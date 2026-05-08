تجربة في مغاسل الأموات: كيف غيّرت نظرتي للحياة

يروي الكاتب تجربته في مغاسل الأموات وكيف غيّرت نظرته للحياة، حيث يرى في صمت الموت ومشاهد تغسيل الجثامين وتكفينها تجليًا لحقيقة الفناء وأن ما يبقى للإنسان هو عمله فقط. يخلص المقال إلى تذكير القارئ بقرب الأجل وضرورة التوبة والتمسك بهدي النبي ﷺ والعمل الصالح الذي يمتد أثره بعد الموت.

في مغاسل الأموات ، حيث الصمت يُفصح عن معاني أعمق من الكلمات، يتجلى الموت كحقيقة لا تُنكر، ويُعيد الإنسان تشكيل نظرته للحياة. كان الكاتب يشارك في تجهيز الجنائز، مُحتسبًا، لكن مع تكرار المشهد، بدأ يتعلم ما وراء الظاهر: كيف يواجه الإنسان حقيقة الموت بلا حواجز، وكيف يُعيد هذا المشهد تشكيل وعيه.

كان الجو في المغاسل مليئًا بالرهبة، ليس فقط في الحِس، بل في ما يثيره في الداخل، حيث تختلط رائحة الماء بالكافور والحنوط، وتتعالى أصوات خافتة تُوقظ في النفس شعور المراقبة والمساءلة. كان التعامل مع الأجساد أكثر من مجرد عمل؛ كان تجربة تُعيد تشكيل النظرة إلى الحياة، حيث يقف الإنسان أمام أجسادٍ مختلفة في هيئاتها، متشابهة في مصيرها، فيدرك أن الإنسان لا يخرج من دنياه إلا بما كان عليه فيها، وأن الأثر الذي يتركه العمل في صاحبه يمتد إلى آخر لحظات حياته.

كان مشهد التكفين يُختم هذه التجربة، حيث يُلف الجسد في كفنٍ أبيض بسيط، لا يحمل علامة تميز، فيتجلى أن الدنيا تنتهي في لحظة، وتسقط كل الفوارق، ويُختصر العمر الطويل في قطعة قماش صامتة. كانت الصلاة تُقام، والدعاء يُرفع، واللحظات تمر سريعًا، تذكيرًا بأن ما بقي أقل مما مضى، ثم يُحمل الجثمان في صمتٍ يثقل الخطى، حتى يصل إلى موضعه الأخير، حيث يُوضع في حفرة ضيقة، لا يصحبه فيها أحد، ولا ينفعه إلا عمله.

في هذا المقام، حيث لا ينفع الادعاء، ولا تُقبل المجاملة، تتجلى الأسئلة التي لا مهرب منها: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي أسئلة تُجاب بسيرة سابقة، وبقلب عرف الحق، وبجوارح ألفت الطاعة.

كان الكاتب يُعيد النظر في حياته، يأنس بطول الأمل، ويغفل عن قرب الأجل، حتى يُحمل يومًا كما حُمل غيره، صامتًا، إلى موضعٍ لا يقبل إلا الصدق. وتذكّر أيها القارئ أنك يومًا ما ستكون نسيًا منسيًّا، قد انقطعت عنك الأسباب، وانفضّ من حولك الأحباب، ولم يبقَ لك إلا عملك. فاستمسك بهدي النبي ﷺ، واعمل بما جاء عنه، فقد قال ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

اللهم إذا صرنا إلى ذلك الموقف، فلا تفضحنا بسوء أعمالنا، ولا تؤاخذنا بما فرّطنا، واجعل قبورنا روضاتٍ من رياض الجنة، وثبّت أجوبتنا، وأحسن خاتمنا، واجعل مآلنا إليك آمنًا مطمئنًا





