تحالف إسلامي من 19 دولة يرفض افتتاح سفارة لإقليم أرض الصومال في القدس المحتلة

بيان مشترك لـ 19 دولة إسلامية يدين بشدة توجه إقليم أرض الصومال الانفصالي لافتتاح سفارة في القدس المحتلة، مؤكدين أن هذه الخطوة تنتهك القانون الدولي وتمس بسيادة الصومال وحقوق الشعب الفلسطيني.

شهدت الساحة الدبلوماسية في العالم الإسلامي تحركاً واسع النطاق وتنسيقاً رفيع المستوى في مواجهة التطورات الأخيرة التي تتعلق بمحاولة إقليم أرض الصومال الانفصالي تأسيس وجود دبلوماسي في مدينة القدس المحتلة .

فقد أصدرت 19 دولة إسلامية بياناً مشتركاً شديد اللهجة، عبرت فيه عن رفضها القاطع وممانعتها المطلقة لأي إجراءات تهدف إلى إضفاء شرعية على كيانات غير معترف بها دولياً، أو محاولة تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس. وقد ضم هذا التحالف الدبلوماسي مجموعة واسعة من الدول المؤثرة، شملت كل من مصر، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا، وجيبوتي، والصومال، وفلسطين، وسلطنة عمان، والسودان، واليمن، ولبنان، وموريتانيا، والكويت، والجزائر، وبنغلاديش، والمغرب.

وقد جاء هذا البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية المصرية، ليعكس وحدة الموقف الإسلامي تجاه قضيتين محوريتين: الأولى هي حماية سيادة الدولة الصومالية ووحدتها الترابية، والثانية هي الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية. وفي تفاصيل البيان، أدانت الدول الموقعة بأشد العبارات الخطوة التي وصفوها بأنها غير قانونية ومرفوضة، والمتمثلة في سعي ما يسمى إقليم أرض الصومال لافتتاح سفارة مزعومة في القدس المحتلة.

واعتبر الوزراء أن هذه الخطوة لا تمثل مجرد إجراء دبلوماسي، بل هي انتهاك صارخ وجسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومساس مباشر بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس. وشددت الدول الـ 19 على أن القدس الشرقية تظل أرضاً فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي محاولة لتغيير هذا الواقع أو تكريس وضع غير قانوني من خلال إجراءات أحادية إسرائيلية هي محاولات باطلة ولاغية من الناحية القانونية، ولا يمكن أن يترتب عليها أي أثر قانوني أو اعتراف دولي.

كما أكد البيان على ضرورة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تمنع الاعتراف بأي تغييرات أحادية في الحدود أو الوضع القانوني للمناطق المحتلة، محذرين من أن منح الشرعية لكيانات انفصالية في مثل هذه المناطق الحساسة يساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي. وعلى صعيد آخر، ركز البيان على الجانب المتعلق بالسيادة الوطنية للدولة الصومالية، حيث جددت الدول الإسلامية دعمها الكامل واللامشروط لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه.

وأكدت الدول الموقعة رفضها لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها الوطنية، معتبرة أن الاعتراف بإقليم أرض الصومال أو تسهيل مهامه الدبلوماسية يمثل تقويضاً لجهود بناء الدولة في الصومال وتحدياً لمبدأ وحدة الأراضي الذي تقره القوانين الدولية. وتأتي هذه التحركات في سياق صراع طويل يعود إلى عام 1991 عندما أعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد، وهو الأمر الذي لم يحظَ بأي اعتراف رسمي من قبل المجتمع الدولي أو المنظمات الإقليمية، مما يجعل تحركاته الدبلوماسية تفتقر إلى السند القانوني الدولي.

أما عن جذور هذه الأزمة الحالية، فقد بدأت عندما أعلن محمد حاجي، الذي يمثل نفسه كسفير للإقليم الانفصالي لدى إسرائيل، عبر منصة إكس عن اعتزامه افتتاح سفارة لجمهورية أرض الصومال في القدس، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي بين الإقليم وتل أبيب، مع الإشارة إلى أن إسرائيل بدورها ستفتتح سفارة لها في مدينة هرجيسا. وكان هذا الإعلان قد جاء بعد إعلان إسرائيلي بالاعتراف بالإقليم في ديسمبر من عام 2025، وهو الاعتراف الذي قوبل بموجة عارمة من الرفض الصومالي والانتقادات الدولية الواسعة.

ويرى المراقبون أن هذه الخطوة الإسرائيلية تهدف إلى إيجاد موطئ قدم استراتيجي في منطقة القرن الأفريقي عبر دعم الحركات الانفصالية، وهو ما يفسر رد الفعل العنيف والسريع من الدول الإسلامية التي رأت في هذا التحالف تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي والإسلامي وللاستقرار في شرق أفريقيا، مما استدعى إصدار هذا البيان الجماعي لقطع الطريق أمام أي محاولات لشرعنة هذا الوضع الواقعي المفروض بالقوة أو التفاهمات الثنائية غير القانونية





