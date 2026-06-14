تارديلي ينتقد تصريحات إنفانتينو الساخرة حول فشل إيطاليا في التأهل لكأس العالم 2026

رد بطل العالم السابق ماركو تارديلي على تعليقات رئيس فيفا جياني إنفانتينو الساخرة حول غياب إيطاليا عن كأس العالم 2026، ووصفها بعدم الاحترام للتاريخ الكروي الإيطالي، amid طلب وزير الرياضة الإيطاني توضيحا رسميا.

انتقد بطل العالم السابق ماركو تارديلي التصريحات الساخرة التي أدلى بها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بشأن فشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم 2026 .

وقد أثارت تعليقات إنفانتينو جدلا واسعا عندما قال مازحا إن إيطاليا ربما كانت ستنجح في التأهل لو ضمت البطولة 64 منتخبا، مضيفا: "وربما نحتاج إلى رفع العدد إلى 228 منتخبا"، في إشارة ساخرة إلى غياب المنتخب الإيطالي عن النهائيات للمرة الثالثة تواليا. ورد تارديلي، أحد نجوم المنتخب الإيطالي المتوج بكأس العالم 1982، على هذه التصريحات ووصفها بعدم الاحترام لإيطاليا وتاريخها الكروي، مشيرا إلى أن رئيس فيفا "ارتكب العديد من الأخطاء في الآونة الأخيرة منذ أن بدأ علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وقد أثارت تصريحات إنفانتينو ردود فعل غاضبة داخل الأوساط الرياضية الإيطالية، حيث طالب وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي بتوضيح رسمي، معلنا عزمه التواصل مباشرة مع رئيس فيفا لمناقشة ملابسات هذا التعليق. ويأتي الجدل في وقت تعيش فيه الكرة الإيطالية واحدة من أصعب فتراتها، بعدما فشل المنتخب في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، رغم تاريخه الحافل بأربعة ألقاب عالمية





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ماركو تارديلي جياني إنفانتينو منتخب إيطاليا كأس العالم 2026 فيفا

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