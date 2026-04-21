تأزم الموقف في جنوب لبنان وسط تصعيد عسكري ورهانات دبلوماسية على مفاوضات واشنطن

استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم الهدنة المعلنة، وتصاعد حدة التوتر مع حزب الله وإيران وسط تحركات دبلوماسية أمريكية لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار.

تشهد الساحة ال لبنان ية حالة من التوتر الميداني المتصاعد في ظل هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يواصل الجيش ال إسرائيل ي تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق في جنوب لبنان . وقد أكد رئيس أركان الجيش ال إسرائيل ي، إيال زامير، أن تل أبيب تسعى جاهدة لخلق واقع أمني جديد على الحدود الشمالية يضمن عودة السكان إلى منازلهم، مشيرا إلى أن الحملة العسكرية ال إسرائيل ية تستهدف بشكل مباشر ما وصفه بالمخططات الإيرانية الرامية لزعزعة الاستقرار.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه عمليات القصف المدفعي والجوي وعمليات نسف المباني الممنهجة في بلدات مثل شمع والناقورة، وسط تحذيرات إسرائيلية صارمة تمنع المدنيين من العودة إلى قراهم في محيط نهر الليطاني، مما يضع مستقبل الهدنة على المحك. من جانبه، رد حزب الله على التحركات الإسرائيلية بتصعيد ميداني موازٍ، حيث أعلن عن استهداف دبابات ميركافا في جنوب لبنان، مؤكدا على لسان النائب حسن فضل الله أن الحزب سيعمل على إسقاط ما يسمى بالخط الأصفر الذي تحاول إسرائيل فرضه كمنطقة فاصلة. وفي الوقت ذاته، تبرز التهديدات الإيرانية كعنصر ضاغط في المشهد، حيث حذر محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني، من أن أي خطأ في الحسابات من قبل الخصوم سيؤدي إلى استخدام طهران لخيارات عسكرية حاسمة. وبالتوازي مع هذا التصعيد الميداني، تسعى الدبلوماسية الدولية جاهدة لاحتواء الأزمة، حيث كشفت مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية عن التحضير لجولة ثانية من المفاوضات بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني المقرر عقدها في 23 أبريل الجاري، في مسعى لتثبيت الهدنة ومنع انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة. على الصعيد الداخلي اللبناني، أكد الرئيس جوزيف عون أن لبنان يتمسك بقراره السيادي في إدارة المفاوضات من خلال وفد وطني برئاسة السفير سيمون كرم، رافضا أي تدخل من أطراف أخرى في مسار الحوار. وفي تطور لافت، أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصرفات بعض الجنود الذين أقدموا على انتهاك رموز دينية في جنوب لبنان، واصفا تلك الأفعال بأنها مخالفة للقيم، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي والدبلوماسي. ومع استمرار إسرائيل في تنفيذ عمليات تفجير ممنهجة للمنشآت والمنازل، يبقى الموقف الميداني شديد التعقيد، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بخرق الهدنة، بينما يعيش سكان الجنوب اللبناني حالة من النزوح القسري وسط ترقب لنتائج المباحثات التي ستجرى في واشنطن، والتي قد تشكل الفرصة الأخيرة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار وتجنب انهيار الوضع الأمني بشكل كامل في المنطقة الحدودية





