تجديد حبس صبري نخنوخ ومرافقيه 15 يوماً في قضية اقتحام معرض سيارات

القضاء المصري يجدد حبس رجل الأعمال المثير للجدل صبري نخنوخ وابن شقيقه وآخرين في قضية اقتحام معرض سيارات بالقاهرة الجديدة، وسط تعزيزات أمنية وجدل واسع على التواصل.

ذكرت مصادر إعلامية مصرية أن القضاء قرر تجديد حبس رجل الأعمال صبري نخنوخ وابن شقيقه وصاحب معرض سيارات معروف، بالإضافة إلى شخصين آخرين، لمدة خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق، في قضية اقتحام معرض سيارات في القاهرة الجديدة .

وقد أثار القرار جدلاً واسعاً بين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي. وجهت النيابة للمعتقلين اتهامات تشمل اقتحام المعرض، والاعتداء بالضرب على مواطنين، والسرقة بالإكراه، والبلطجة، واستعراض القوة، وإتلاف ممتلكات الغير عمداً، وفق ما نقل موقع "المصري اليوم". وقد شهد محيط مبنى المحكمة تعزيزات أمنية مشددة من قبل أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة أثناء نظر قرار تجديد الحبس.

وتفاصيل الواقعة تعود إلى مشاجرة وقعت داخل معرض سيارات في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث تبين أن النزاع كان بين صاحب المعرض من جهة، وصبري نخنوخ وابن شقيقه من جهة أخرى. وأفادت التحقيقات الأولية بأن نخنوخ ومرافقيه قاموا بتحطيم عدد من كاميرات المراقبة واعتدوا على صاحب المعرض، كما اتهم صاحب المعرض نخنوخ باقتحام المكان والاعتداء على العاملين وإتلاف محتوياته.

وبموجب القانون المصري، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدامه ضد الغير، وتشدد العقوبة إذا كان الجريمة مرتكبة من قبل شخصين أو أكثر. وترجع خلفية الحادثة إلى خلاف مالي بين نخنوخ وصاحب المعرض، على خلفية شراء نخنوخ فيلا في الساحل الشمالي من صاحب المعرض، ثم تراجع عن الصفقة ومطالبته باسترداد المبلغ المدفوع.

ويذكر أن صبري نخنوخ هو رجل أعمال مصري ورئيس مجلس إدارة شركة "فالكون" للأمن والحراسة، إحدى أكبر شركات الخدمات الأمنية في البلاد، ويوصف أحياناً بلقب "أمير البلطجية" و"رئيس جمهورية البلطجة". وله تاريخ(qi) قضائي سابق حيث اعتقل عام 2012 بتهم حيازة أسلحة وذخائر وحيوانات مفترسة والاتجار بمخدرات، وحكم عليه بالمؤبد في 2013، ثم شمله عفو رئاسي بعد خمس سنوات.

من جانبها، قالت أمل العربي محامية نخنوخ إن موكلها توجه إلى المعرض بسبب نقص في أوراق بيع الفيلا، مؤكدة أن وجود أفراد الحراسة حوله أمر طبيعي نظراً لطبيعة عمله في قطاع الأمن. ورأى خبراء ومتابعون أن اسم نخنوخ يثير الجدل فور تداوله بسبب سجله القانوني المثير، وعودته مجدداً إلى الواجهة الأمنية والقضائية بعد سنوات من العفو. كما عبّر بعض المعلقين عن ترحيبهم بإلقاء القبض عليه، معتبرين أن ذلك يمثل تطبيقاً للقانون ورسالة بأن العدالة لا تستثني أحداً.

في المقابل، يتابع الشارع المصري عن كثب التطورات القانونية للقضية، وترقب كيفية تكييف الاتهامات وفقاً لأحكام القانون الجنائي المصري الخاص بجرائم استعراض القوة وإتلاف الممتلكات





BBCArabic / 🏆 14. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

صbrid نخنوخ اقتحام معرض سيارات القاهرة الجديدة استعراض قوة إتلال ممتلكات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على مدينة غزةقتل 8 فلسطينيين، بينهم 5 من عائلة واحدة، وأصيب نحو 15 آخرين بجروح إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة، بحسب ما أعلن الدفاع المدني في غزة الخميس.

Read more »

بنفيكا تهدد بيريز بالتعاقد مع مورينيو مقابل 15 مليون يوروأعلن نادي بنفيكا البرتغالي أن أي خطوة من جانب فلورنتينو بيريز، المرشح لرئاسة ريال مدريد، لتعيين جوزيه مورينيو مدرباً للفريق ستتطلب دفع مبلغ 15 مليون يورو

Read more »

إسرائيل تقتل 5 أشخاص في 14 هجوما على جنوبي لبنانوتصيب 15 آخرين على الأقل، رغم جهود تثبيت وقف إطلاق النار | Anadolu

Read more »

'حزب الله' يشن 15 هجوما على القوات الإسرائيلية المتوغلة في لبناناستهدفت تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي، حسب بيانات للحزب | Anadolu

Read more »

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: فصائل فلسطينية تربط أي تقدم بالمفاوضات بوقف الاغتيالاتستطالب الفصائل الفلسطينية بشكل واضح بوقف عمليات الاغتيال التي تصاعدت منذ اغتيال عز الدين الحداد قائد الجناح المسلح لحركة «حماس» في 15 مايو (أيار) الماضي.

Read more »

ارتفاع عوائد السندات الأميركية إلى أعلى مستوياتها في 15 شهراً بعد بيانات وظائف قويةارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أقصى مستوى في 15 شهراً، مسجلة تضييقاً في منحنى العائد، رداً على بيانات وظائف تفوق التوقعات في مايو، مما يعيد sociedades التوقعات بتشدد 정치ة نقدية من الاحتياطي الفيدرالي. كما شهدت وول ستريت تراجعاً بسبب أسهم التكنولوجيا وتدفق رأس المال إلى السندات.

Read more »