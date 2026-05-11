تاريخي ارتفع متوسط اسهم السعودية 43.38 نقطة

2026-05-11T13:27:30.605Z أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس على ارتفاع بـ43.38 نقطة ليصل إلى 11158.45 نقطة، بتداولات قيمتها 7.7 مليارات ريال وحجم 319 مليون سهم، مع صعود أسهم 135 شركة وتراجع 112،.

تصدر سدافكو والمراعي ونادك قائمة الرابحين، فيما تراجع مؤشر نمو 9.38 نقاط،. أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار 43.38 نقطة، ليصل إلى مستوى 11158.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.7 مليارات ريال، . وكانت أسهم شركات سدافكو، المراعي، نادك، مسك، وأكوا الأكثر ارتفاعًا، في حين كانت أسهم شركات جاهز، صناعات، دلة الصحية، أسمنت الجوف، وسينومي ريتيل الأكثر انخفاضًا، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و7.07%, .

كما كانت أسهم شركات أمريكانا، أرامكو السعودية، مهارة، كيان السعودية، والكيميائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أكوا، أرامكو السعودية، الراجحي، علم، والمراعي الأكثر نشاطًا في القيمة، . أما مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) فقد أغلق منخفضًا بمقدار 9.38 نقاط، ليصل إلى مستوى 22635.06 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2.9 مليون سه





