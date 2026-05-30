تحالف الحرس الثوري الجديد يهمش قاليباف ويعيد تشكيل السلطة في إيران

كشف تقرير نشرته صحيفة التلغراف عن تراجع دور رئيس البرلمان ال إيران ي محمد باقر قاليباف في المشهد ال إيران ي لصالح تحالف داخل الحرس الثوري يضم أحمد وحيدي القائد العام الجديد للحرس الثوري ومحمد علي جعفري القائد العام السابق للحرس الثوري.

وبينما لا يزال الحرس الثوري يسيطر إلى حد كبير على النظام اتضح سريعا أن قاليباف ليس القوة الحقيقية في طهران. وكشفت التلغراف أن أحمد وحيدي هو في الواقع الشخصية الأقوى في النظام وهو ما أكدته لاحقا مصادر استخباراتية غربية. خلال السنوات الأخيرة بسبب توليه مناصب مهمة في البيروقراطية الحكومية لكن منذ اللحظة التي أصبح فيها قائدا عاما للحرس الثوري كان بحاجة إلى توسيع قاعدته داخل المؤسسة خصوصا بين الأجيال الشابة من الحرس وميليشيا الباسيج.

وهنا وفق الصحيفة يبرز دور محمد علي جعفري المعروف أيضا باسم عزيز جعفري القائد العام السابق للحرس الثوري وربما ثاني أقوى شخصية في إيران حاليا. وتشير المعلومات إلى أن تحالفا غامضا وخطيرا قد تشكل بين وحيدي وجعفري وكلاهما من أبرز خصوم قاليباف.

وأصبح الصدام الشخصي بين جعفري وقاليباف معروفا للعامة في عام 2022 بعدما كشف تسجيل مسرب لمحادثة جرت عام 2018 يعتقد أنها بين جعفري عندما كان قائدا عاما للحرس الثوري ونائب الشؤون الاقتصادية في الحرس عن تورط قاليباف في قضايا فساد. وبيّنت الصحيفة أن الأمر لم يقتصر على تهميش قاليباف خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة بل إن شائعات متداولة بين شبكات من قيادات الحرس الثوري الأصغر سنا تشير إلى أن الرجل يشعر بالاستياء بعد استبعاده من دائرة النفوذ.

لكن جعفري لم يهمش ففي عام 2019 تولى قيادة واحدة من أهم وأكثر المؤسسات السرية التي أنشئت لتوجيه النتائج السياسية والاجتماعية في إيران وهي مقر بقية الله الغامض. وقد برزت أهمية هذا الجهاز في تسجيل مسرب حصلت عليه الصحيفة من مقر بقية الله حيث كشف نائبه المسؤول البارز في الحرس الثوري ساسان زارع أن المقر يتمتع بالمكانة الخاصة نفسها التي تتمتع بها قوة القدس من حيث رفع تقاريره مباشرة إلى مكتب المرشد.

ويعد جعفري واحدا من أكثر الاستراتيجيين مهارة داخل الحرس الثوري. وخلال توليه قيادة الحرس بين عامي 2007 و2019 صمم وأشرف على عملية اللامركزية داخل المؤسسة وهي استراتيجية زمن الحرب التي يستخدمها الحرس حاليا في مواجهته مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وبعد عام 2007 دفع باتجاه إنشاء قوات للحرس الثوري على مستوى المحافظات استعدادا لتهديدين رئيسيين الحرب الخارجية والاضطرابات الداخلية. وفي عهده وسع الحرس الثوري بشكل كبير قدراته العسكرية والأمنية.

وساهم جعفري في إنشاء جهاز استخبارات الحرس الثوري وأسس القيادة السيبرانية للحرس وعزز قدراته في الحرب غير المتكافئة ضد الولايات المتحدة. كما لعب دورا محوريا في قمع الاحتجاجات الشعبية. وفي عام 2019 أنشأ جعفري مقر بقية الله بوصفه الذراع الاجتماعية والثقافية للحرس الثوري وكان هدفه تنظيم وتدريب وحشد القاعدة الداعمة الصغيرة لكنها متشددة للنظام في مختلف أنحاء إيران. وكان مخطط جعفري يهدف إلى إنشاء 800 ألف مجموعة صغيرة تضم نحو 4 ملايين عضو في أحياء إيران خلال 5 سنوات.

وقد جرى تدريب هذه المجموعات على تنفيذ عمليات ثقافية وسياسية تتراوح بين الرقابة الأيديولوجية والدعاية والتأثير في النتائج السياسية. ومنذ عام 2019 استخدمت الحلقة الوسطى أيضا في هندسة الانتخابات. وفي الواقع فإن جهاز الحلقة الوسطى هو الأداة التي مكنت جعفري من ترسيخ نفوذ قوي بين الأجيال الثالثة والرابعة من الحرس الثوري والباسيج وهي الأجيال الأصغر سنا والأكثر التزاما أيديولوجيا وهي بالضبط القاعدة التي يحتاجها وحيدي اليوم.

ومثل جعفري من المرجح أن يحمل وحيدي وهو من المتشددين الأيديولوجيين النقاة نظرة سلبية تجاه قاليباف بسبب اتهامات الفساد التي أضرت بصورة الحرس الثوري نفسه بوصفه قوة إسلامية أيديولوجية. ومن ثم يبدو أن تحالفا قائما على المصالح والأيديولوجيا والنفوذ قد جمع بين وحيدي وجعفري داخل الحرس الثوري. فواحدي يحتاج إلى جعفري لتعبئة الحلقة الوسطى والأجيال الشابة من الحرس والباسيج بهدف بناء قاعدة نفوذ شخصية بينما يستخدم جعفري وحيدي لتهميش خصومه مثل قاليباف.

وقد يبدأ هذا التحالف بين جعفري ووحيدي أيضا في إعادة تشكيل بنية الحرس الثوري وكوادره وأساليبه. فكلا الرجلين يمثلان رؤية أيديولوجية متشددة داخل الحرس تنظر إلى السياسة والمجتمع والمنطقة من منظور ديني أمني صارم. وإذا نجح تحالفهما فإنه سيمنح نفوذا أكبر للأجنحة الشابة والأكثر تشددا داخل الحرس والباسيج وهي أجنحة أكثر انضباطا أيديولوجيا وأقل ارتباطا بالسياسات البيروقراطية التقليدية لطهران.

وسيؤدي ذلك إلى تعميق تحول النظام من دولة دينية يحميها الحرس الثوري إلى دولة أمنية دينية يهيمن عليها الحرس الثوري نفسه وستكون النتائج خطيرة. ففي الداخل من المرجح أن تصبح طهران أكثر قمعا أما في الخارج فإن الحرس الذي يتولى السلطة السياسية بالكامل سيكون أكثر عدوانية إذ سيرى في المواجهة مع أعداء إيران لغة طبيعية للسلطة لا مخاطرة يجب تجنبها.

وتشير التحليلات إلى أن هذا التحالف قد يؤدي إلى تعزيز قبضة الحرس الثوري على جميع مفاصل الدولة مما يقلص مساحة المناورة للتيارات الإصلاحية والمحافظة المعتدلة. كما أنه يعكس صراعا خفيا بين الأجنحة المختلفة داخل النظام الإيراني على النفوذ والسلطة. ومع تصاعد التوترات الإقليمية والدولية يبرز السؤال حول مدى تأثير هذا التحالف على سياسات إيران الخارجية خاصة في ملفات مثل البرنامج النووي ودورها في الشرق الأوسط.

في المقابل يرى مراقبون أن تهميش قاليباف قد يكون جزءا من إعادة هيكلة أوسع للسلطة في إيران تمهد لمرحلة ما بعد المرشد الأعلى علي خامنئي حيث يسعى الحرس الثوري إلى تأمين مستقبله السياسي. وبغض النظر عن النتائج المباشرة فإن هذه التطورات تكشف عن الطبيعة المعقدة والديناميكية للنظام السياسي الإيراني الذي يبدو أنه يتجه نحو مزيد من التطرف والعسكرة.

وفي هذا السياق يلاحظ أن الحرس الثوري لم يعد مؤسسة عسكرية فقط بل تحول إلى قطب سياسي واقتصادي واجتماعي يتحكم في مصير البلاد. وتشير التقارير إلى أن وحيدي وجعفري يعملان على تعزيز التعاون مع الحلفاء الإقليميين مثل حزب الله والميليشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا واليمن. كما يسعيان إلى تطوير قدرات الحرس الثوري في مجالات الطائرات المسيرة والصواريخ الدقيقة والحرب الإلكترونية. ويرى المحللون أن هذا التوجه قد يزيد من حدة المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة.

وفي الوقت نفسه تواجه إيران تحديات داخلية كبيرة أبرزها الأزمة الاقتصادية المتصاعدة والاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في أعقاب وفاة مهسا أميني. ومن المرجح أن تتعامل القيادة الجديدة للحرس الثوري بقسوة مع أي حركة احتجاجية معتمدة على آلاف الخلايا المنظمة عبر الحلقة الوسطى. وهكذا فإن التحالف بين وحيدي وجعفري يعيد تعريف معادلة السلطة في إيران ويفرض واقعا جديدا قد يكون له تداعيات بعيدة المدى على استقرار البلاد وأمن المنطقة





