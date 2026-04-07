تبوك: 22 معدة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتقييم حالة الطرق وتحسين البنية التحتية

أمانة منطقة تبوك تطلق مشروعًا شاملاً لتقييم حالة الطرق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الصيانة. المشروع يشمل مسحًا ميدانيًا شاملًا للطرق والأصول، ويستخدم 22 معدة متخصصة، منها 12 تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتوفير بيانات دقيقة ومحدثة لدعم اتخاذ القرارات في أعمال الصيانة وتحسين السلامة المرورية.

تواصل أمانة منطقة تبوك بالتعاون مع وكالة المشاريع والصحة العامة بوزارة البلديات والإسكان تنفيذ مشروع حيوي يهدف إلى تحسين البنية التحتية للطرق ورفع كفاءة إدارتها وصيانتها داخل النطاق الحضري للمنطقة. يركز المشروع على إجراء مسح وتقييم ميداني شامل لحالة الطرق والأصول، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والآليات.

المشروع يهدف إلى تطوير نظام موحد لإدارة أصول الطرق، يعمل من خلال منصة مركزية متطورة، تمكن من تحديث بيانات حالة الطرق والأصول بشكل مستمر، مما يدعم بشكل كبير إعداد وتنفيذ خطط الصيانة السنوية بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة. يشمل نطاق عمل المشروع إعداد دراسة متكاملة لتطوير إدارة صيانة الطرق الحضرية، وتتضمن هذه الدراسة إنشاء قاعدة بيانات مركزية شاملة وربطها بأنظمة الوزارة، بالإضافة إلى توفير جميع المتطلبات اللازمة للربط الشبكي بين الوزارة والأمانة. هذه الخطوات تهدف إلى تحسين إدارة وصيانة شبكات الطرق بشكل فعال داخل مدن المنطقة، مما يعود بالفائدة على السكان والزوار على حد سواء. ويسهم في تعزيز السلامة المرورية وتسهيل حركة المرور. \يعتمد تنفيذ المشروع على فرق عمل ميدانية متخصصة، تضم خبراء مؤهلين في مجال الرصف وإدارة الأصول، بالإضافة إلى مهندسين ومشرفين ميدانيين ذوي خبرة عالية، إلى جانب فرق ضبط الجودة وتحليل البيانات، وكوادر تشغيل وصيانة المعدات. يضمن هذا النهج الدقيق دقة عمليات المسح وجودة المخرجات المتوقعة من المشروع. يتم تنفيذ أعمال المسح والتقييم الميداني باستخدام مجموعة متنوعة من المعدات المتخصصة. يتم استخدام (10) معدات متطورة في الطرق الرئيسة، وهي مجهزة بأجهزة متقدمة لقياس حالة الرصف ومستوى الوعورة ومقاومة الانزلاق، بالإضافة إلى قياس سماكة طبقات الطرق، إلى جانب أنظمة تصوير بانورامي رقمي متحرك. أما بالنسبة للطرق الفرعية، فيتم استخدام (12) معدة أخرى، تم تجهيزها بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة لرصد وتحليل حالة الشوارع والأصول بدقة متناهية. هذا التنوع في المعدات والتقنيات يضمن تغطية شاملة للطرق وتقييم دقيق لحالتها. \يشمل المشروع جميع الطرق الرئيسة داخل النطاق الحضري لمنطقة تبوك، بالإضافة إلى البلديات التابعة لها، مما يضمن استفادة واسعة من نتائج المشروع. يهدف المشروع إلى دعم اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصيانة، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة، مما يساهم في رفع كفاءة السلامة المرورية وتحسينها بشكل ملحوظ. ويهدف أيضاً إلى تحسين جودة الحياة لسكان المنطقة وزوارها، من خلال توفير طرق آمنة وسليمة. كما تم ضبط وافدة في منطقة تبوك استغلت طفلين في التسول بالميادين والطرقات. هذه الجهود تأتي في إطار التزام أمانة منطقة تبوك بتطوير البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار المنطقة. كما تشهد منطقة تبوك هطول أمطار وصواعق رعدية مستمرة حتى المساء. تعكس هذه المبادرات حرص الأمانة على مواكبة أحدث التقنيات في مجال إدارة الطرق، وتحسين البيئة الحضرية بشكل عام





almowatennet / 🏆 15. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

قفزة في القيم السوقية لـ22 لاعبًا بدوري روشن إلى 118 مليون يورو.. والهلال في الصدارة سجّلت القيمة السوقية لعدد من لاعبي دوري روشن السعودي ارتفاعًا لافتًا، بعدما قفزت قيمة 22 لاعبًا يمثلون 14 ناديًا إلى نحو 117.9 مليون يورو، مقارنة بـ 84.1 مليون يورو مطلع العام الجاري، بزيادة إجمالية بلغت 33.88 مليون يورو، ونمو نسبته 40.3%، وفقًا لتحديثات موقع ترانسفير ماركت.

Read more »

السعودية: منتدى الاستثمار الرياضي يستعد للانطلاق بمشاركة عالميةأعلن منتدى الاستثمار الرياضي 2026 اكتمال جاهزيته لانطلاق أعماله خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل الحالي في مدينة الرياض.

Read more »

منتدى الاستثمار الرياضي 2026 يعلن جاهزيته في الرياضأعلن منتدى الاستثمار الرياضي 2026 عن اكتمال جاهزيته للانطلاق في الرياض من 20 إلى 22 أبريل، بمشاركة قادة الاستثمار والقطاع الرياضي العالميين. يتضمن المنتدى جلسات، ورش عمل، ومعرضًا، وناديًا للأعمال، وهاكثون رياضي. يناقش المنتدى مستقبل الاستثمار الرياضي، ويعزز الشراكات، ويركز على محاور رئيسية تشمل الاستثمار العالمي، التقنية، والسياحة الرياضية، مع تخصيص يوم لتمكين المرأة في الرياضة.

Read more »

22 مشروعا لتعزيز جودة الحياة بالأحساءأنجزت أمانة الأحساء 22 مشروعًا نوعيًا ضمن مشروع «بهجة»، شملت إنشاء وتفعيل 12 حديقة عامة، وتنفيذ 10 تدخلات حضرية في الطرقات والمساحات العامة، بإجمالي مساحة تجاوزت 350 ألف متر مربع خلال عام...

Read more »

محافظ جدة يرعى ملتقى قراءة النص بأدبي جدةبِرِعايةِ صاحبِ السموِّ الأمير سُعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة، تنظم جمعية أدبي جدة ملتقى النص 22 مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 شوال 1447هـ، 7 أبريل 2026م، بفندق 'الدار البيضاء جراند'،...

Read more »