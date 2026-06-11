تأسيس قوات الجو والفضاء الملكية السعودية: رؤية استراتيجية لتعزيز السيادة والدفاع الوطني

كشف الفريق الركن تركي بن بندر عن تفاصيل مراحل تأسيس قوات الجو والفضاء الملكية ودمج القوات الجوية مع الدفاع الجوي لتحقيق نقلة عملياتية وتطوير القدرات الفضائية وفق رؤية 2030.

صرح قائد القوات الجوية الملكية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز بأن المملكة العربية السعودية تخطو خطوات حثيثة وواثقة نحو إنجاز مشروع تأسيس قوات الجو والفضاء الملكية، مشيراً إلى أن العمل قد وصل إلى مراحله الأخيرة والحاسمة.

هذه المرحلة تتطلب تضافراً كاملاً للجهود وتكثيفاً للعمل لضمان تنفيذ خطة التفعيل بدقة عالية، حيث إن هذا المشروع لا يمثل مجرد تغيير إداري، بل هو تتويج لسلسلة من المراحل التأسيسية المتكاملة التي تم التخطيط لها بعناية فائقة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة القتالية والعملياتية. وأوضح الفريق الركن أن هذا التوجه يأتي استناداً إلى استراتيجية الدفاع الوطني التي تعمل كمرجع أساسي لعمليات التخطيط الاستراتيجي داخل وزارة الدفاع، والتي تضع في مقدمة أولوياتها حماية المصالح الحيوية للمملكة في مواجهة كافة التهديدات الإقليمية، سواء كانت حالية أو مستقبلية.

وهذا يتطلب بالضرورة بناء قدرات دفاعية متطورة وكفاءات عسكرية محترفة قادرة على التعامل مع المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة. ومن هنا جاء القرار الاستراتيجي بتأسيس قوات الجو والفضاء الملكية عبر دمج القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، وهو دمج يهدف أساساً إلى سد الثغرات العملياتية وتوسيع نطاق القدرات في مجال الفضاء، مما يحقق نقلة نوعية في مفهوم الدفاع الجوي والفضائي للمملكة.

وفي سياق الحديث عن الآلية التنفيذية، أشار قائد القوات الجوية إلى أنه قد تم تشكيل فريق تنفيذي متخصص ومتكامل لتولي مهام تأسيس هذه القوة الموحدة، مع التأكيد المطلق على أن هذه العملية تمت بحذر شديد لضمان عدم التأثير على الجاهزية القتالية للقوات، وبما يحافظ على الروح المعنوية المرتفعة للمنسوبين. وشدد الفريق الركن تركي بن بندر على نقطة جوهرية مفادها أن تأسيس قوة موحدة لا يعني بأي حال من الأحوال تقليص الكوادر البشرية أو الاستغناء عن الخبرات، بل على العكس تماماً، فإن هذا الدمج سيعود بالنفع على كافة المنسوبين، حيث سيتم استثمار الكفاءات العالية والخبرات التراكمية التي اكتسبتها القوتان على مدار أكثر من سبعين عاماً من العطاء والتميز.

إن الهدف هو الحفاظ على المكتسبات التاريخية وتطويرها لتتناسب مع متطلبات العصر الحديث، مما يضمن استدامة التميز العسكري السعودي. وأضاف أن هذا التحول يرتكز على دعم غير محدود من القيادة السياسية، حيث حظيت وزارة الدفاع باهتمام استثنائي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي حرص منذ توليه وزارة الدفاع على بناء مؤسسة عسكرية حديثة تتبنى أحدث المعايير العالمية في الاحترافية والتدريب، لتمكين القوات من حماية السيادة الوطنية وردع أي تهديدات خارجية بفعالية واقتدار.

كما لفت الفريق الركن إلى أن اعتماد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لوثيقة تطوير وزارة الدفاع كان بمثابة حجر الزاوية في رحلة التحول المؤسسي، حيث وفرت هذه الوثيقة خارطة طريق واضحة لإعادة صياغة الهيكل التنظيمي وعمليات الحوكمة وفق أرقى المعايير الدولية. وأوضح أن هذا التحول يتجاوز كونه إعادة هيكلة إدارية ليصل إلى إعادة صياغة شاملة للفكر العسكري السعودي، حيث استند بناء الهيكل الجديد على مبادئ جوهرية تهدف إلى رفع الكفاءة، منها فصل مسؤولية إعداد وتدريب وتجهيز القوات عن مسؤولية قيادة العمليات، وكذلك فصل وظائف رسم السياسات والاستراتيجيات والتخطيط عن وظيفة التنفيذ الميداني.

هذا الفصل التنظيمي يهدف إلى تلافي تضارب المهام وزيادة التركيز في كل مرحلة من مراحل العمل العسكري. وبدعم مباشر وإشراف دقيق من سمو وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، بدأت تظهر نتائج ملموسة لأكثر من 300 مبادرة تطويرية تسعى لتحقيق التفوق العملياتي المشترك، وتحسين كفاءة الإنفاق المالي، وتحديث المنظومات الدفاعية.

وفي الختام، أكد أن هذه المسيرة تتناغم بشكل كامل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تسعى الوزارة لتعزيز السيادة الصناعية من خلال توطين الصناعات العسكرية ورفع نسبة المحتوى المحلي، بالتوازي مع الاستثمار المكثف في العنصر البشري عبر غرس القيم الوطنية وتوفير برامج معرفية نوعية للمتميزين، لضمان بناء جيل عسكري قادر على قيادة مستقبل الدفاع الجوي والفضائي للمملكة بكفاءة واقتدار





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قوات الجو والفضاء وزارة الدفاع السعودية التحول المؤسسي رؤية 2030 السيادة الوطنية

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