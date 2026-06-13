تاريخ المقاطعة العربية للمنتخب الإسرائيلي وتأثيرها على توسعات كأس العالم 2026

يتناول المقال مسار التطورات في نظام كأس العالم حتى 2026 مع التركيز على أحداث تصفيات 1958 ومواقف الدول العربية التي أدت إلى طرد إسرائيل من الاتحاد الآسيوي، موضحاً العلاقة بين السياسة والرياضة.

تشهد الساحة الكروية في عام 2026 تغيراً تاريخياً ينعكس على نظام بطولة كأس العالم التي تقام حالياً في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. بعد أن ارتقى عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 فريقاً، ينتظر العالم أكبر نسخة لهذه البطولة منذ تأسيسها قبل 96 عاماً، ما يفتح الباب أمام دول عديدة لتصبح جزءاً من الحدث الرياضي الأبرز على المستوى العالمي.

هذا التوسع جاء نتيجة لتطور كرة القدم على الصعيدين المحلي والعالمي، إذ سيسمح بضم فرق من قارات متعددة وتحسين فرص المنافسة، بالمقارنة مع النسخ السابقة التي اقتصرت على 13 منتخباً في عام 1930 ثم ارتفعت إلى 16 و24 ثم 32 منتخباً على مراحل مختلفة. في خلفية هذا التطور، لا يمكن إغفال ما حدث في تصفيات كأس العالم عام 1958 التي أقيمت في السويد، حيث تجلت مواقف عربية واضحة في رفض خوض المباريات ضد منتخب إسرائيل.

تلك الفترة شهدت انسحاباً متتالياً من قبل دول عربية مثل مصر والسودان وإندونيسيا، إلى جانب احتجاجات تركية وقبرصية، ما أدى إلى تأهل إسرائيل إلى صراع ملحق مع ويلز انتهى بهزيمته بنتيجة إجمالية 4-0. تلك الأحداث أدت إلى توثيق مفهوم المقاطعة الرياضية العربية والتي استمرت وتطورت على مدى عقود، حتى وصل الأمر إلى حملات منسقة داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لطرد إسرائيل من عضويتها.

بعد إعلان وعد بلفور عام 1917 وتأسيس دولة إسرائيل عام 1948، انضم الاتحاد الإسرائيلي إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 1954 وشارك في ثلاث بطولات كأس آسيا، محقّقاً وصولاً إلى النهائيات عامي 1956 و1960، وفوزاً بالبطولة في عام 1964. إلا أن الأنشطة الرياضية انتقلت تدريجياً إلى مسار آخر مع تصاعد الضغوط العربية.

في أواخر الستينيات، قاد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد السعدون حملة لتوحيد الدول العربية الآسيوية في موقف موحد ضد إسرائيل، ما أدى إلى تجميد عضوية إسرائيل في الاتحاد الآسيوي عام 1974 وقرار نهائي بطردها في مؤتمر كوالالمبور عام 1976 بأغلبية الأصوات. منذ ذلك الحين، ظلت إسرائيل بلا مشاركات رسمية في الاتحاد الآسيوي حتى انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 1992، رغم أنّها لا تنتمي جغرافياً إلى القارة الأوروبية.

هذا التاريخ الطويل من المقاطعة والتجربة الرياضية يسلّط الضوء على التفاعل بين السياسة والرياضة، وكيفية تشكيل قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم وسياستها بناءً على التحولات الجيوسياسية





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