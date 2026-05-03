تبون يوجه رسائل لفرنسا والمعارضين ويحذر من التلاعب بالأسعار

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتطرق في لقاء إعلامي إلى قضايا سياسية واقتصادية وإقليمية، موجهاً رسائل إلى فرنسا والمعارضين في الخارج، ومحذراً من التلاعب بالأسعار ومكافحة الفساد.

الرئيس الجزائر ي عبد المجيد تبون ، في لقاء إعلامي دوري مساء السبت، تناول موضوعات متنوعة، موجهاً رسائل ضمنية إلى فرنسا ورسائل مباشرة إلى المعارضين في الخارج.

تطرق تبون إلى زيارة البابا فرانسيس للجزائر في 12 و 13 من الشهر الماضي، والأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، والعلاقات الخارجية، والشؤون الإقليمية، والانتخابات البرلمانية القادمة. وأكد أن زيارة البابا ساهمت في رفع اللبس وإعادة تموضع الجزائر في محيطها المتوسطي، مشيراً إلى أن البابا كان مرتاحاً جداً للجزائر، وهو ما لم يرضِ الجميع، في إشارة مبطنة إلى الإعلام الفرنسي. كما أشار إلى أن الزيارة جاءت لكسر العزلة عن الجزائر، خاصةً في ظل التوترات مع باريس والمغرب.

وذكر أن البابا اقترح فتح سفارة للفاتيكان في الجزائر، لكنه لم ينقل أي رسالة خاصة تتعلق بالإفراج عن الصحافي الفرنسي كريستوف غاليز. وانتقد الرئيس تبون ما وصفه بـ"أدوات الطابور الخامس" التي كانت تعتقد أنها محمية من جهات أجنبية، مؤكداً التزامه بمحاربة كل من يمس بالوحدة الوطنية والهوية الوطنية. وشدد على أن حرية التعبير مضمونة في الجزائر بشرط احترام القوانين والتقاليد، وأن تكون الأفكار نابعة من أصحابها وليست مملاة من الخارج.

وحذر من أن كل من يخالف الدستور والقانون سيدفع الثمن، مؤكداً أن الجزائر لن تعود إلى فوضى ما قبل 2019. وفيما يتعلق بالعلاقات مع واشنطن، أكد تبون وجود احترام متبادل، مشدداً على أن الجزائر جزء من دول عدم الانحياز وصديقة للولايات المتحدة وروسيا والصين، وأنها لن تقبل أبداً بإقامة قاعدة عسكرية أجنبية على أراضيها. كما جدد التأكيد على أن الحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في حل الدولتين، وأن "سلام المقابر لا يؤدي إلى أي نتيجة".

وتطرق الرئيس إلى الوضع الاقتصادي الداخلي، مؤكداً أن بلاده بخير وقادرة على حل مشاكل المواطنين دون رهن استقلالها أو ثرواتها. وحذر "المتلاعبين بالأسعار"، مؤكداً أن الدولة لن تتسامح مع أي مساس بقوت الجزائريين، وأن من يرفع أسعار أضاحي العيد بشكل غير مبرر سيدفع الثمن باهظاً. كما أدان "مافيا التصدير" التي تلجأ إلى خفض قيم الفواتير للتهرب من إعادة عائدات العملة الصعبة إلى البلاد، مشيراً إلى رصد عدم استرجاع حوالي 350 مليون دولار من عائدات التصدير.

وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة، شدد على منع أي تدخل للإدارة في جوهر الانتخابات، وحذر من شراء التوقيعات الضرورية للترشيحات، مؤكداً أن من يثبت تورطه سيعرض نفسه لمتابعات قضائية. وأخيراً، أحدثت مكالمة مسربة زلزالاً في الساحة السياسية الجزائرية، خاصةً داخل الأحزاب الداعمة لسياسات الرئيس تبون، وتتعلق بمعايير اختيار المرشحين





