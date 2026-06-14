تجاوز عدد الطلبة المبتعثين 28 400 طالب وتعزيز القدرات البشرية في مسيرة رؤية 2030

يكشف التقرير عن إنجازات السعودية في تنمية القدرات البشرية عبر أربع محطات أساسية، مع زيادة عدد الطلاب المبتعثين، وإطلاق فروع جامعات دولية، وتوسيع التدريب المهني، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

تشهد المملكة العربية السعودية طفرة ملحوظة في مجال تنمية القدرات البشرية، حيث تجاوز عدد الطلاب السعوديين المبتعثين إلى أفضل 200 جامعة ومعهد عالمي 28 400 طالباً.

ومن بين هؤلاء، تم اختيار أكثر من 3 800 طالب وطالبة للالتحاق بأفضل 30 جامعة على مستوى العالم، ما يعكس التزام الحكومة بتأهيل جيل قادر على مواكبة المتغيرات وتلبية طموحات رؤية السعودية 2030. يسلّط التقرير الضوء على مسار تنمية القدرات عبر أربع محطات رئيسية، تبدأ بمرحلة "هوية تُرسّخ" التي تسعى إلى ترسيخ القيم الوطنية واللغة العربية في نسيج التعليم، ثم "أساس يُبنى" لتطوير قدرات تعليمية مرنة وتنمية مهارات المستقبل، يلي ذلك "جاهزية تُعزّز" لتوافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وأخيراً "ريادة تتجدد" التي تعزّز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وتُشجع على التعلم المستمر مدى الحياة.

في إطار تعزيز البنية التعليمية، أقر مجلس الوزراء السعودي إنشاء ثلاثة فروع لجامعات دولية ومحلية جديدة، من بينها جامعة نيوهيفن الأمريكية وجامعة ستراثكلايد البريطانية، ما سيُضيف خيارات دراسية متنوّعة للطالب السعودي داخل الوطن. وعلى صعيد التدريب التقني والمهني، تم تدشين ثلاث أكاديميات جديدة بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، لتقريب الفجوة بين مخرجات التعليم والمهارات المطلوبة في سوق العمل.

وقد تجلّى هذا الجهد في ارتفاع نسبة التحاق الطلاب ذوي الإعاقة بالمؤسسات التعليمية إلى 70٪، وكذلك في تجاوز معدل التحاق الطلاب الموهوبين بالبرامج الخاصة 42٪، وهو ما يمثل تضاعفاً ملحوظاً مقارنة بعام 2024. وعن قطاع الابتكار وريادة الأعمال، أسفرت الشراكات الإستراتيجية مع ست جامعات عالمية عن احتضان وتدريب 80 شركة ريادية رقمية ودعم 60 شركة ناشئة جامعية من خلال مسرعات متخصصة، وربطها بأكثر من 84 فرصة استثمارية وتمويلية.

كما أسهمت منصة "سعوديبيديا" في تعزيز الهوية الوطنية العالمية عبر نشر أكثر من 40 000 مقال و18 000 منتج مرئي بست لغات مختلفة. وفي النسخة الثانية من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، شارك 300 متحدث من 40 دولة وحضر نحو 13 000 مشارك من 120 دولة، حيث تم الإعلان عن أكثر من 100 مبادرة بقيمة تقارب 8.5 مليارات ريال، تؤكد التزام المملكة المتواصل بتحقيق أهداف رؤية 2030 وتنمية رأس المال البشري بما يواكب تطلعات المستقبل





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الابتعاث الجامعي التدريب المهني ريادة الأعمال رؤية 2030 التعليم العالي

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