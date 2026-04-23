تأكيد هبوط النجمة إلى دوري الدرجة الأولى بعد الخسارة أمام التعاون

خسر النجمة أمام التعاون 2-1 في الجولة 29 من دوري روشن، مما أكد هبوطه بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الأولى. تألق محمد الكويكبي بتسجيله هدفًا وصناعته لآخر.

تأكد هبوط فريق النجمة إلى دوري الدرجة الأولى بشكل رسمي بعد خسارته الثقيلة أمام التعاون بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

هذه الخسارة تعني نهاية مشوار النجمة في الدوري الممتاز لهذا الموسم، وتثبت أن الفريق لم يتمكن من تحقيق النتائج الإيجابية اللازمة للبقاء في المنافسة. المباراة شهدت سيطرة واضحة من جانب التعاون، الذي قدم أداءً متميزًا بقيادة لاعبه الموهوب محمد الكويكبي الذي كان له دور حاسم في تحقيق الفوز. الكويكبي افتتح التسجيل للتعاون في الدقيقة الثامنة بتسديدة قوية اصطدمت بمدافع النجمة البرازيلي فيتور فارغاس وغيرت اتجاهها لتسكن شباك الحارس فيكتور براغا.

هذا الهدف منح التعاون دفعة معنوية كبيرة، وساعدهم على التحكم في مجريات اللعب طوال الشوط الأول. في الشوط الثاني، واصل التعاون الضغط على مرمى النجمة، وتمكن الكويكبي من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 63 بعد تمريرة ذكية إلى زميله البلغاري مارين بيتكوف الذي لم يجد صعوبة في إيداع الكرة في الشباك. هذا الهدف عزز من موقف التعاون في المباراة، وجعل مهمة النجمة في العودة إلى اللقاء أكثر صعوبة.

على الرغم من محاولات النجمة لتقليص الفارق، إلا أنها لم تتمكن من اختراق دفاع التعاون المنظم، باستثناء الهدف الوحيد الذي سجله المدافع البرازيلي سمير كايتانو في الدقيقة 84. هذا الهدف جاء متأخرًا جدًا ولم يكن كافيًا لمنح النجمة أي أمل في العودة إلى المباراة. المباراة انتهت بفوز التعاون بنتيجة 2-1، لتتأكد بذلك هبوط النجمة إلى دوري الدرجة الأولى. التعاون بهذا الفوز يواصل سلسلة انتصاراته ويحقق فوزه الرابع عشر في الدوري، ليصل إلى النقطة 49 ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.

بينما النجمة يتلقى خسارته الثانية والعشرين في الدوري، ويبقى في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 11 نقطة فقط. هذا الهبوط يمثل نهاية حقبة للنجمة في دوري روشن السعودي للمحترفين، ويطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل الفريق. النادي بحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة، والتركيز على تطوير قطاع الناشئين، والتعاقد مع لاعبين جدد قادرين على المنافسة في دوري الدرجة الأولى. من ناحية أخرى، يواصل التعاون تألقه في الدوري، ويقدم أداءً متميزًا يجعله أحد أبرز الفرق المنافسة على المراكز المتقدمة.

الفريق يمتلك مجموعة من اللاعبين الموهوبين، بقيادة محمد الكويكبي، الذين قادرون على تحقيق المزيد من الانتصارات في المباريات القادمة. من المتوقع أن يشهد دوري روشن السعودي للمحترفين منافسة قوية في الجولات المتبقية، حيث تسعى الفرق إلى حجز مقاعدها في المراكز المؤهلة للمشاركة في البطولات القارية. النجمة الآن مطالبة بالتركيز على الاستعداد للموسم الجديد في دوري الدرجة الأولى، والعمل على استعادة مكانته في الدوري الممتاز في أقرب وقت ممكن.

الهبوط يمثل تحديًا كبيرًا للنادي وجماهيره، ولكنه في الوقت نفسه فرصة لإعادة بناء الفريق والعودة أقوى في المستقبل





