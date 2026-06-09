تألق ألماني نسائي وترقب مونديالي في المكسيك: رحلة من الملاعب الأوروبية إلى أزتيكا التاريخي

تقرير مفصل يتناول ختام تصفيات المنتخب الألماني للسيدات بنجاح باهر وتأهله لمونديال 2027، بالإضافة إلى الاستعدادات المكسيكية لاستضافة افتتاح كأس العالم 2026 وقصة المدرب هوغو بروس مع ملعب أزتيكا.

اختتم المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم بنجاح باهر، حيث استطاع الفريق الحفاظ على سجله خالياً من أي هزيمة طوال مشواره التأهيلي.

جاء ذلك بعد تحقيقه فوزاً مستحقاً بنتيجة هدفين دون رد على نظيره السلوفيني في العاصمة ليوبليانا. هذا الانتصار لم يكن مجرد إضافة لرصيد الفريق، بل كان تتويجاً لمرحلة من الاستقرار الفني، وتزامن المباراة بشكل لافت مع الاحتفال بعيد ميلاد المدرب كريستيان فوك الثالث والخمسين، مما أضفى أجواءً من البهجة على المعسكر الألماني.

وعلى الرغم من أن الأداء العام للمباراة لم يكن في أعلى مستوياته من حيث الإقناع الفني، إلا أن النتيجة جاءت لصالح ألمانيا بفضل هدف عكسي سجلته اللاعبة السلوفينية لارا براشنيكار في الدقيقة الأربعين، ثم عززت شيكيرا مارتينيز النتيجة في الدقيقة الخمسين، مسجلة بذلك أول أهدافها الرسمية بقميص المنتخب الوطني. ومن جانبه، أشار المدرب فوك في تصريحاته للإعلام الألماني إلى أن الفريق حقق المطلوب منه رغم وجود حالة من الإرهاق البدني والذهني لدى العديد من اللاعبات نتيجة الموسم الشاق الذي خضنه، وهو ما أثر نسبياً على جودة الأداء.

وبذلك، تصدر المنتخب الألماني مجموعته برصيد 16 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات وتعادل واحد، ليضمن تأهله المباشر إلى مونديال 2027 الذي ستستضيفه البرازيل، بينما حل المنتخب النرويجي في المركز الثاني برصيد 12 نقطة ليضطر لخوض الملحق التأهيلي في الخريف المقبل. وفي سياق آخر، يتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو المكسيك التي تستعد لاستضافة النسخة الموسعة من كأس العالم 2026، حيث يستهل المنتخب المكسيكي مشواره في البطولة بمواجهة قوية ضد منتخب جنوب أفريقيا في ملعب أزتيكا الأسطوري.

تحمل المكسيك على عاتقها ضغوطاً جماهيرية هائلة لتحقيق بداية قوية ومظفرة أمام آلاف المشجعين الذين سيمتلئ بهم الملعب الذي تم تجديده مؤخراً لاستقبال هذه البطولة التاريخية. وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة لكون ملعب أزتيكا يعود مجدداً ليكون مسرحاً لمباريات المونديال بعد أن استضاف فعاليات عامي 1970 و1986، مما يعيد للأذهان ذكريات كروية خالدة. كما تعيد المباراة إحياء ذكرى مواجهة الفريقين في افتتاح نسخة 2010 بجوهانسبرغ والتي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق.

ويدخل المضيف المكسيكي اللقاء كمرشح قوي للفوز، مدعوماً بسلسلة من ثماني مباريات دون هزيمة، وهو ما يمنح المدرب خافيير أغيري دافعاً كبيراً لقيادة فريقه نحو صدارة المجموعة التي تضم أيضاً منتخبي كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك. ومن المتوقع أن يشهد الملعب حضور أكثر من 80 ألف مشجع، مما سيخلق أجواءً احتفالية صاخبة تضع اللاعبين المكسيكيين تحت اختبار حقيقي للتعامل مع الضغوط النفسية وتوظيف ميزة الأرض والجمهور لصالحهم في البطولة التي ستشهد لأول مرة مشاركة 48 فريقاً.

وعلى صعيد القصص الإنسانية والرياضية المرتبطة بهذا الحدث، تبرز رحلة المدرب البلجيكي هوغو بروس، قائد منتخب جنوب أفريقيا، الذي سيكمل دورة زمنية كاملة تمتد لأربعين عاماً في ملعب أزتيكا. بروس، البالغ من العمر 74 عاماً، سيعود إلى هذا الملعب العريق الذي شهد مشاركته كلاعب مع المنتخب البلجيكي في نسخة 1986، حيث خسر فريقه آنذاك أمام المكسيك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة الافتتاحية.

يرى بروس أن العودة إلى هذا المكان بصفته مدرباً لمنتخب جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية تمثل تجربة استثنائية ومؤثرة، حيث يستحضر ذكريات شبابه وشعوره الأول بعظمة كأس العالم. ورغم اعترافه بالتحدي الكبير الذي تفرضه الأجواء الجماهيرية في مكسيكو سيتي، إلا أنه يؤكد على ضرورة التزام لاعبيه بخطة اللعب بدقة تامة وعدم الانجراف خلف الضجيج في المدرجات.

ويعول بروس على مجموعة من اللاعبين المحليين القادرين على تقديم مفاجآت من شأنها إرباك حسابات المنافسين الأقوى، مؤكداً أن التركيز الذهني سيكون المفتاح الأساسي لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة التاريخية التي تربطه شخصياً بذكريات قديمة ومشاعر مختلطة بين الحنين إلى الماضي والطموح في الحاضر





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس العالم 2026 المنتخب الألماني للسيدات ملعب أزتيكا المكسيك جنوب أفريقيا

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

السعودية رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العربأعلن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اختيار السعودية رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس للعامين 2026 – 2027.

Read more »

تأجيل قرعة كأس آسيا 2027 في الرياضأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس تأجيل قرعة نهائيات كأس آسيا في السعودية 2027 التي كانت مقررة في الرياض في 11 أبريل 2026.

Read more »

مصر تستهدف خفض حجم الدين الخارجي في الموازنة الجديدةأعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، السبت، ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026 - 2027.

Read more »

رابطة الدوري السعودي تكشف روزنامة موسم روشن 2026-2027 وسط ازدحام محلي وقاري ودوليرابطة الدوري السعودي للمحترفين تكشف روزنامة دوري روشن 2026-2027، بانطلاقة في 13 أغسطس 2026 وختام في 29 مايو 2027، مع 34 جولة خلال 103 أيام و80 يوماً للتوقفات ال

Read more »

الاتحاد السعودي يكشف مواعيد كأس الملك والسوبر للموسم الجديدأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، مواعيد الأدوار النهائية لبطولة كأس الملك لموسم 2026 - 2027.

Read more »

رابطة المحترفين: انطلاق الموسم الجديد.. 13 أغسطسأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين الروزنامة السنوية لموسم 2026-2027، والتي تضمنت...

Read more »