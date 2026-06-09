تحديثات شاملة حول تحضيرات النصر للموسم الجديد

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة عكاظ عن آخر مستجدات نادي النصر بخصوص المدرب الجديد والمعسكر والصفقات وموقف عبدالرحمن غريب.

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة عكاظ أن اللجنة الرياضية بنادي النصر تملك موافقات مبدئية من عدد من المدربين البارزين، غالبيتهم من المدرسة البرتغالية، إلا أن الإعلان الرسمي عن الجهاز الفني الجديد لا يزال معلقاً حتى اللحظة.

وأوضحت المصادر أن سبب التأخير يعود لتمسك الإدارة بخيار أول تسعى لإنهاء إجراءات التعاقد معه قبل الإعلان، مشيرة إلى أن النادي لن يعلن عن المدرب إلا بعد إغلاق الملف بشكل نهائي. وبينت المصادر أن معسكر الفريق الخارجي للموسم الجديد تقر إقامته في البرتغال، على أن يتم الكشف عن تفاصيله وتوقيته فور الإعلان عن اسم المدرب الجديد، ليكون له دور مباشر في وضع البرنامج الفني.

وعلاوة على ذلك، أكدت المصادر أن صفقات النصر للموسم القادم لن تُحسم إلا بعد اختيار المدرب، حيث سيكون له الكلمة الفصل في الأسماء المطلوبة وفق رؤيته الفنية. وفيما يتعلق بخطط التعاقدات، أشارت المصادر إلى أن النادي يتجه لعدم تجديد عقد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبحث عن بديل أجنبي في مركز المحور، كما يدرس التعاقد مع لاعبين في مركزي الظهير الأيمن والجناح من فئة المواليد.

أما في ملف اللاعب عبدالرحمن غريب، فقد كشفت المصادر أن النصر كان قد قدم عرضاً سابقاً للاعب بقيمة 10 ملايين ريال للموسم الواحد لمدة 3 سنوات، إلا أن اللاعب رفضه حينها. وبعد نهاية الموسم، عاد غريب وطلب تفعيل العرض ذاته، لكن الإدارة الرياضية أبلغته أن العرض لم يعد قائماً، الأمر الذي دفعه للاتفاق مبدئياً مع نادي الاتحاد بمبلغ أقل من العرض النصراوي السابق.

وبناء على هذه التطورات، يبدو أن إدارة النصر تتبع منهجاً حذراً في التخطيط للموسم الجديد، حيث تركز على اختيار المدرب أولاً ثم بناء باقي القرارات الفنية والإدارية حوله. هذه الاستراتيجية تهدف إلى ضمان انسجام الرؤية بين الجهاز الفني والإدارة، وتفادي أي تضارب في الاختيارات التي قد تحدث إذا تم التعاقد مع لاعبين قبل قدوم المدرب. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة إعلاناً رسمياً عن المدرب الجديد يليه الكشف عن تفاصيل المعسكر في البرتغال وبدء حسم الصفقات المنتظرة.

وما زالت الجماهير النصراوية تترقب هذه التحركات بفارغ الصبر، آملة أن يقدم المدرب الجديد إضافة نوعية تعيد الفريق إلى سكة المنافسة على الألقاب المحلية والقارية





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