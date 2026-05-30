تجد التمور طريقها إلى قلوب الملايين حول العالم

تزداد شعبية التمور باعتبارها خيارا غذائيا طبيعيا يجمع بين المذاق الحلو والفوائد الصحية المتعددة. وتتحول التمور إلى محور اهتمام لدى خبراء التغذية والأبحاث الحديثة، التي تربط بينها وبين تحسين صحة الأمعاء ودعم مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب.

وتتميز التمور بطعمها الحلو الشبيه بدبس السكر وقوامها الطري، كما تحتوي على مجموعة مهمة من العناصر الغذائية. وتوفر الحصة التي تزن 100 غراما نحو 8 غرامات من الألياف الغذائية، ما يساعد على تحسين الهضم وتعزيز انتظام حركة الأمعاء. وتحتوي التمور على معادن أساسية، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والنحاس والمنغنيز، وهي عناصر ضرورية لدعم وظائف القلب والعضلات والأعصاب، والمساعدة في إنتاج خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة العظام.

وتوفر التمور أيضا فيتامين B6، إلى جانب مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات والكاروتينات والأحماض الفينولية، التي تساعد في حماية الجسم من الالتهابات والإجهاد التأكسدي. ولكن ينصح الخبراء بتناول التمور باعتدال بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من السكريات والسعرات الحرارية. وتوضح أخصائية التغذية نيكولا لودلام-راين أن التمور لا تعد علاجا مباشرا لخفض الكوليسترول، لكنها قد تكون جزءا مفيدا من نظام غذائي صحي إذا استُخدمت بديلا عن الحلويات والأطعمة الفائقة المعالجة.

وتوضح أن الألياف القابلة للذوبان الموجودة في التمر قد تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، كما أن احتواءه على مركبات نباتية ومضادات أكسدة قد يدعم صحة القلب بشكل عام. وتشير دراسات حديثة إلى أن تناول التمر بانتظام قد يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية، فيما لا تزال النتائج المتعلقة بالكوليسترول الضار (LDL) غير حاسمة.

ويمكن إدخال التمور بسهولة إلى النظام الغذائي اليومي، سواء بإضافتها إلى العصائر أو الزبادي أو الحلويات، أو تناولها مع المكسرات وزبدة الفول السوداني للحصول على وجبة خفيفة متوازنة





