تألق ويمبانياما يقود سان أنتونيو سبيرز لفرض التعادل في نهائي المنطقة الغربية

النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما يتألق بـ 33 نقطة ليقود سبيرز للفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 103-82، معيداً سلسلة نهائي المنطقة الغربية إلى نقطة التعادل 2-2.

شهدت منافسات دوري كرة السلة الأميركي 'إن بي إيه' مواجهة من العيار الثقيل اتسمت بالإثارة والندية العالية، حيث نجح النجم الفرنسي الصاعد فيكتور ويمبانياما في تقديم عرض كروي استثنائي قاد من خلاله فريقه سان أنتونيو سبيرز إلى تحقيق انتصار عريض ومستحق على فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر ، حامل اللقب، بنتيجة 103-82.

هذا الفوز لم يكن مجرد إضافة لسجل الانتصارات، بل كان بمثابة طوق نجاة لسبيرز الذين تمكنوا من فرض التعادل بنتيجة 2-2 في سلسلة نهائي المنطقة الغربية، مما يعيد المباراة إلى نقطة الصفر ويفتح آفاقاً جديدة للمنافسة على بطاقة التأهل للنهائيات الكبرى. وقد سجل ويمبانياما في هذه الموقعة 33 نقطة، مؤكداً مكانته كأحد أبرز المواهب العالمية في اللعبة، ولم يقتصر تأثيره على التسجيل فحسب، بل امتد ليشمل الجوانب الدفاعية والهجومية الأخرى، حيث أضاف 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة و3 صدات حاسمة 'بلوك'، مما جعله المحرك الرئيسي للفريق في ليلة تألق فيها دفاعياً وهجومياً بشكل لافت.

من الناحية الفنية، عانى فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر بشكل واضح في الجانب الهجومي، حيث ظهر الفريق حامل اللقب تائهاً في محاولاته لفك شفرات الدفاع المحكم الذي فرضه لاعبو سان أنتونيو سبيرز. وسجل ثاندر واحدة من أدنى حصائله النقطية في تاريخ مشاركاته في الأدوار الإقصائية 'بلاي أوف'، حيث لم يتمكن من تجاوز حاجز الـ 82 نقطة.

وبالنظر إلى الإحصائيات، نجد أن ثاندر فشل في استغلال تسديداته من خارج القوس، إذ لم تكن نسبة نجاحه سوى 18 في المائة، مسجلاً 6 تسديدات فقط من أصل 33 محاولة، وهو ما عكس حالة من الارتباك وفقدان التوازن في التصويب. وفي المقابل، استغل سبيرز هذه الثغرات بذكاء، حيث بدأوا المباراة بضغط عالٍ ومبادرة هجومية قوية مكنتهم من السيطرة على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ووصل الفارق في مرحلة ما من المباراة إلى 25 نقطة، مما جعل مهمة العودة صعبة للغاية بالنسبة للضيوف.

وفي تصريحاته عقب المباراة، أظهر فيكتور ويمبانياما نضجاً كبيراً في التعامل مع الضغوط، حيث أكد أنه يدرك حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة الحرجة من الموسم، مشيراً إلى ضرورة إيجاد طرق مبتكرة للتأثير في المباريات في مختلف المجالات. وأشار النجم الفرنسي إلى أن الفريق اضطر لبذل مجهودات استثنائية والقيام بأدوار غير تقليدية للعودة في السلسلة، موضحاً أن الرد على التأخر في السلسلة لم يكن سحراً، بل كان نتيجة عمل جاد والتزام تكتيكي بما يجب القيام به على أرض الملعب.

من جانبه، أشاد مدرب سبيرز، ميتش جونسون، بالشراسة التنافسية التي لعب بها ويمبانياما، معتبراً أن اللاعب تحمل مسؤولية تحديد وتيرة اللعب للفريق، وهو أمر يعكس استعداده النفسي والبدني لقيادة الفريق في المواعيد الكبرى، مؤكداً أن قدرة الفريق على تحويل الدفاع إلى هجوم سريع هي المفتاح لتحقيق المزيد من الانتصارات. أما على صعيد اللاعبين الآخرين، فقد قدم دي أرون فوكس أداءً متوازناً ساهم في تعزيز تفوق سبيرز بتسجيله 12 نقطة مع 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة، بينما حاول الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر إنقاذ ما يمكن إنقاذه لثاندر بتسجيله 19 نقطة، لكن جهوده ذهبت سدى أمام المنظومة الدفاعية المتكاملة لسبيرز.

وتبرز أهمية هذا الفوز في السياق التاريخي للنادي، حيث يطمح سان أنتونيو سبيرز للوصول إلى نهائي الدوري للمرة الأولى منذ تتويجه باللقب في عام 2014، وهو ما يمثل عودة محتملة لواحد من أعرق الفرق في الدوري إلى منصات التتويج. وفي المقابل، يسعى أوكلاهوما سيتي ثاندر لتصحيح مساره في المباريات القادمة، طامحاً لأن يصبح أول فريق يحقق اللقب مرتين متتاليتين منذ عام 2018.

هذا الصراع المثير سينتقل إلى أوكلاهوما سيتي يوم الثلاثاء في المباراة الخامسة، قبل أن يعود إلى سان أنتونيو يوم الخميس في المباراة السادسة، مما يجعل السلسلة في حالة من الترقب الشديد لمعرفة من سيحسم التأهل في النهاية





