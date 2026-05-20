تألق الأهلي في ختام الدوري السعودي واستعدادات النصر وفعاليات الملاكمة العالمية بالقاهرة

تقرير مفصل يتناول فوز الأهلي السعودي على الخليج بنتيجة 4-1، وتجهيزات نادي النصر لمواجهته الأخيرة، وتفاصيل حدث غلوري إن جيزة للملاكمة في مصر بمشاركة عربية وعالمية.

شهدت الساحة الرياضية السعودية والعربية سلسلة من الأحداث المثيرة والمكثفة التي عكست حالة التطور الكبير في مستوى المنافسات، حيث اختتم النادي الأهلي مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بطريقة مثالية تعكس قوته الفنية وطموحاته المستقبلية.

فقد تمكن الأهلي من تحقيق فوز عريض ومستحق بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد في مواجهته الختامية أمام فريق الخليج، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من دوري روشن. بدأت المباراة بضغط هجومي واضح من جانب الفريق الملكي، مما أسفر عن تسجيل هدفين في الشوط الأول بواسطة ريان حامد وفراس البريكان، ورغم محاولات فريق الخليج للعودة من خلال هدف سجله يورجوس ماسوراس، إلا أن السيطرة ظلت أهلاوية بامتياز.

وفي الشوط الثاني، استمر التألق حيث ساهم ماتيوس جونسالفيس في تعزيز النتيجة عبر هدف عكسي تسبب فيه ثم أضاف الهدف الرابع بنفسه، لينهي المباراة بتألق لافت. وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى واحد وثمانين نقطة، محتلاً المركز الثالث في جدول الترتيب، ليكون خلف الهلال بفارق الأهداف فقط، في وقت يشهد فيه صراع شرس على لقب الدوري بين النصر المتصدر والهلال.

وعلى صعيد آخر، وفي إطار الاستعدادات للمواجهة الختامية في الدوري السعودي، كشف الجهاز الفني لنادي النصر بقيادة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس عن قائمة الفريق التي ستخوض اللقاء المرتقب أمام نادي ضمك. وقد ضمت القائمة واحد وعشرين لاعباً، شهدت عودة أسماء هامة كانت تحوم حولها الشكوك من الناحية البدنية مثل عبد الله الخيبري والفرنسيين كينغسلي كومان ومحمد سيماكان، بالإضافة إلى البرازيلي أنجيلو غابرييل.

ورغم رغبة هؤلاء اللاعبين في المشاركة، إلا أن خيسوس يدرس بعناية مدى جاهزيتهم البدنية لتحديد ما إذا كانوا سيبدأون المباراة أساسيين أم سيكونون أوراقاً رابحة على مقاعد البدلاء. وفي المقابل، تأكد غياب النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بسبب إصابة حالت دون مشاركته رغم الجهود الطبية المكثفة لتجهيزه.

ومن المتوقع أن يعتمد خيسوس في خط الهجوم على الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، مع الاحتفاظ بعبد الله الحمدان كبديل استراتيجي، بينما يتولى البرازيلي بينتو حماية المرمى وبجوار الإسباني مارتينيز في الدفاع لضمان إغلاق المساحات أمام المنافس. وفي سياق الرياضات العالمية، تحولت العاصمة المصرية القاهرة إلى مركز جذب رياضي دولي من خلال فعاليات حدث غلوري إن جيزة، الذي أقيم في أجواء استثنائية على سفح الأهرامات العريقة.

وقد تضمنت الفعاليات يوماً إعلامياً مكثفاً جمع بين أبطال العالم ووسائل الإعلام المحلية والدولية، تلاه حفل وصول ضخم استقطب جمهوراً عريضاً. وتصدر المشهد البطل الأوكراني أولكسندر أوسيك، حامل حزام دبليو بي سي للوزن الثقيل وصاحب السجل الخالي من الهزائم، إلى جانب الأسطورة الهولندي ريكو فيرهوفن في رياضة الكيك بوكسينغ، مما أضفى صبغة عالمية على الحدث. كما شهدت البطاقة مشاركة ملاكمين من مختلف الجنسيات مثل البريطاني حمزة شيراز والألماني أليم بيجيتش، واليابانية ميزوكي هيروتا التي تواجه المصرية مي سليمان.

وكان الحضور العربي بارزاً من خلال مشاركة الملاكمين المصريين باسم ممدوح ومحمد مبروك يحيى وعمر هيكل، بالإضافة إلى الملاكم السعودي سلطان المحمد، الذي يمثل حضور الملاكمة السعودية في المحافل الدولية الكبرى تحت رعاية موسم الرياض، مما يؤكد توجه المملكة نحو دعم كافة الرياضات وتعزيز حضورها العالمي في مختلف الفنون القتالية. إن هذه الأحداث المتزامنة تعكس التكامل بين التنافس الكروي المحلي في المملكة العربية السعودية وبين استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية التي تهدف إلى نشر الثقافة الرياضية وتطوير المهارات.

فبينما يسعى الأهلي والنصر لتثبيت أقدامهما في قمة الدوري السعودي، تبرز فعاليات الملاكمة في مصر كجسر للتواصل الرياضي الدولي، خاصة مع الدعم السخي من موسم الرياض الذي بات علامة فارقة في تنظيم الأحداث الكبرى. إن هذه الديناميكية في المشهد الرياضي تساهم في رفع مستوى الاحترافية وزيادة الشغف الجماهيري، وتفتح آفاقاً جديدة للرياضيين العرب للظهور بجانب أساطير الرياضة العالمية، مما يعزز من مكانة المنطقة كوجهة رئيسية لصناعة الرياضة والترفيه على مستوى العالم





