تجنيد الأطفال في السودان ومأساة تيك توك

تحليل شامل لظاهرة استخدام الأطفال كجنود في السودان ودور منصات التواصل الاجتماعي في ترويج هذه الجرائم والآثار النفسية طويلة المدى.

تظهر المقاطع المتداولة على منصة تيك توك صورا صادمة لصبي لا يتجاوز الثانية عشرة من عمره وهو يركض في شوارع مغبرة حاملا بندقية كلاشنيكوف، صارخا بعبارات تكبير وسط مشهد مأساوي تملؤه الجثث وأصوات الرصاص.

هذه المشاهد التي وثقت عمليات لقوة الدعم السريع في مدينة بابانوسا السودانية لم تكن مجرد صدفة، بل أكدت شبكة Bellingcat للتحقيقات الاستقصائية أن هذه المقاطع تم تصويرها بالفعل في تلك المنطقة. الصادم في الأمر هو تحول هؤلاء الأطفال إلى ما يشبه المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقومون بتصوير أنفسهم بهواتفهم المحمولة، مما يجذب ملايين المشاهدات ويساهم في تطبيع العنف في عيون الجيل الناشئ.

يأتي هذا في ظل واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية التي يشهدها العالم اليوم، حيث أدت الحرب في السودان إلى نزوح نحو 14 مليون شخص، بينما يواجه الملايين الآخرون خطر الجوع والفقر، ويعتمد حوالي 65 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. تزداد مأساة الأطفال في السودان مع فقدانهم لآبائهم وعائلاتهم خلال عمليات القصف أو أثناء محاولات الفرار من مناطق النزاع، وهو ما يجعلهم صيدا سهلا لعمليات التجنيد القسري.

وفقا لبيانات منظمة اليونيسيف، هناك آلاف الأطفال غير المصحوبين بذويهم، والذين يعانون من نقص حاد في التعليم والرعاية الصحية وسوء التغذية. تستغل ميليشيا قوة الدعم السريع هذه الهشاشة لتجنيد الأطفال في مهام متنوعة تشمل حراسة الحواجز الأمنية وأعمال التجسس وجمع المعلومات. ومن الناحية القانونية، يؤكد الخبراء أن تجنيد أي طفل دون سن الخامسة عشرة يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقد ظهرت تسميات مثل أشبال الأسد لوصف هؤلاء الأطفال، وهي تسميات تهدف إلى إضفاء صبغة بطولية زائفة على مأساة إنسانية عميقة، محولة الأطفال من ضحايا إلى أدوات في صراع سلطوي. لا تتوقف المعاناة عند انتهاء المعارك، بل تمتد لتشكل ندوبا نفسية غائرة في وجدان هؤلاء الأطفال. يشير المختصون في منظمة أنقذوا الأطفال إلى أن نسبة كبيرة من الجنود الأطفال، قد تصل إلى 50 في المائة، يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، والذي يتجلى في الكوابيس المستمرة وتدهور القدرات العقلية والدراسية.

والمشكلة تكمن في غياب تام للمرافق الصحية المتخصصة القادرة على التعامل مع هذه الحالات المعقدة في السودان. وفي هذا السياق، يحذر فيكتور أوشين، مدير منظمة AYNET المتخصصة في علاج الجنود الأطفال السابقين، من أن إهمال علاج هذه الصدمات يؤدي إلى نتائج كارثية على المجتمع ككل.

فمن خلال تجربته في أوغندا وصراعات جيش الرب، لاحظ أوشين أن الأطفال الذين يترعرعون وسط الدماء ويشهدون مقتل ذويهم يميلون عند بلوغهم سن الرشد إلى العودة للعنف كوسيلة للرد أو التعبير، مما يخلق دورة من الحروب الأهلية المتكررة التي تنتقل عبر الأجيال. وفيما يتعلق بالمسؤولية الأخلاقية والتقنية، تبرز إشكالية تعامل منصات التواصل الاجتماعي مع هذا المحتوى التحريضي.

فعندما واجه الصحفي الاستقصائي سيباستيان فاندرميرش شركة تيك توك بهذه الأدلة، كان رد الفعل يتسم بالبطء والتحفظ، حيث بقيت العديد من الحسابات التي تروج لتجنيد الأطفال نشطة لعدة أيام رغم الإبلاغ عنها. هذا التقاعس يفتح الباب أمام استغلال الأطفال كأدوات دعائية تخدم الأطراف المتحاربة، ويحول المنصة من وسيلة ترفيهية إلى أداة لتمجيد جرائم الحرب.

إن استمرار انتشار هذه المقاطع دون رقابة صارمة يساهم في تضليل الرأي العام العالمي حول طبيعة الصراع في السودان، ويجعل من الصعب حماية الأطفال الذين هم في أمس الحاجة إلى الأمان والتعليم بدلا من السلاح والبارود





