تتبع مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة بتكلفة عالية من المواد الخام

تتبع صناعة كسوة الكعبة المشرفة مراحلًا دقيقة تبدأ بالتحلية لتجهيز الماء المستخدم في غسله وصبه، ثم الغسيل والصباغة لإزالة الطبقة الشمعية وصباغة الحرير باللون الأسود للكسوة الخارجية، وباللون الأخضر للكسوة الداخلية والحجرة النبوية. وتأتي مرحلة النسيج الآلي لتحويل خيوط الحرير إلى مكرات سداية تضم أكثر من (9900) خيط للمتر الواحد، ثم مرحلة الطباعة التي تثبت فيها الآيات القرآنية والزخارف على قماش الحرير السادة بدقة هندسية عبر تقنية السلك سكرين. وتشمل المراحل اللاحقة التجميع والخياطة، وفيها توصل قطع الكسوة وتثبت القطع المذهبة، ثم تطريز المذهبات بأسلاك الفضة والفضة المطلية بماء الذهب، مع حشو الآيات والزخارف بخيوط القطن لإبراز الحروف. وتختتم مراحل الصناعة بمراقبة الجودة لضمان مطابقة المواصفات في جميع المدخلات والمخرجات قبل التثبيت، ثم تُلبّس الكعبة المشرفة كسوتها الجديدة كل عام في غرة محرم. ووفقًا لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، تستهلك الكسوة نحو (825) كيلوجرامًا من الحرير الخام، و(120) كيلوجرامًا من أسلاك الفضة المطلية بالذهب، و(60) كيلوجرامًا من الفضة الخالصة، و(410) كيلوجرامات من القطن الخام.

الخميس 12 يونيو 2026 الساعة 2:37 مساءًتتبع صناعة كسوة الكعبة المشرفة مراحلًا دقيقة تبدأ بالتحلية لتجهيز الماء المستخدم في غسله وصبه، ثم الغسيل والصباغة لإزالة الطبقة الشمعية وصباغة الحرير باللون الأسود للكسوة الخارجية، وباللون الأخضر للكسوة الداخلية والحجرة النبوية.

وتأتي مرحلة النسيج الآلي لتحويل خيوط الحرير إلى مكرات سداية تضم أكثر من (9900) خيط للمتر الواحد، ثم مرحلة الطباعة التي تثبت فيها الآيات القرآنية والزخارف على قماش الحرير السادة بدقة هندسية عبر تقنية السلك سكرين. وتشمل المراحل اللاحقة التجميع والخياطة، وفيها توصل قطع الكسوة وتثبت القطع المذهبة، ثم تطريز المذهبات بأسلاك الفضة والفضة المطلية بماء الذهب، مع حشو الآيات والزخارف بخيوط القطن لإبراز الحروف.

وتختتم مراحل الصناعة بمراقبة الجودة لضمان مطابقة المواصفات في جميع المدخلات والمخرجات قبل التثبيت، ثم تُلبّس الكعبة المشرفة كسوتها الجديدة كل عام في غرة محرم. ووفقًا لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، تستهلك الكسوة نحو (825) كيلوجرامًا من الحرير الخام، و(120) كيلوجرامًا من أسلاك الفضة المطلية بالذهب، و(60) كيلوجرامًا من الفضة الخالصة، و(410) كيلوجرامات من القطن الخام





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Kعبة المشرفة صناعة الكسوة مراحل الصناعة تكلفة المواد الخام

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