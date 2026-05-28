تباين مشاركة الأزهر والكنيسة في مشروع قانون الأحوال الشخصية: معايير مزدوجة للسلطة المصرية

تحليل لتعامل السلطة المصرية مع مؤسستي الأزهر والكنيسة في صياغة قوانين الأحوال الشخصية، موضحاً التباين في المشاركة ونتائج ذلك على مفهوم العلمانية والشرعية في مصر

إن مسألة إعداد وتعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر أثارت جدلاً واسعاً يكشف عن تناقضات واضحة في تعامل السلطة مع المؤسسات الدينية. فبينما تم إشراك الكنيسة القومية بشكل كامل في صياغة مشروع القانون الخاص بالمسيحيين، بدءاً من إعداد المسودة الأولى مروراً بمراجعات جميع المذاهب وتقديمها لوزارة العدل ثم إلى مجلس النواب والرئيس، لم يُعطَ الأزهر الشريف أي فرصة للمساهمة في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.

وقد ظهر هذا التشدد والتمييز في عدة محطات؛ فحين سُئل الناس عن المواد المسربة من مشروع القانون، كان الرد الرسمي للأزهر بأنه لم يتلقَ أي مسودة للعرض، ما أثار تساؤلات كثيرة حول صفة المشاركة الفعلية للهيئة الدينية في عملية التشريع التي تتعلق بالشريعة الإسلامية، وهي صفة يضمنها الدستور في مادته السابعة التي تُقر الأزهر هيئة إسلامية علمية مستقلة ومصدر المرجعية الأساسية في العلوم الدينية. إن هذا الأسلوب في التعامل مع القانون يكشف عن معيارين مزدوجين واضحين لدى السلطة.

فمن جهة، تم منح الكنيسة الحرية الكاملة لتحديد نصوص قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين، مع مراعاة اختلاف المذاهب عبر ما سُمِّي باللائحة "الموحدة" التي تسمح بصيغ متعددة بحسب الاختلاف الطائفي، دون أي تدخل حكومي أو إقناعي. ومن جهة أخرى، عُزل الأزهر عن أي مشاركة في صياغة القانون الإسلامي، رغم أن موضوع الأحوال الشخصية يعد من أهم المجالات التي تعتمد على الشريعة وتؤثر مباشرة على الأسرة والمجتمع.

وقد أظهر هذا الإقصاء أن السلطة تسنّ بصرامة على نصوص الدين الإسلامي وتستبعد المؤسسة الدينية التي تمثل المرفق الشرعي من عملية التشريع، وهو ما يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع الصلاحيات بين المختصين في كل مجال. إن ما يُظهره هذا المشهد هو استغلال السلطة لصورة العلمانية المدنية بطريقة انتقائية، حيث تُظهر دعمها للمؤسسات الدينية عندما تخدم مصالحها، وتُقمعها عندما تُطرح تساؤلات حول مشاركتها في التشريعات.

فبينما يُستشهد بالأزهر في قضايا اقتصادية مثل قانون الصكوك الإسلامية أو مشروع قناة السويس لتبرير قرارات الدولة، يُستبعد الآن من مناقشة قانون الأحوال الشخصية، وهو نص دستوري يضمن له حق المشاركة. وهذا التباين يسلط الضوء على الفجوة بين ما يُعلن عنه من التزام بالدستور وحقوق الأقليات الدينية، وبين الواقع الفعلي للتمييز في صنع القوانين.

إن الحاجة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي لا يزال يعتمد على نصوص تعود إلى عام 1938 مع تعديل جزئي عام 2008، تصبح أكثر إلحاحاً مقارنةً بالنصوص الإسلامية التي تخضع لتجديد مستمر، ما يضعّف حجّة أن المسلمين هم الأكثر احتياجاً إلى التحديث. في النهاية، يبقى السؤال مطروحاً: أين دور الأزهر في مرحلة وضع القوانين التي تمس أسس الشريعة؟ وما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان مشاركة كل الجهات الشرعية في التشريع بما يضمن العدالة والشفافية للجميع





