تجمع المدينة المنورة الصحي ينطلق بحملة توعوية: 9 نصائح لرحلة حج صحية

تجمع المدينة المنورة الصحي ينطلق بحملة توعوية تدعو ضيوف الرحمن إلى تعزيز الوعي الصحي والوقاية من الأمراض خلال موسم الحج. تتضمن الحملة سلسلة من النصائح الصحية والإرشادات الوقائية اللازمة للحفاظ على مأمن الصحى للحجاج خلال أداء مناسكهم.

أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي حملة توعوية تحت شعار ‘9 نصائح لرحلة حج صحية’، تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي بين ضيوف الرحمن والوقاية من الأمراض خلال موسم الحج.

ركزت الحملة على الحرص على شرب الماء بانتظام، واستخدام المظلة أثناء التنقل بين المشاعر، وارتداء الكمامة في أماكن الزحام، وغسل اليدين باستمرار، وتجنب مشاركة الأدوات الشخصية، وتناول الأطعمة المكشوفة. كما تضمنت الرسائل التوعوية نصائح للحفاظ على السلامة العامة مثل تجنب التدافع، والسير حافي القدمين، واختيار الوجبات الصحية. تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز جودة الحياة الصحية للحجاج ورفع مستوى الوقاية خلال الموسم





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Islam Hajj Health Islam Hajj Ramadan Teaching Health Campaign Mosque Islam Center Promotion

United States Latest News, United States Headlines