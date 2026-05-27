تاريخ العيدية: من العصر الفاطمي إلى اليوم

نظرة على تطور تقليد العيدية في العالم الإسلامي، من أصوله الفاطمية إلى أشكاله المعاصرة.

يترقب الأطفال والشباب مع بداية أيام عيد الأضحى ما يُعرف بال عيدية ، وهي مبالغ مالية أو هدايا تُوزع عليهم من الكبار، خاصة الآباء والأمهات والأقارب، وفقاً لتقاليد المسلمين حول العالم.

تشير المصادر التاريخية إلى أن كلمة عيدية مشتقة من عيد، وتعني المنح والعطاء، وهو لفظ اصطلح عليه الناس. ظهرت العيدية في العصر الفاطمي في مصر أواخر القرن الرابع الهجري والعاشر الميلادي، حيث كانت تُوزع النقود والثياب على العامة، وكانت تُعرف بأسماء مثل الرسوم والتوسعة، وكانت تُقدم للأمراء على هيئة دنانير ذهبية وهدايا ونقود للأطفال.

وفقاً لمؤرخي العصر الفاطمي كالأمير عز الملك المسبحي وتقي الدين المقريزي، نجد تفصيلاً لطقوس احتفال الخلفاء الفاطميين بالأعياد، ومنها العيدية التي ظهرت لأول مرة كهبة مستقلة عن سائر العبادات. بدأ ذلك في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، الذي أراد استمالة قلوب المصريين في بداية حكمه؛ فأمر بتوزيع الحلوى وإقامة الموائد وتوزيع النقود والهدايا والكسوة التي كانت تُصنع قبل شهر ونصف من العيد. بلغت نفقات الكسوة في القرن السادس الهجري نحو عشرين ألف دينار ذهبي، تُوزع على رجال الدولة والرعية.

يوضح أستاذ التاريخ الإسلامي الدكتور أيمن فؤاد أن معظم الاحتفالات الدينية تعود إلى العصر الفاطمي، حيث أضاف الفاطميون مواسم ورسوماً جديدة، ففكرة العيدية بالمصطلح الحالي لم تكن موجودة لكن المصادر تشير إلى أن مع بداية رمضان كان يُقدم طبق حلوى بوسطه صرة من ذهب لأرباب الرتب والخدم والمحيطين بالخليفة، وكانت هذه التوسعة. استمرت العيدية في التطور، ففي العصر المملوكي أخذت شكلاً رسمياً باسم الجامكية، وهي مبالغ مالية تُصرف بأمر السلطان كمرتب خاص بالعيد لموظفي الدولة من الجند والأمراء.

الجامكية مشتقة من الجامة التركية بمعنى الثوب، وكانت تُمنح لتمكين الرعية من شراء كسوة العيد. في العصر العثماني تحولت العيدية إلى عادة شعبية بين الناس، حيث باتت تعبيراً عن الفرح والبهجة ونوعاً من التكافل الاجتماعي، وشملت هدايا متنوعة كالطعام والملابس. اليوم، تختلف تسميات العيدية بين الدول العربية؛ ففي الأردن وسوريا والعراق والكويت ومصر تُعرف بالعيدية، وفي سلطنة عُمان باسم العيود، وفي مناطق السعودية بأسماء مثل الحوامة والخبازة والحقاقة والقرقيعان، وفي تونس مهبة العيد، وفي المغرب فلوس العيد. تظل العيدية تقليداً محبوباً يعمق الروابط الأسرية والاجتماعية





عيدية تاريخ فاطميون مماليك عثمانيون

