادات القطرية لم تخلُ من العثرات والتحديات؛ إذ شهدت الفترة الماضية خروجاً مفاجئاً وغير متوقع من دور المجموعات في كأس العرب التي أقيمت على أرضها، بالإضافة إلى إلغاء مباريات ودية حاسمة كانت مقررة أمام منتخبات قوية مثل صربيا والأرجنتين بطلة العالم، وذلك نتيجة التوترات السياسية والحرب على إيران، مما حرم المدرب يولن لوبتيغي من فرصة حقيقية لاختبار جاهزية لاعبيه أمام مدارس كروية متنوعة وعالية المستوى. وتعتمد قطر في تشكيلتها بشكل أساسي على خريجي أكاديمية أسباير، التي شكلت العمود الفقري للمنتخب على مدار عقد من الزمان ووفرت حالة من الانسجام والتناغم الكبير بين اللاعبين.

ومع ذلك، يظل التساؤل قائماً حول مدى قدرة الاعتماد المفرط على لاعبي الدوري المحلي في توفير العمق والخبرة اللازمين لمواجهة المنتخبات العالمية الكبرى. وفي خطوة استراتيجية لتعزيز القيادة، استجاب المخضرم حسن الهيدوس لطلب لوبتيغي وتراجع عن قرار اعتزاله الدولي، ليكون صمام الأمان وعنصر الخبرة في التشكيلة، بينما تظل الشراكة الهجومية بين العقل المبدع أكرم عفيف، الحائز على جائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين، والهداف التاريخي المعز علي، هي الورقة الرابحة التي تراهن عليها قطر لزعزعة دفاعات الخصوم.

في المقابل، تدخل البرازيل غمار المنافسات المونديالية تحت قيادة المدرب الإيطالي الأسطوري كارلو أنشيلوتي، وسط حالة من الترقب الممزوج بالشكوك. يسعى أنشيلوتي لإنهاء صيام البرازيل عن لقب كأس العالم الذي دام 24 عاماً، لكنه يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في افتقار الفريق الحالي للبريق المعهود وسحر السامبا التقليدي.

وقد أثار قرار استدعاء نيمار، الذي يبلغ من العمر 34 عاماً، جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، خاصة وأنه لم يكن ضمن خيارات المدرب منذ عام، وعانى من إصابة خطيرة في الركبة أبعدته طويلاً، قبل محاولته العودة عبر بوابة نادي سانتوس. يبدو أن هذا الاستدعاء نابع من حاجة ماسة لخبرة نيمار في ظل غيابات مؤثرة بسبب الإصابات، مثل استبعاد إستيفاو ورودريغو وإيدر ميليتاو، مما أدى إلى ضعف واضح في مراكز الظهيرين، وهي المراكز التي كانت تاريخياً مصدر قوة البرازيل بوجود أساطير مثل كافو وروبرتو كارلوس.

واضطر أنشيلوتي للاعتماد على خيارات أقل بريقاً مثل دانيلو وأليكس ساندرو لسد هذه الثغرات، بينما تظل حراسة المرمى مصدر قلق بعد موسم مضطرب لأليسون بيكر ورحيل إيدرسون إلى الدوري التركي، مما يضع عبئاً ثقيلاً على كاسيميرو في خط الوسط لضبط الإيقاع وتأمين الدفاع. وبعيداً عن قطر والبرازيل، يشهد المشهد المونديالي تحولات مثيرة؛ حيث يعود المنتخب النرويجي للمشاركة في النهائيات بعد غياب دام 28 عاماً، مدفوعاً ببروز جيل ذهبي يقوده النجم إرلينغ هالاند الذي ينتظر العالم رؤية تأثيره على الساحة العالمية.

وفي المجموعة السابعة، تتركز الأنظار على نجوم من العيار الثقيل مثل المصري محمد صلاح والبلجيكيين كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو وتيبو كورتوا، مما ينذر بصراعات كروية شرسة. وفي سياق آخر، يتوقع الخبراء مثل آلن روثنبرغ أن تشهد الولايات المتحدة تحولاً جذرياً في الثقافة الرياضية، حيث قد تنجح كرة القدم في منافسة كرة القدم الأمريكية (NFL) على عرش الشعبية، خاصة مع الزخم الذي تخلقه استضافة المونديال وتدفق النجوم العالميين، مما يجعل نسخة 2026 ليست مجرد بطولة رياضية، بل نقطة تحول في خارطة كرة القدم العالمية





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كأس العالم 2026 المنتخب القطري المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي كرة القدم

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