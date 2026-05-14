تتويج باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي واستعدادات ترفيهية ولوجستية لمونديال 2026

تقرير رياضي شامل يتناول فوز باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي للمرة الخامسة، وتفاصيل العروض الفنية لنهائي كأس العالم 2026، وتسهيلات التأشيرات الأمريكية للمشجعين.

شهدت الساحة الرياضية العالمية تطورات مثيرة على عدة أصعدة، حيث توج نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب الدوري الدرجة الأولى لكرة القدم للمرة الخامسة على التوالي، وذلك بعد تحقيقه فوزاً مستحقاً بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على منافسه لانس.

هذا الانتصار لم يكن مجرد إضافة لدرع الدوري في خزائن النادي الباريسي، بل كان بمثابة إثبات للقوة الذهنية والتكتيكية التي زرعها المدرب الإسباني لويس إنريكي في نفوس لاعبيه. وأكد إنريكي في تصريحاته أن الفريق أثبت قدرته على الفوز حتى في المباريات التي يضطر فيها للدفاع بكثافة والابتعاد عن أسلوبه الهجومي المعتاد، مشيراً إلى أن الفوز بالبطولات يتطلب توازناً دقيقاً بين الهيمنة الهجومية والصلابة الدفاعية.

وقد سجل هدفي اللقاء كل من خفيتشا كفاراتسخيليا واللاعب البديل إبراهيم مباي، مما جعل الفريق يبتعد عن ملاحقة لانس في سباق اللقب. ووصف إنريكي هذا اللقب بأنه الأجمل والأصعب على الإطلاق خلال سنوات تدريبه، نظراً للمستوى القوي الذي قدمه فريق لانس والمنافسة الشرسة التي شهدها الموسم. والآن، يتطلع باريس سان جيرمان لمواجهة جاره باريس إف سي في الجولة الأخيرة، قبل الدخول في التحدي الأكبر وهو نهائي دوري أبطال أوروبا ضد نادي آرسنال الإنجليزي في نهاية الشهر الجاري.

على صعيد آخر، بدأت ملامح النسخة التاريخية من كأس العالم 2026 تتبلور في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث أعلن المنظمون عن مفاجأة فنية من العيار الثقيل سترافق نهائي البطولة. فمن المقرر أن يحيي كل من النجمة العالمية مادونا، والمطربة الكولومبية شاكيرا، وفرقة الكيبوب الكورية الجنوبية بي تي إس، عرضاً فنياً ضخماً ما بين شوطي المباراة النهائية التي ستقام في التاسع عشر من يوليو على ملعب ميتلايف في نيوجيرزي.

وسيكون النجم كريس مارتن، قائد فرقة كولدبلاي، هو المسؤول عن الإدارة الفنية لهذا العرض، الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ نهائيات كأس العالم التابعة للفيفا. وتأتي هذه الخطوة في إطار رغبة الاتحاد الدولي لكرة القدم في تحويل الحدث الرياضي إلى مهرجان ترفيهي عالمي يجذب الملايين، مقتدين بنجاح العروض الفنية في بطولات أخرى مثل كوبا أميركا.

ومن المتوقع أن تشهد هذه النسخة حضوراً جماهيرياً غير مسبوق، خاصة وأنها ستكون الأكبر في التاريخ بمشاركة 48 منتخباً، مما يضع ضغطاً تنظيمياً كبيراً على الدول المستضيفة لضمان خروج البطولة بالشكل اللائق. وفي سياق متصل بالتجهيزات المونديالية، أعلنت الولايات المتحدة عن تسهيلات جديدة تتعلق بتأشيرات الدخول للمشجعين، حيث سيتم تخفيف القيود المفروضة على الودائع المالية التي كانت تطلب من مواطني بعض الدول النامية كشرط للحصول على التأشيرة.

كانت هذه الإجراءات، التي تراوحت قيمتها بين 5 آلاف و15 ألف دولار، تهدف إلى تشديد سياسات الهجرة، إلا أن الحكومة الأمريكية أدركت ضرورة تسهيل وصول الجماهير العالمية لدعم منتخباتهم في هذا الحدث العالمي. وبالانتقال إلى الملاعب الأوروبية، أشاد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بالإبداع الفذ للاعبه فيل فودين الذي قاد الفريق للفوز العريض على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، مؤكداً أن فودين يمتلك لمسة سحرية لا يمكن التخطيط لها تكتيكياً.

وفي الوقت ذاته، شهدت طهران احتفالات حاشدة في ميدان انقلاب لتوديع المنتخب الإيراني المشارك في المونديال، في مشهد يعكس الشغف الكبير للشعب الإيراني بكرة القدم. أما في هولندا، فقد فضل المدرب رونالد كومان تأجيل إعلان القائمة النهائية للمنتخب لمنح اللاعبين العائدين من الإصابة فرصة إضافية للتعافي، لضمان الدخول في البطولة بأفضل جاهزية بدنية ممكنة





