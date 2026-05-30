تأهلت بوتابوفا بأناقة لتواجه المصنفة 22 آنا كالينسكايا

تتجه الأنظار إلى الدور الرابع من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس".

مقتل 22 شخصاً في انقلاب شاحنة تُقل لاجئين أفغانيين عائدين من باكستان، وتتجه الأنظار إلى الدور الرابع من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس " رولان غاروس ". وأعلنت النمساوية أناستاسيا بوتابوفا فوزاً بنتيجة 4-6 و7-6 و6-4 لتتأهل إلى الدور الرابع يوم السبت وتواصل مشوارها نحو إحراز أول لقب لها في البطولات الكبرى.

وتتجه الأنظار الأحد إلى الدور الرابع من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، حيث تبدأ مرحلة الحسم في البطولة وسط منافسة مفتوحة بعد خروج عدد من أبرز المرشحين. وتبرز مواجهة النرويجي كاسبر رود، والبرازيلي الواعد جواو فونسيكا، كواحدة من أبرز مباريات اليوم، خاصة بعد خروج الإيطالي يانيك سينر، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، ما فتح الباب أمام تتويج بطل جديد في إحدى بطولات "الغراند سلام".

ويعدّ رود من أكثر اللاعبين خبرة بين الأسماء المتبقية في البطولة، بعدما سبق له بلوغ نهائي "رولان غاروس" مرتين، وهو ما يمنحه أفضلية معنوية قبل المواجهة المرتقبة





