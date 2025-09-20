تجدد تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية يفاقم الأزمات وسط تصاعد العنف

يشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشياً جديداً لفيروس إيبولا، مما يزيد من تعقيد الأزمات المتراكمة في البلاد، ويتزامن مع تصاعد العنف والنزاعات المسلحة في شرق البلاد. المجتمع الدولي مدعو لتقديم الدعم الفوري لمكافحة الوباء ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة.

يشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشياً جديداً لفيروس إيبولا ، مما يزيد من تعقيد الأزمات المتراكمة في البلاد، ويضيف بعداً صحياً خطيراً إلى واقع أمني وإنساني هش. أعلنت منظمة ال صحة العالمية عن تسجيل 48 حالة إصابة مؤكدة ومحتملة بالفيروس، و31 حالة وفاة، وذلك بعد أسبوعين من إعلان الحكومة الكونغولية عن تفشي المرض. يعتبر هذا التفشي هو السادس عشر في تاريخ الكونغو الديمقراطية ، والأول في إقليم كاساي منذ عام 2008. منظمة ال صحة العالمية بدأت بالفعل حملة تطعيم في إقليم كاساي.

يأتي هذا التفشي في ظل تصاعد العنف والنزاعات المسلحة في شرق البلاد، مما يعيق جهود الاستجابة الصحية ويؤدي إلى انتشار الوباء على نطاق أوسع. صرح مدير برامج المنظمة للاستجابة للطوارئ في أفريقيا، باتريك أوتيم، بأن احتواء الوباء ممكن، لكنه سيكون صعباً، ودعا إلى زيادة الدعم للحكومة والشركاء. يعتبر الخبراء أن تفشي إيبولا يشكل عبئاً إضافياً على كاهل السكان الذين يعانون بالفعل من الفقر ونقص الخدمات الأساسية والتشرد. وتتوقع المنظمات الإنسانية صعوبة في التصدي للمرض، نظراً لعمليات خفض المساعدات الخارجية، وتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال عهد الرئيس دونالد ترامب. ينتقل فيروس إيبولا عن طريق الإفرازات والسوائل الجسدية، وتشمل الأعراض الرئيسية الحمى والتقيؤ والنزيف والإسهال. ويقدر معدل الوفيات لدى المصابين بـ 34.8%، بينما تراوحت النسبة في موجات وبائية سابقة بين 25 و90%. تعتبر المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية التابعة للاتحاد الأفريقي، و منظمة اليونيسف، و منظمة الصحة العالمية من بين الجهات التي تقدم الدعم للكونغو الديمقراطية. يرى الخبراء أن العلاقة بين الصراع المسلح وتدهور الأوضاع الصحية والإنسانية واضحة، حيث أن استمرار العنف يفكك الهياكل المؤسساتية ويقوض قدرة الدولة على احتواء الأزمات. يتزامن هذا التفشي مع تصاعد العمليات العسكرية للجماعات المسلحة في شرق الكونغو، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والإنساني. شهدت المنطقة تصاعداً في هجمات الجماعات المسلحة الموالية لتنظيم داعش وحركة 23 مارس، مما أدى إلى سقوط ضحايا ونزوح السكان. كان مجلس الأمن قد ناقش الأوضاع في الكونغو الديمقراطية في أغسطس الماضي، وحثّت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا المجلس على دعم جهود السلام. تشير التقارير إلى أن جهود السلام السابقة في الكونغو قد باءت بالفشل، مما يزيد من تعقيد الأزمة. يعتبر تفشي إيبولا تذكيراً بأهمية تعزيز النظام الصحي في الكونغو الديمقراطية، وضرورة تقديم الدعم الدولي اللازم لمكافحة الوباء وتخفيف المعاناة الإنسانية. يجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم المالي والفني اللازم للحكومة الكونغولية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة انتشار الفيروس. من الضروري أيضاً معالجة الأسباب الجذرية للصراع المسلح في شرق الكونغو، من خلال الحوار والمفاوضات وجهود السلام المستدامة. يجب على المنظمات الإنسانية مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين، بما في ذلك الرعاية الصحية والمأوى والغذاء. إن مكافحة تفشي إيبولا تتطلب جهوداً متعددة الأوجه، تشمل الجانب الصحي، والأمني، والإنساني، والتنموي، وذلك لضمان استقرار الكونغو الديمقراطية ورفاهية شعبها





إيبولا الكونغو الديمقراطية صحة وباء نزاع مسلح

