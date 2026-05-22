تتهم رابطة الفنادق الأمريكية الفيفا بزيادة أسعار الفنادق

تتهم رابطة الفنادق الأمريكية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بزيادة أسعار الفنادق خلال مونديال 2026، واعتبارها مساهمة في الأزمة. وتقول الرابطة إن البيانات الحالية لا تتوافق مع الإعلان، وإن الفيفا حجزت أعداد ضخمة من الغرف الفندقية لاستخدامها الخاصة، مما خلق طلبا غير حقيقي أدى إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع.

تتهم الرابطة الأمريكية لل فنادق الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) بزيادة أسعار ال فنادق خلال مونديال 2026 ، واعتبارها مساهمة في الأزمة. وتقول الرابطة إن البيانات الحالية لا تتوافق مع الإعلان، وإن ال فيفا حجزت أعداد ضخمة من الغرف الفندقية لاستخدامها الخاصة، مما خلق طلبا غير حقيقي أدى إلى رفع ال أسعار بشكل مصطنع.

وفي رد فعل على هذه الاتهامات، أعلن المتحدث باسم الفيفا أنهم التزموا بالعقود الموقعة مع سلاسل الفنادق، وأن عمليات الإفراج عن الغرف تمت وفق الجداول الزمنية المتفق عليها مسبقا. ويضيف المتحدث أن فريق الإقامة في الفيفا حافظ على اتصالات منتظمة مع الفنادق، شملت مناقشة الأسعار والحصص وأنواع الغرف والتعديلات المطلوبة





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فيفا مونديال 2026 فنادق أسعار رابطة الفنادق الأمريكية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

كينيا تستهدف خفض عجز الموازنة 3.8 % في السنة المالية المقبلةأعلنت كينيا استهدافها خفض عجز الموازنة بنسبة 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025-2026، الممتدة من يوليو (تموز) 2025 - يونيو (حزيران) 2026

Read more »

الذكاء الاصطناعي يدخل على خط كأس العالم 2026بدأت الولايات المتحدة مع اقتراب مونديال 2026 تسريع منح التأشيرات لجماهير كأس العالم 2026 باستخدام تقنيات ذكية وغير مسبوقة.

Read more »

ميزانية 2026: إيرادات 1.15 تريليون ونفقات 1.31 تريليونأعلنت وزارة المالية، اليوم (الثلاثاء)، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، بنفقات تُقدر بـ1.3 تريليون ريال في عام 2026، إلى نحو 1.4 تريليون ريال في 2026.

Read more »

ميزانية 2026: 37 % نمو في الإيرادات غير النفطيةشهدت الإيرادات غير النفطية قفزة تاريخية ضمن ميزانية المملكة 2026؛ حيث زادت بنسبة 37%، مُشكلةً محورا بارزا ضمن الميزانية، حيث أشارت وزارة المالية ضمن بيان ميزانية 2026 إلى ارتفاع كبير في...

Read more »

قائمة أفضل هدافي تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، لأول مرة منذ 28 عاما، ويتصدر بجدارة قائمة هدافي تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026.

Read more »

لندن تستضيف «مستقبل السعودية – معرض التوظيف 2026»تستضيف جامعة كينغز لندن، الأربعاء في 4 فبراير (شباط) 2026، معرض «Saudi Futures – Career Fair 2026» («مستقبل السعودية – معرض التوظيف 2026»).

Read more »