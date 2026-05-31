تجهيزات المسجد النبوي لخدمة الزوار والمصلين بعد الحج

رفعت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام وال مسجد النبوي جاهزيتها التشغيلية في ال مسجد النبوي ؛ لخدمة ال زوار وال مصلين من ضيوف الرحمن بعد إتمامهم مناسك الحج، وتمكينهم من أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة، من خلال منظومة متكاملة من ال خدمات ال ميدانية وال تنظيمية .

وأوضحت الهيئة أن الاستعدادات شملت تهيئة 141 بابًا لتنظيم حركة الدخول والخروج في أقسام الرجال والنساء، إلى جانب تجهيز 100 ممر تنظيمي داخل المسجد النبوي وساحاته؛ بما يسهم في انسيابية حركة الزوار والمصلين. كما وفرت الهيئة 25 ألف سجادة في المسجد النبوي والساحات المحيطة به لاستيعاب المصلين، وجهزت 194 سلمًا ومصعدًا كهربائيًا لتسهيل تنقلهم، إضافة إلى تشغيل 10 آلاف حافظة زمزم لتوفير المياه في أرجاء المسجد وساحاته.

وشملت الجهود تجهيز 2782 دورة مياه في مناطق الخدمات أسفل المسجد النبوي، إلى جانب تشغيل 6060 سماعة صوتية؛ لنقل الصلوات والخطب والدروس العلمية بوضوح في مختلف المواقع. وتأتي هذه الجهود ضمن خطط الهيئة الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد النبوي، وتهيئة الأجواء التعبدية الملائمة لهم خلال فترة ما بعد الحج.

