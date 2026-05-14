تاريخ وصراع السيادة البحرية: من الإمبراطوريات القديمة إلى التحدي الصيني الأمريكي

تحليل مفصل لتحول القوى البحرية العالمية عبر العصور، وكيف انتقلت السيطرة من الإسبان والبريطانيين إلى الولايات المتحدة، مع تسليط الضوء على أهمية المضائق الدولية والتحديات المعاصرة التي تفرضها الصين وروسيا.

شهد التاريخ البشري تحولات كبرى في موازين القوى العالمية، حيث ارتبط مفهوم السيادة والريادة الدولية ارتباطاً وثيقاً بالقدرة على التحكم في البحار والمحيطات. فخلال القرن السادس عشر، وتحديداً بعد سقوط غرناطة في أواخر القرن الخامس عشر، استطاع الإسبان والبرتغاليون بسط سيطرة بحرية مطلقة على المياه الدولية.

وقد جاء هذا التفوق مدعوماً بالثروات الهائلة والكنوز التي تدفقت من الأراضي الجديدة في أمريكا الجنوبية، حيث تحول الذهب المستخلص من المستعمرات إلى قوة عسكرية بحرية ضخمة مكنت أساطيلهم من انتزاع السيادة من العثمانيين الذين كانوا يسيطرون على المضائق والبحار قبل تلك الحقبة. وفي مقابل ذلك، أدرك البريطانيون مبكراً أن الطريق إلى السيطرة على اليابسة يمر حتماً عبر البحر، مما دفعهم إلى بناء أسطول يعد الأقوى في عصره، خاصة في عهد الملك هنري الثامن الذي آمن بأن التحول الإمبراطوري يتطلب سيطرة بحرية شاملة.

وقد ساهم استقرار الجبهة الداخلية والسيطرة على اسكتلندا في تفرغ التاج الإنكليزي للتوسع العالمي، مما أدى في النهاية إلى نشوء الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، والتي هيمنت على ربع مساحة اليابسة وربع سكان العالم خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وصولاً إلى منتصف القرن العشرين. ومع مرور الزمن، بدأت الإمبراطورية البريطانية في التراجع بفعل عوامل الضعف الطبيعية التي تصيب كافة الإمبراطوريات، تزامناً مع صعود قوى صناعية وعسكرية جديدة في مطلع القرن العشرين مثل ألمانيا والولايات المتحدة.

وانتقلت زعامة البحار في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي امتلكت أضخم أسطول عسكري في التاريخ البشري. وقد لعب الموقع الجغرافي للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الصعود، حيث وفر لها الدرع المائي حماية طبيعية من الغزوات الخارجية، مما أتاح لها التركيز على التمدد البحري لحماية مصالحها السياسية والاقتصادية حول العالم. وبالنسبة لواشنطن، فإن تأمين حركة الملاحة في البحار والمضائق الدولية ليس مجرد مسألة لوجستية، بل هو الركيزة الأساسية لتفوقها العالمي.

ومن هنا ينبع القلق الأمريكي من أي اضطراب في الملاحة في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، إذ لا يُنظر إلى هذه الأزمات كخلل في إمدادات الطاقة فحسب، بل كإشارة ضعف استراتيجية قد تستغلها قوى إقليمية أو دولية أخرى. وهذا ما يفسر تدخل إدارة الرئيس رونالد ريغان خلال حرب الناقلات لتأمين السفن الكويتية وكافة ناقلات النفط، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها إدارة دونالد ترامب لمحاصرة الموانئ الإيرانية، بهدف ضمان استمرار زعامة البحار ومنع أي تحدٍ لهذه الهيمنة.

إن التحول من دولة إلى إمبراطورية عالمية يظل مرهوناً بالسيطرة على طرق التجارة العالمية، وبما أن سادة البحر هم سادة التجارة، فإن الهاجس الأمني الأمريكي يظل مركزاً على حماية هذه الشرايين الحيوية. ومع ذلك، فإن هذه الرؤية الكلاسيكية للأمن القومي الأمريكي، التي تعتمد على الحماية الجغرافية، تواجه اليوم اختباراً حقيقياً بفعل التطور المتسارع في القدرات البحرية الصينية.

فمن خلال مبادرة الحزام والطريق، تسعى الصين إلى بناء قوة بحرية ضخمة تشمل غواصات نووية وسفناً حربية متطورة، مما يهدد بكسر قاعدة الدرع المائي التي حمت الولايات المتحدة لعقود. ولا يقتصر القلق الأمريكي على النزاعات في بحر الصين الجنوبي، بل يمتد ليشمل التهديدات النووية البحرية الصينية، بالإضافة إلى المحاولات الروسية المستمرة لاستعادة مكانتها البحرية وتكثيف حضورها في البحر الأسود والمحيط الهادئ.

إن هذه التحديات المتزامنة تضع واشنطن في صراع مرير للاحتفاظ بزعامتها العالمية، مدركة أن فقدان التفوق في المحيطات يعني بالضرورة فقدان القيادة على الساحة الدولية بأكملها





