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تتسارع الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية

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تتسارع الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية
أمن غذائياستدامة زراعيةوزارة البيئة والمياه والزراعة
📆6/2/2026 7:08 PM
📰AlwatanSA
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تتسارع الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية، وتظهر مؤشرات وزارة البيئة والمياه والزراعة قفزات نوعية في مستويات الاكتفاء الذاتي والإنتاج المحلي، مع تحركات تنظيمية ورقابية واسعة تستهدف رفع معايير سلامة الغذاء وتعزيز كفاءة سلسلة الإمداد الغذائي في المملكة.

تتسارع الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية، وتظهر مؤشرات وزارة البيئة والمياه والزراعة قفزات نوعية في مستويات الاكتفاء الذاتي والإنتاج المحلي، مع تحركات تنظيمية ورقابية واسعة تستهدف رفع معايير سلامة الغذاء وتعزيز كفاءة سلسلة الإمداد الغذائي في المملكة.

وتعكس بيانات الوزارة تحقيق المملكة اكتفاء ذاتيا تجاوز 100% في عدد من المنتجات الزراعية، مدعوما بإنتاج غذائي بلغ نحو 16 مليون طن، إلى جانب 3.5 ملايين طن من الخضروات، و2.9 مليون طن من الفواكه، و1.9 مليون طن من التمور، فيما تجاوزت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي 118 مليار ريال. وتأتي هذه المؤشرات بالتزامن مع تنفيذ برنامج سلامة الغذاء، الذي يركز على تطوير البيئة الرقابية والتنظيمية للقطاع الغذائي عبر أربعة محاور رئيسية تشمل: مراجعة معايير سلامة الغذاء وعمليات التفتيش، وتعزيز قدرات الكوادر الرقابية، وتفعيل آليات التعاون بين الجهات المعنية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي والقطاعي بمفاهيم السلامة الغذائية.

وفي جانب سلسلة الإمداد، يعمل البرنامج على معالجة عدد من الفجوات التنظيمية المرتبطة بسلامة الغذاء، بهدف رفع كفاءة الرقابة وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالغذاء. كما يركز البرنامج على تعزيز قدرات التفتيش لدى الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، من خلال التوصية برفع أعداد الكوادر الرقابية، وعقد شراكات مع هيئات دولية متخصصة في سلامة الغذاء لتدريب المفتشين على أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وفي إطار تعزيز التكامل المؤسسي، يتابع البرنامج تنفيذ آليات التعاون الرسمي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في توحيد الإجراءات الرقابية وتحسين سرعة الاستجابة للملاحظات والتحديات المتعلقة بالسلامة الغذائية على امتداد سلسلة الإمداد. ويولي البرنامج جانب التوعية أهمية كبيرة، عبر تصميم حملات إعلامية ومنصات إلكترونية تستهدف رفع وعي المستهلكين والقطاع الخاص بمتطلبات السلامة الغذائية وآليات التفتيش والاختبار المعتمدة في المملكة، مع التركيز على تعريف المستهلكين بمعايير جودة المنتجات الغذائية المحلية، ورفع مستوى الامتثال لدى المنشآت الغذائية

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أمن غذائي استدامة زراعية وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج سلامة الغذاء سلسلة الإمداد الغذائي

 

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