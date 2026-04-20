دخل المكسيكي أليخاندرو دياز التاريخ بتسجيله أول هدف وفق قاعدة التسلل التجريبية الجديدة التي اقترحها آرسين فينجر، والتي تعتمد على وجود فجوة واضحة بين المهاجم والمدافع.

شهدت ملاعب كرة القدم العالمية تحولاً جذرياً في القواعد التنظيمية للعبة، وذلك بعد أن دخل المكسيكي أليخاندرو دياز، مهاجم فريق باسيفيك إف سي، التاريخ كأول لاعب يسجل هدفاً بناءً على قاعدة التسلل التجريبية الجديدة المعروفة باسم قاعدة الضوء أو الفجوة الواضحة في الدوري الكندي الممتاز .

وقع هذا الحدث الاستثنائي خلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي هاليفاكس واندررز وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، حيث كانت تقنية فينجر التي اقترحها المدير الفني السابق لأرسنال آرسين فينجر هي المحرك الأساسي لهذا التغيير التاريخي. تعتمد القاعدة الجديدة التي اقترحها فينجر في عام 2020 على مبدأ وجود مسافة واضحة بين المهاجم وآخر مدافع، فعلى عكس القانون الحالي الذي يعتبر أي جزء من جسم المهاجم متقدماً على المدافع تسللاً، تنص القاعدة الجديدة على أن التسلل لا يحتسب إلا إذا كان هناك مسافة مرئية واضحة بين اللاعبين. في المباراة المذكورة، كان المهاجم أليخاندرو دياز متقدماً بجزء من جسده على المدافع لورينزو كاليغاري، وهو وضع كان سيؤدي حتماً إلى إلغاء الهدف وفق القوانين الدولية المعمول بها حالياً من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم إيفاب. إلا أن الحكم وبموجب التجربة الكندية، قرر احتساب الهدف لعدم وجود فجوة حقيقية بين اللاعبين، مما يمنح المهاجم أفضلية ويقلل من حالات الإلغاء الدقيقة التي تثير الجدل بسبب تقنية الفار. يأتي هذا الابتكار في إطار سعي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لتطوير قوانين اللعبة وجعلها أكثر إثارة للهجوم، حيث تم تطبيق هذه التجربة في الدوري الكندي الممتاز كأول دوري للمحترفين في الدرجة الأولى يتبنى هذا القانون بعد تجارب سابقة محدودة في دوريات الشباب في إيطاليا وهولندا. وقد أعرب مفوض الدوري الكندي جيمس جونسون عن فخره بهذا الدور الريادي، مشدداً على أن العمل الوثيق مع فيفا وIFAB يضع كندا في قلب خارطة الابتكار الكروي العالمي. تهدف هذه القاعدة إلى تقليل الاعتماد المفرط على الخطوط المجهرية لتقنية الفار، حيث يسعى صناع القرار في عالم المستديرة إلى تقليص عدد الأهداف الملغاة لأسباب تقنية ضئيلة، وهو ما سيمنح المشجعين مزيداً من الفرص للاحتفال بالأهداف ويعيد التوازن بين المدافع والمهاجم في المواقف الحاسمة. إن نجاح هذه التجربة في الدوري الكندي قد يفتح الباب أمام اعتمادها بشكل رسمي في كبرى الدوريات العالمية، مما سيغير وجه كرة القدم الحديثة ويعيد صياغة مفاهيم الخط الهجومي والرقابة الدفاعية في السنوات المقبلة





