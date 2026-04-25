تباين لبناني حول سقف التفاوض مع إسرائيل

كشف مواقف القوى اللبنانية المختلفة حول إمكانية التفاوض المباشر مع إسرائيل، حيث تتراوح بين رفض قاطع للسلام والتشديد على ضرورة اتفاق دائم، مع وجود تباين حول السقف الذي يجب أن يحدّد لهذه المفاوضات.

تظهر المواقف ال لبنان ية من مختلف الأطراف تبايناً في مقاربة ال تفاوض المباشر مع إسرائيل ، خاصة بعد تحديد تل أبيب وواشنطن سقفاً لهذه المفاوضات. رئيس الجمهورية جوزيف عون يربط البحث بال سلام بوقف الاعتداءات والانسحاب ال إسرائيل ي وعودة الأسرى، مؤكداً أن المفاوضات لا تعني التنازل، بل حل المشكلات.

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يرى أن لبنان والمنطقة يحتاجان إلى السلام، مشدداً على ضرورة حل مستدام يحفظ سيادة لبنان واستقراره.

"الثنائي الشيعي" ("حزب الله" و"حركة أمل") يرفض الحديث عن خيار السلام مع إسرائيل، وينسجم مع جنبلاط بأن أقصى ما يمكن السير به هو هدنة مع تطوير معين. معظم القوى اللبنانية، باستثناء "الثنائي الشيعي"، تؤيد التفاوض المباشر لتحقيق ما لم يتم تحقيقه بقوة السلاح، لكنها لا تتفق على أن تؤدي هذه المفاوضات إلى اتفاقية سلام. حزبا "القوات" و"الكتائب" هما الأكثر حماساً لحلول دائمة للصراع، ويدفعان لاتفاق سلام بعد تلبية مطالب لبنان الرسمي.

رئيس حزب "القوات" سمير جعجع يعتبر السلام مع إسرائيل ضرورة، مشدداً على الحاجة إلى إنهاء حالة الحرب. رئيس "الكتائب" النائب سامي الجميل يرى أن التفاوض هو السبيل الوحيد لوقف النار وتحقيق الاستقرار والسلام. مصادر "القوات" تؤكد أن المسؤولية عن المفاوضات تقع على عاتق "حزب الله"، وأن إسرائيل تعمل على محو آثار القرى، وبالتالي يجب إيقاف هذا التدهور من خلال المفاوضات. وتشدد على أن الأولوية هي لتحمل الدولة مسؤوليتها بنزع سلاح "حزب الله" قبل الحديث عن سقف للمفاوضات.

قيادة "التيار الوطني الحر" تؤيد التفاوض المباشر الهادف إلى سلام عادل ودائم، لكنها تستوجب تشاوراً وطنياً وعربياً. النائب عن "التيار الوطني الحر" جيمي جبور يرى أن التفاوض وسيلة لتحقيق الأهداف، مثل استعادة الأرض والأسرى ووقف الاعتداءات، وأن الرجوع لاتفاق الهدنة قد يكون كافياً، لكن إن تطلب الأمر تفاوضاً مباشراً يجب الموازنة بين الوضع الداخلي والوفاق الوطني.

النائب عن "الحزب التقدمي الاشتراكي" بلال عبد الله يؤيد التفاوض، لكنه يشير إلى أن المشكلة تكمن في السقف الذي وضع له، مؤكداً على ضرورة سقف أمني يحمي لبنان ويوقف الاعتداءات ويعيد الأرض والأسرى والإعمار. ويضيف أن التفاوض يجب أن يكون ضمن السقف العربي الذي عبرت عنه القمة العربية في بيروت عام 2002، وأن موضوع السلام متدرج ويعتمد على النوايا الإسرائيلية، وأن اتخاذ خيار بهذا الحجم يحتاج موقفا وطنياً موحداً





لبنان إسرائيل تفاوض سلام حزب الله التيار الوطني الحر القوات اللبنانية الكتائب اللبنانية

