تأسيس شبكة بريكس الأدبية لتعزيز التبادل الثقافي بين دول التكتل

شكلت دول بريكس شبكة أدبية جديدة لتعزيز التبادل الثقافي وتنسيق الجهود في المجال الأدبي، بالتزامن مع الإعلان عن المرشحين لجائزة بريكس الأدبية خلال منتدى برازيليا.

شكلت اتحادات الكتاب والنقاد والناشرين من دول بريكس جمعية جديدة باسم شبكة بريكس الأدب ية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي وتنسيق الجهود في المجال الأدب ي بين دول التكتل. أُعلن عن هذا التأسيس خلال ندوة الطاولة المستديرة المخصصة لجائزة ال بريكس الأدب ية، والتي أقيمت في إطار منتدى بريكس الثاني في برازيليا، البرازيل.

الشبكة الجديدة، التي تضم ممثلين عن اتحادات الكتاب والنقاد والناشرين من الدول الأعضاء، تهدف إلى بناء منصة دائمة لتبادل الخبرات والأفكار، وتسهيل التعاون في مجالات النشر، والترجمة، والتسويق للأعمال الأدبية. هذا بالإضافة إلى دعم وتعزيز التبادل الثقافي الشامل بين دول البريكس، مع التركيز على إبراز التنوع الثقافي والتقاليد الأدبية الغنية التي تتمتع بها كل دولة. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الوعي العام بالأعمال الأدبية المتميزة من مختلف دول البريكس، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثقافي والتبادل المعرفي بين هذه الدول. وتعد هذه الخطوة بمثابة إضافة نوعية للمشهد الثقافي العالمي، وخصوصاً في ظل سعي دول البريكس إلى تعزيز دورها في مختلف المجالات، بما في ذلك الثقافة والأدب.\تم الإعلان الرسمي عن تأسيس الشبكة من خلال وثيقة تم توقيعها خلال المنتدى. وقع على الوثيقة من الجانب الروسي، عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ونائب رئيس المنتدى، ديمتري كوزنيتسوف، الذي شدد على أن الشبكة لا تهدف فقط إلى تنظيم والترويج لجائزة البريكس الأدبية، وتعزيز القيم التقليدية لشعوب دول البريكس، بل تهدف أيضاً إلى تنفيذ مشاريع مشتركة أخرى ذات أهمية. وأوضحت دائرة العلاقات العامة للمنتدى أن إدارة الشبكة ستدار من قبل هيئة جماعية، وتولى رئاسة الهيئة بشكل مشترك كل من الشاعر وعضو اتحاد كتاب روسيا فاديم تيريخين، ورئيس أكاديمية أدب البرازيل ماركوس فريتاس. وسيتم قريباً تحديد ممثلي الدول الأخرى الأعضاء في البريكس للانضمام إلى الهيئة الإدارية. هذا ويُذكر أن جائزة البريكس الأدبية، التي تم الإعلان عن قائمة المرشحين لها خلال المنتدى، هي جائزة دولية جديدة تهدف إلى تكريم الأدباء الذين تعكس أعمالهم التقاليد والتنوع الثقافي لدول البريكس. وقد ضمت قائمة المرشحين الأولية 27 شخصية أدبية بارزة من مختلف دول التكتل. وتعد هذه الجائزة بمثابة حافز إضافي لتشجيع الإبداع الأدبي، وتعزيز التبادل الثقافي بين دول البريكس، وتسليط الضوء على الأعمال الأدبية المتميزة التي تعكس الهوية الثقافية لكل دولة.\عقد المنتدى الثاني لدول بريكس بعنوان 'القيم التقليدية' في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2025 في برازيليا، وشهد مشاركة واسعة من البرلمانيين وممثلي قطاع الأعمال والثقافة والمنظمات الاجتماعية من جميع دول البريكس، بالإضافة إلى الدول الشريكة والمرشحة للانضمام. وقد انعقد المنتدى تحت شعار 'نقوي أممنا بالتوحد حول التقاليد'، مؤكداً على أهمية تعزيز القيم التقليدية كأساس لبناء مجتمعات قوية ومزدهرة. هذا وقد أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في أن تصبح مسابقة الأغنية الدولية 'إنترفيجن' حدثاً سنوياً، وأن يتم الإعلان عن البلد المنظم للمسابقة المقبلة في ختامها في موسكو. يعكس هذا الاهتمام المتزايد بالتعاون الثقافي رغبة دول البريكس في تعزيز التفاهم المتبادل، وتوطيد العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، والعمل معاً لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك





RTARABIC / 🏆 28. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

بريكس الأدب الثقافة التبادل الثقافي جائزة بريكس الأدبية

المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين