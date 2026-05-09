تتويج أبها بلقب دوري يلو وصراع الجماهير مع إنزاغي في احتفالية الهلال

تغطية شاملة لتتويج فريق أبها بكأس دوري يلو للدرجة الأولى والمنافسات المحتدمة على مراكز الصعود والهبوط، إلى جانب تفاصيل تتويج الهلال بكأس الملك والتوتر بين الجماهير والمدرب إنزاغي، وأبرز أخبار ميسي والمنتخب السعودي.

شهدت الساحة الرياضية السعودية حالة من الإثارة البالغة والتقلبات الدراماتيكية في نتائج منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، حيث توج الأمير خالد بن سطام بن سعود نائب أمير منطقة عسير فريق أبها بلقب الكأس في احتفالية رياضية كبرى، وذلك بحضور نخبة من المسؤولين الرياضيين وعلى رأسهم رئيس رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين طلال العبيدي وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم معيض الشهري.

وجاء هذا التتويج في ليلة شهدت مباراة الفريق أمام ضيفه العدالة لحساب الجولة الثانية والثلاثين، ورغم خسارة أبها في تلك المباراة بهدف نظيف ليتوقف رصيده عند 77 نقطة، إلا أن صدارة الدوري كانت قد حسمت لصالحه مسبقاً، بينما استطاع فريق العدالة من خلال هذه النتيجة أن يضمن بقاءه رسمياً في دوري يلو بعد وصوله للنقطة 30 واحتلاله المركز الرابع عشر.

وقد اتسمت هذه الجولة قبل الأخيرة بتغيرات جذرية في مراكز الوصافة، حيث فقد نادي الدرعية مركزه الثاني بعد خسارة قاسية على أرض مضيفه الأنوار بنتيجة 4-2، مما أدى لتراجع رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث، وفي المقابل حقق نادي الفيصلي انتصاراً ثميناً خارج دياره على حساب البكيرية ليرتقي إلى المركز الثاني برصيد 70 نقطة، وهو المركز الذي يؤهل مباشرة إلى دوري روشن للمحترفين. وفي سياق متصل، حافظ نادي العلا على آماله في المنافسة على الوصافة بفوزه على الجبيل 2-0 ليصل رصيده إلى 68 نقطة في المركز الرابع، بينما عزز العروبة مركزه الخامس بفوزه العريض على جدة برباعية نظيفة.

أما على صعيد الهبوط، فقد ودع العربي دوري يلو رسمياً بعد خسارته أمام الجبلين الذي حسم موقعه في البلاي أوف، ليتأكد هبوط العربي رفقة الباطن والجبيل إلى دوري الدرجة الثانية. كما اشتعل صراع الهدافين بين سيلا سو لاعب أبها وجايتان لابورد لاعب الدرعية برصيد 26 هدفاً لكل منهما، يلاحقهما نوانكو سيمي لاعب العروبة بـ 25 هدفاً.

وفي مشهد مختلف تماماً سادته مشاعر متناقضة، احتفل نادي الهلال بتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بجدة، وهو الإنجاز الذي رفع رصيد الزعيم التاريخي إلى 91 بطولة، والعاشرة له في هذه المسابقة تحديداً. ولكن هذا الكرنفال الأزرق لم يخلُ من التوترات، حيث فاجأت الجماهير الهلالية الجهاز الفني والمدرب الإيطالي إنزاغي بإطلاق صافرات الاستهجان أثناء مراسم التتويج، تعبيراً عن عدم رضاها عن تذبذب مستويات الفريق خلال الموسم الحالي والنتائج غير المستقرة في بعض المحطات.

هذا الموقف أثار استياء المدرب إنزاغي الذي اعترض علناً عبر إيماءات جسدية واضحة، بينما رفض الأمير نواف بن سعد رئيس النادي التعليق على هذه الواقعة أمام وسائل الإعلام، مؤكداً رغبته في عدم الخوض في تفاصيل هذا الموقف الجماهيري. وبالنظر إلى مسيرة إنزاغي منذ توليه القيادة الفنية في يونيو الماضي، فقد نجح في تحقيق أول ألقابه المحلية، لكنه واجه انتقادات حادة بعد مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية والتي انتهت بالمركز السابع، وهي نتيجة اعتبرتها الجماهير أقل من طموحات النادي وتاريخه القاري العريق، إلا أن الجهاز الفني استطاع لاحقاً استعادة التوازن الذهني والفني للفريق والوصول به إلى منصة التتويج بكأس الملك.

وعلى صعيد الرياضة العالمية والمحلية الأخرى، واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه في الدوري الأميركي، حيث قاد فريق إنتر ميامي لتحقيق فوز مستحق بنتيجة 4-2 على تورنتو، بعدما سجل ميسي هدفاً وصنع هدفين في مباراة عكست القيمة الفنية الكبيرة التي يضيفها للدوري الأميركي. وفيما يخص المنتخب السعودي، تترقب الجماهير مواجهاته القادمة أمام الكويت وعُمان وفلسطين في كأس آسيا، وسط استحضار لذكريات تاريخية من انتصارات ومباريات حاسمة شكلت نقاط تحول في مسيرة الأخضر آسيوياً.

ومن جانب آخر، أعرب المدرب الآيرلندي بريندان رودجرز، المدير الفني لنادي القادسية، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه أمام الفيحاء بنتيجة 2-1 في الدوري السعودي للمحترفين، مشيداً بروح اللاعبين وأدائهم القتالي. وفي القارة الأفريقية، شهدت منافسات كأس الاتحاد الأفريقي تفوق اتحاد العاصمة الجزائري الذي تمكن من هزيمة الزمالك المصري في مباراة ذهاب النهائي، مما يضع الفريق المصري أمام تحدٍ كبير في مباراة الإياب لتعويض النتيجة والعودة في المنافسة على اللقب القاري، مما يعكس حالة من الصراع الرياضي المحتدم في مختلف المسابقات المحلية والقارية والدولية في الوقت الراهن





دوري يلو نادي أبها نادي الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين الدوري السعودي

