تجميد ملايين الدولارات الأمريكية: أزمة جديدة في ملف السيولة النقدية للعراق

كشفت تقارير عن تجميد وزارة الخزانة الأمريكية لشحنة نقدية تقدر بـ 500 مليون دولار مخصصة للعراق، في خطوة تهدف للضغط على بغداد بشأن الهجمات ضد الأهداف الأمريكية والميليشيات المرتبطة بإيران.

منذ الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، ارتبطت الآلية المالية لإدارة عائدات النفط العراق ي بتنسيق دقيق مع البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حيث يتم إيداع كافة الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط الخام في حساب خاص، ليتم لاحقاً شحنها نقداً عبر طائرات إلى العاصمة العراق ية بغداد لتلبية احتياجات الدولة من السيولة النقدية.

إلا أن هذا المسار المالي المعتاد واجه مؤخراً تعقيدات جيوسياسية بالغة، حيث أفادت تقارير إعلامية نقلاً عن مسؤولين رفيعي المستوى في كل من واشنطن وبغداد بأن وزارة الخزانة الأمريكية قد اتخذت إجراءات استثنائية تمثلت في حجب شحنة نقدية ضخمة تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار. ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد الضغوط الأمريكية على الحكومة العراقية، حيث تربط واشنطن بين استمرار تدفق هذه الأموال وبين ضرورة ضبط الأوضاع الأمنية الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بوقف الهجمات التي تستهدف المنشآت الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية. وتشير المعطيات إلى أن الإدارة الأمريكية، في إطار سياسة العصا والجزرة، قد أبلغت الجانب العراقي رسمياً بقرارها تعليق تمويل برامج حيوية تشمل تدريب القوات المسلحة وتمويل جهود مكافحة الإرهاب، وذلك كرد فعل مباشر على تكرار الهجمات التي تنفذها فصائل مسلحة، تتهمها واشنطن بالولاء لإيران. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تمر به المنطقة، حيث تتداخل الأزمات الأمنية وتتعقد التحالفات، خاصة مع الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة التي استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية في بغداد. إن حجب هذه السيولة النقدية يشكل أداة ضغط غير مسبوقة تهدف إلى دفع بغداد لاتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه الميليشيات التي تسعى لتقويض الاستقرار الأمني وتجاوز سلطة الدولة، مما يضع الحكومة العراقية أمام تحدي موازنة علاقاتها مع واشنطن وطهران في ظل هذا التصعيد الخطير. من ناحية أخرى، لا تزال التوترات الإقليمية تلقي بظلالها على المشهد الدولي، حيث تتقاطع هذه الأزمة المالية مع قضايا إقليمية وعالمية أخرى، بدءاً من تداعيات الصراع الإيراني الإسرائيلي وصولاً إلى الأزمات الميدانية في غزة وأوكرانيا. إن تعقيد المشهد السياسي العالمي، الذي يتسم بحالة من الاستقطاب الحاد وأجواء تشبه الحرب الباردة، يزيد من صعوبة التوصل إلى تسويات دبلوماسية. ففي الوقت الذي تحاول فيه أطراف دولية مثل قطر لعب دور الوسيط في صراعات معقدة كالقضية الفلسطينية، تستمر واشنطن في استخدام أدواتها الاقتصادية لضمان مصالحها الاستراتيجية، مما يجعل الاقتصاد العراقي رهينة لهذه التجاذبات الدولية الكبرى. إن مسألة النفط، التي كانت دوماً شريان الحياة للاقتصاد العراقي، أصبحت اليوم في قلب معركة السياسة الخارجية التي تشنها الولايات المتحدة لمنع تمدد النفوذ الإقليمي المناوئ لها في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يتطلب من بغداد تحركات سياسية مدروسة لتجنب انهيار مالي محتمل وتجاوز هذه المرحلة الحرجة بسلام





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

500 كادر أمني ينظمون الحشود في المسجد الحرام | صحيفة المواطن الإلكترونية500 كادر أمني ينظمون الحشود في المسجد الحرام جندت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة بوكالة شؤون الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر (500) كادر أمن مدني

Read more »

تخصيص 500 موظف لتنظيم دخول وخروج وتنقلِ قاصدي الحرم المكي | صحيفة المواطن الإلكترونيةتخصيص 500 موظف لتنظيم دخول وخروج وتنقلِ قاصدي الحرم المكي خَصَّصَتْ وكالةُ التفويج وإدارة الحشود برئاسة شؤون الحرمين، 500 موظفٍ ميداني مؤهلٍ ومدربٍ على مهام

Read more »

أكثر من 500 شهيد باستهداف إسرائيلي لمستشفى في غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةأكثر من 500 شهيد باستهداف إسرائيلي لمستشفى في غزة استشهد أكثر من 500 شخص على الأقل في غارة إسرائيلية على ساحة مستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت

Read more »

مصر.. تحرك عاجل من قبل وزارة الكهرباء ضد 500 ألف مواطن لإلغاء بطاقاتهم التموينيةتستعد السلطات المصرية لحذف اسم 500 ألف مستفيد من منظومة الدعم (السلع التموينية والخبز) بعد تسليم وزارة الكهرباء كشفا بحوالى 500 ألف مواطن صدرت في حقهم محاضر سرقة التيار الكهربائي.

Read more »

صندوق جديد من «500 غلوبال» لدعم شركات التقنية الناشئةأطلقت «500 غلوبال» صندوق «500 MENA, L.P» الجديد للاستثمار في الشركات التقنية الناشئة عالية النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف دعمها وتوسيع نطاقها.

Read more »

ت तैّت بنيتاغون لنشر ألف جندي إضافي لدعم حملة ترمب على الهجرةستُرسَل 500 جندي إلى الحدود الجنوبية الغربية و 500 آخرون إلى خليج غوانتانامو لمساعدة في إقامة حواجز، وتوفير الدعم اللوجستي والاستخباراتي لحرس الحدود.

Read more »