تتوصل فصائل غزة والوسطاء إلى صيغة مناسبة حول السلاح في اتفاق شامل. وتؤكد 3 مصادر فلسطينية التوصل إلى صيغة مناسبة بين ممثلي الفصائل في القاهرة والوسطاء من مصر وقطر وتركيا حول القضايا العالقة، خاصة فيما يتعلق بالسلاح. وتؤكد الفصائل في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة على تفكيك العصابات التي تتمركز في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، خاصة مع تطور أساليبها وتنفيذها عمليات اغتيال بحق نشطاءها خلال الأشهر الماضية. وتزامن اعتداءات العصابات المسلحة مع تصعيد إسرائيلي متواصل في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

تتوصل فصائل غزة والوسطاء إلى صيغة مناسبة حول السلاح في اتفاق شامل . أكد 3 مصادر فلسطينية التوصل إلى صيغة مناسبة بين ممثلي الفصائل في القاهرة والوسطاء من مصر وقطر وتركيا حول القضايا العالقة، خاصة فيما يتعلق ب السلاح .

وقال مصدر من حماس وآخران من فصيلين مختلفين إنه تمت صياغة واعتماد 15 بندًا في خريطة الطريق التي قدمها الممثل الأعلى لغزة نيكولاي ملادينوف في أبريل الماضي، بما في ذلك البند الثامن حول السلاح. وتؤكد المصادر أن النص يشير بشكل واضح إلى حصر وتخزين السلاح، وليس تسليمه، مع التأكيد على أن السلاح سيكون في عهدة جهة فلسطينية يتم الاتفاق عليها، ولا يسلم إلى أي طرف آخر، وبمراقبة ومتابعة من الدول الوسيطة وممثل عن قوة الاستقرار الدولية.

وتؤكد المصادر أن العملية ستتم على مراحل وفق جدول زمني مرتبط بشكل أساسي بانسحاب إسرائيل والتزامها بتنفيذ ما عليها من بنود لم تنفذها حتى الآن. وتؤكد المصادر أن أي إعلان بشأن الاتفاق سيكون بعد التوافق مع إسرائيل والإدارة الأميركية بشأنه. وتصلنا أن ملادينوف قد يصل القاهرة يوم الأربعاء في ظل التوافق الإيجابي ما بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية على بنود خريطة الطريق.

من جهة أخرى، تتصاعد عصابات مسلحة مدعومة إسرائيلياً في مناطق غزة، وتنفذ عمليات تفتيش واحتجاز لمواطنين في مناطق يفترض أنها خاضعة لحماس. وتؤكد الفصائل في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة على تفكيك العصابات التي تتمركز في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، خاصة مع تطور أساليبها وتنفيذها عمليات اغتيال بحق نشطاءها خلال الأشهر الماضية.

وتسللت عناصر عصابة مسلحة إلى منطقة جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين الرئيس الذي يربط شمال القطاع بوسطه وجنوبه، وتمركزت تماماً عند الجسر في المنطقة الفاصلة ما بين الشمال والوسط، قبل أن توقف مركبات المواطنين بشكل مفاجئ، وحافلة كانت تقل العديد من الغزيين. وتتهم مصادر فلسطينية القوات الإسرائيلية باحتجاز 3 مواطنين في منطقة جسر وادي غزة، فيما تصرح وزارة الصحة بغزة عن الإفراج عن 5 من أفراد الطاقم بعد إخضاعهم للتحقيق، فيما استمرت باحتجاز آخرين ولا يعرف مصيرهم.

وتتهم الجهات الحكومية والأمنية بغزة عصابات مسلحة وقوات إسرائيلية برفقتهم في اعتداء على السكان وصادرت بعض الهواتف النقالة. وتزامن اعتداءات العصابات المسلحة مع تصعيد إسرائيلي متواصل في مناطق متفرقة من قطاع غزة





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