تجدد التوتر بين واشنطن وطهران.. تمديد الهدنة واستمرار الحصار

تمديد الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران وسط استمرار الحصار والتوترات في مضيق هرمز، مع استعدادات أمريكية محتملة لضربات عسكرية. استقالة وزير البحرية الأمريكي وتصاعد الخلافات الداخلية في الإدارة الأمريكية.

يشهد التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة و إيران استمرارًا في حالة اللاحسم، مع تمديد الهدنة الهشة القائمة ريثما تتضح الرؤية بشأن موعد الجولة الجديدة من المفاوضات المحتملة برعاية باكستان.

هذا التمديد يأتي في ظل استمرار الحصار الأمريكي المفروض على إيران، والاتهامات المتبادلة بالانتهاكات، بالإضافة إلى عمليات احتجاز السفن التي تشهدها مياه مضيق هرمز الاستراتيجي. وتكشف مصادر إخبارية، وفقًا لـ'نيوز نيشن'، عن وجود أهداف محددة ومجهزة مسبقًا من الجانب الأمريكي، تشمل البنية التحتية الحيوية للطاقة الإيرانية، والقاعدة الصناعية العسكرية، والبنية التحتية البحرية الحساسة. هذه الاستعدادات تعكس حالة التأهب العالية التي يتبناها البنتاغون، وتؤكد على عدم استبعاد خيار التصعيد العسكري في حال عدم تحقيق تقدم دبلوماسي.

وفي تطور آخر، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) عن تولي هونغ كاو منصب وزير البحرية بالوكالة، خلفًا لجون فيلان الذي استقال مؤخرًا. هذا التغيير في القيادة يأتي في وقت حرج، ويشير إلى محاولة لإعادة ترتيب الأوراق داخل الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالملف الإيراني. في المقابل، بث التلفزيون الإيراني مساء الأربعاء مشاهد توثق عملية ضبط سفن حاويات يُزعم أنها مخالفة في مضيق هرمز، نفذتها القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

هذه العملية تأتي في سياق ردود الفعل الإيرانية على الحصار الأمريكي، وتأكيدًا على قدرة إيران على حماية مصالحها في المنطقة. وفي الوقت نفسه، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يهدف إلى وقف الحرب على إيران، حيث أيد الجمهوريون في الكونغرس بشكل كبير جهود الرئيس دونالد ترامب العسكرية. هذا الرفض يعكس الانقسام السياسي العميق في الولايات المتحدة بشأن التعامل مع إيران، ويؤكد على استمرار الدعم للخط المتشدد الذي يتبناه الرئيس ترامب.

وتكشف صحيفة 'وول ستريت جورنال' عن أن استقالة وزير سلاح البحرية الأمريكي جون فيلان جاءت بعد أشهر من التوتر المتصاعد مع وزير الحرب بيت هيغسيث، في ظل خلافات حول إدارة الملفات العسكرية. هذه الخلافات الداخلية داخل الإدارة الأمريكية تعكس حالة الارتباك وعدم الاستقرار التي تشوب السياسة الأمريكية تجاه إيران. وتضيف الصحيفة أن هذه الخلافات قد تكون ساهمت في تأخير اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن الملف الإيراني.

وتشير التقارير إلى أن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) قد اعترضت 29 سفينة في إطار الحصار الذي يفرضه الجيش الأمريكي على الموانئ الإيرانية وعلى مضيق هرمز. هذه الإجراءات تهدف إلى تقويض الاقتصاد الإيراني، والضغط على طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات. ومع ذلك، يبدو أن هذه الإجراءات لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تمديد الهدنة لأسبوعين، بالتوازي مع فشل جهود إقناع الجانب الإيراني بحضور مفاوضات إسلام آباد.

وتصر واشنطن على استمرار حصارها لمضيق هرمز، وتعتبره أداة ضغط فعالة على إيران. هذا الموقف المتصلب من جانب واشنطن يزيد من تعقيد الوضع، ويقلل من فرص تحقيق حل دبلوماسي. إن استمرار هذا التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يهدد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا لتهدئة الأوضاع ومنع التصعيد العسكري. الوضع الحالي يتطلب حوارًا بناءً ومفاوضات جادة بين الطرفين، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.

كما يتطلب الأمر تخفيف الحصار المفروض على إيران، والسماح لها بالمشاركة في الاقتصاد العالمي بشكل طبيعي. إن الحل الوحيد المستدام للأزمة الإيرانية يكمن في الدبلوماسية والحوار، وليس في التصعيد العسكري والتهديدات





