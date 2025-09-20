تحالف السعودية وباكستان: نظرة على الدعم المالي النووي في ظل التوترات الإقليمية

يستعرض التقرير العلاقة التاريخية بين السعودية وباكستان، مع التركيز على دور الدعم المالي السعودي في تطوير البرنامج النووي الباكستاني. يتناول التقرير الاتفاق الدفاعي الجديد بين البلدين في سياق التوترات الإقليمية المتزايدة، ويحلل تداعياته المحتملة على المنطقة والعلاقات الدولية.

يسلط الضوء على العلاقة المتشابكة بين المملكة العربية السعودية و باكستان ، مركزا على الدعم المالي السعودي الذي لعب دورا حاسما في سعي إسلام أباد نحو امتلاك السلاح ال نووي منذ سبعينيات القرن الماضي. يوضح التقرير، الذي ترجمته 'عربي21'، أن ال تحالف ال نووي بين البلدين يعود إلى عام 1998، عندما طلب رئيس الوزراء ال باكستان ي نواز شريف دعما ماليا من ولي العهد السعودي آنذاك، الأمير عبد الله بن عبد العزيز، تحسبا لرد فعل إسلام أباد على التجربة ال نووي ة الهندية التي أجريت بالقرب من الحدود ال باكستان ية.

استجابة لهذا الطلب، قدمت الرياض دعما سخيا لباكستان، شمل إمدادها بنحو 50 ألف برميل نفط يوميا مجانا، لمساعدتها على تخطي العقوبات الغربية. زيارة رئيس الوزراء الباكستاني الحالي شهباز شريف إلى الرياض، برفقة قائد الجيش الباكستاني، لإبرام اتفاق دفاعي جديد، تأتي في سياق إقليمي يشهد اضطرابات متزايدة، بما في ذلك التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، وتراجع الثقة في الولايات المتحدة، والتوترات مع إيران. الاتفاق الجديد، على الرغم من غموض تفاصيله، يعكس رغبة السعودية في تعزيز تحالفها الاستراتيجي مع باكستان، القوة النووية الإسلامية الوحيدة، في ظل تحولات جيوسياسية واسعة. يرى المحللون أن هذا الاتفاق لا يستجيب فقط لحدث معين، بل يعكس تحولات إقليمية أوسع، خاصة مع تراجع الضمانات الأمنية الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد التقرير على عمق التعاون العسكري بين البلدين على مر العقود، مشيرا إلى طلب رئيس الوزراء الباكستاني ذو الفقار علي بوتو الدعم من الملك فيصل لتطوير البرنامج النووي الباكستاني في عام 1974. وقد ساهمت عدة عوامل في تعزيز هذه العلاقة، بما في ذلك تهريب التقنيات النووية من الغرب إلى باكستان، وتقديم المساعدات المالية السعودية الكبيرة لباكستان، والتي فاقت ما تلقته من أي دولة أخرى خارج العالم العربي. بعد التجربة النووية الباكستانية عام 1998، تعمقت العلاقات العسكرية، حيث رحب العالم الإسلامي بـ'القنبلة الإسلامية'. وقد تجسد هذا الترحيب في تسمية مدينة باكستانية باسم الملك فيصل، وإرسال قوات باكستانية لحماية الحدود السعودية خلال حرب إيران-العراق. بالإضافة إلى ذلك، كانت وكالة الاستخبارات الباكستانية قناة لتحويل الأموال السعودية والأمريكية لدعم المجاهدين الأفغان. وتدريب ضباط باكستانيين للجيش السعودي، وقيادة أحدهم لقوة مكافحة الإرهاب في الرياض، كل ذلك يشير إلى التعاون الوثيق بين البلدين.\يشير التقرير إلى أن السعودية طلبت من باكستان تبادل الخبرات النووية منذ عام 1999، لكن إسلام أباد امتنعت عن ذلك رسميا. على الرغم من عدم وجود اتفاق مكتوب يربط الدعم الاقتصادي السعودي بالحماية النووية، إلا أن وجود إيران نووية وإسرائيل غير مقيدة يجعل باكستان ورقة استراتيجية هامة للسعودية. إسرائيل، على الرغم من متابعتها لتطورات البرنامج النووي الباكستاني عن كثب، لم تستهدفه كما فعلت مع العراق وإيران، نظرا لتعقيدات العلاقة الأمريكية الباكستانية في أفغانستان خلال الثمانينيات. العلاقات بين باكستان ودول الخليج لم تكن دائما سلسة، حيث شهدت توترا في عام 2015 بسبب رفض إسلام أباد المشاركة في الضربات الجوية ضد اليمن، ومع ذلك، لا تزال باكستان تعتمد على الدعم المالي والنفطي المنتظم من السعودية والإمارات والصين. الاتفاق الجديد، الذي صيغ بعبارات غامضة عمدًا، يهدف إلى إرسال رسائل ردع غير مباشرة. يرى المحللون أن هذا الغموض جزء من استراتيجية الردع، بينما يصفه مقربون من البلاط الملكي بأنه 'مظلة نووية باكستانية' محتملة. الاتفاق يمنح السعودية ضمانات أمنية تقليدية، وتدريبًا وخبرة عسكرية باكستانية، ويعزز الرمزية السياسية لوجود قوة نووية إسلامية إلى جانب المملكة. لكنه في الوقت نفسه يحمل مخاطر لباكستان، التي تركز اهتمامها على الهند أكثر من الشرق الأوسط، خاصة في علاقاتها مع إدارة ترامب، ويزيد من مخاوف إسرائيل والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الباكستاني. صرح مسؤول سابق مطلع على المحادثات بين المسؤولين الباكستانيين والإسرائيليين: 'لطالما كان الأمريكيون والإسرائيليون يشعرون بالقلق من أن برامج باكستان النووية والصاروخية قد تشكل تهديدًا لإسرائيل، وهذه الاتفاقية قد تغذي تلك المخاوف'.\تجدر الإشارة إلى أن الحرب في غزة أدت إلى تعطيل اتفاق الدفاع الذي طال انتظاره بين الرياض والولايات المتحدة، مما أخر أي تطبيع محتمل بين إسرائيل والسعودية. قد يكون هذا الاتفاق عاملا إضافيا يعيق التطبيع بين الرياض وتل أبيب، مما يدفع الهند وإسرائيل إلى تقارب أكبر، ويعرض باكستان لعقوبات إضافية، ويهدد موقعها الجيوسياسي الحساس مع الصين وإيران والسعودية والولايات المتحدة. من جانبها، أعلنت الهند أنها ستدرس تداعيات الاتفاق على أمنها القومي، لكنها لن تتسرع في تعزيز علاقاتها الدفاعية مع إسرائيل، بل ستواصل نهجها المتعدد في العلاقات الدولية. وفي الوقت نفسه، تراهن السعودية على استمرار علاقاتها الوثيقة مع الهند، حيث يؤكد المسؤولون السعوديون أن الهند تدرك احتياجات المملكة الأمنية وتعي تاريخ العلاقات بين السعودية وباكستان. يمثل هذا الاتفاق تحولا هاما في الديناميكيات الإقليمية، حيث يعزز التحالفات القائمة ويثير تساؤلات جديدة حول الأمن الإقليمي والتوجهات الاستراتيجية للدول المعنية. يبرز هذا الاتفاق التحديات المعقدة التي تواجهها المنطقة، حيث تسعى الدول إلى تحقيق أهدافها الأمنية والاقتصادية في بيئة جيوسياسية متغيرة باستمرار. إن فهم هذه الديناميكيات يتطلب تحليلا متعمقا للعلاقات التاريخية، والتحولات الإقليمية، والتوازن الدقيق للقوى





