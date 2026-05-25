كشفت شبكة "سي بي إس" نيوز أن تأخر الإعلان عن الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران يعود إلى صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي ، الذي يعيش في مخبأ سري بإجراءات أمنية مشددة.

"محاصر فعليا" في موقع غير معلن، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر شبكة معقدة من الوسطاء والسعاة، ما يعرقل سرعة الرد علىوأشارت الشبكة إلى أن مجتبى خامنئي أصيب خلال الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت إيران في 28 فبراير الماضي، وأسفرت عن مقتل والده، المرشد السابق ومنذ ذلك الحين، لم يظهر خامنئي علناً أو عبر أي تسجيل مصور أو صوتي، وسط اعتقاد بأنه يتبع إجراءات أمنية مشددة لتجنب استهدافه. وأكدت المصادر أن العديد من قادة النظام الإيراني يقيمون حالياً داخل ملاجئ محصنة ويتجنبون التواصل المباشر إلا في أضيق الحدود، خشية الاختراقات الاستخباراتية.

وقال مسؤول أميركي إن مشهد التواصل داخل القيادة الإيرانية "أشبه بمسلسل كوميدي"





