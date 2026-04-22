تحالف إقليمي جديد يلوح في الأفق: السعودية ومصر وتركيا وباكستان تحت مظلة نووية باكستانية

كشفت منصة ' ناتسيف نت ' ال إسرائيل ية عن مساع لتشكيل تحالف إقليمي رباعي يضم السعودية و مصر و تركيا و باكستان ، في خطوة تهدف إلى إعادة تعريف موازين القوى بالمنطقة تحت مظلة نووية باكستان ية.

وأضافت المنصة العبرية أن هذه الدول الأربع، التي تمثل ركائز العالم الإسلامي السني، تقود معادلة أمنية جديدة في الشرق الأوسط، وتسعى إلى بلورة محور استراتيجي مستقل يُعرف بـ'المنصة الأمنية الرباعية'، بهدف تقليل الاعتماد على القوى الخارجية كالولايات المتحدة، وتحقيق الاستقرار الإقليمي في مواجهة التصاعد المتوتر بين إيران وإسرائيل. هذا التحالف يثير مخاوف لدى أطراف إقليمية عدة، محذرة من أن تشكيل كتلة عسكرية من هذا القبيل قد يسرع سباق التسلح ويخلق 'هياكل قيادية موازية' تزيد من خطر سوء التقدير.

إيران تنظر إلى التحالف كتهديد مباشر، مما قد يدفعها إلى تصعيد نشاط وكلائها في المنطقة، بينما يقلق صعود باكستان كلاعب مؤثر في الشرق الأوسط كل من الهند، بسبب التنافس التاريخي مع إسلام أباد، والإمارات التي تتبنى أحياناً خطاباً أكثر تشدداً تجاه إيران ولا تنضوي تحت هذا المحور الرباعي. وتشير التقارير إلى أن هذا التحالف لا يقتصر على الجانب الأمني والعسكري، بل يمتد ليشمل مجالات التعاون التكنولوجي والاقتصادي.

فالسعودية وباكستان وقعتا اتفاقاً في سبتمبر 2025 ينص على أن أي هجوم على إحداهما يُعد هجوماً على كليهما، بينما تتعاون تركيا والسعودية في إنتاج المقاتلة من الجيل الخامس 'kaan' وتقنيات الطائرات المسيرة. كما أشارت تقارير حديثة إلى وصول مقاتلات باكستانية إلى السعودية كجزء من تفعيل اتفاقيات الدفاع. هذا التعاون الوثيق يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع وتقليل الاعتماد على الأسلحة الغربية.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه الدول الأربع كقناة وساطة دبلوماسية مركزية بين واشنطن وطهران لمنع التصعيد الإقليمي الواسع، مما يعكس رغبتها في لعب دور فعال في حل النزاعات الإقليمية بطرق سلمية. وتؤكد 'ناتسيف نت' أن مفهوم 'المظلة النووية' يرتكز على الأصول الاستراتيجية لباكستان، الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية. هذه المظلة تحولت من فكرة نظرية إلى عنصر محوري في ميزان الرعب الإقليمي، خاصة بعد توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك في سبتمبر 2025.

آلية هذه المظلة تستند إلى بند يشبه المادة الخامسة من حلف الناتو، مع إبقاء غموض مقصود بشأن الذخائر النووية. من وجهة النظر السعودية، تهدف هذه المظلة إلى سد 'فجوة الردع' أمام ما يُنظر إليه كتفوق نووي وتقليدي إسرائيلي، كما أنها تشكل رادعاً سنياً لإيران. صواريخ 'شاهين-3' الباكستانية، القادرة على حمل رؤوس نووية، تمنح القدرة على استهداف أي نقطة في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل.

السعودية اختارت نهج 'الاستعانة الخارجية' للردع بدلاً من تطوير سلاح نووي مستقل، مستندة إلى تاريخ طويل من الدعم المالي لبرنامج باكستان النووي





