تأجيل التصويت على تعديلات النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم لامتصاص غضب الأندية

قرر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل تأجيل التصويت على 66 تعديلاً قانونياً في النظام الأساسي واللوائح الانتخابية بعد اعتراضات واسعة من الأندية على تغيير صلاحيات التعيين وهيكلة المسابقات.

شهدت أروقة الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم تطورات بارزة ومفاجئة، حيث أعلن رئيس الاتحاد، ياسر المسحل ، عن اتفاق تم التوصل إليه مع أعضاء الجمعية بعد مشاورات مكثفة، يقضي بتأجيل التصويت على 66 مقترحاً كانت تهدف إلى تعديل النظام الأساسي للاتحاد بالإضافة إلى لائحة الانتخابات.

وقد جاء هذا القرار في إطار رسالة تطمينية وجهها المسحل للأندية السعودية، خاصة تلك التي تنشط في دوريات الدرجة الأولى والثانية والثالثة، والتي أبدت رغبة واضحة في عدم التصويت على هذه التعديلات في حال تم طرحها للنقاش الفوري، مما عكس حالة من التوجس والقلق تجاه التغييرات المقترحة وتأثيراتها المستقبلية على استقرار المسابقات وتوزيع الصلاحيات الإدارية داخل المنظومة الكروية. وتأتي هذه التطورات في سياق متوتر، حيث انعقدت الجمعية العمومية لمناقشة أجندة حافلة بالبنود، كان أبرزها التعديلات المرتقبة التي تسببت في حالة من الغضب العارم بين ممثلي الأندية تجاه الأمين العام السابق للاتحاد، سمير المحمادي.

وقد أدى هذا التصعيد إلى إعفاء المحمادي من منصبه قبل الاجتماع بيوم واحد، وذلك نتيجة لعدة أسباب جوهرية، في مقدمتها سعيه لفرض تعديلات واسعة وغير مسبوقة على النظام الأساسي، وهو التوجه الذي واجهه رفض قاطع من قبل مجلس الإدارة والجمعية العمومية على حد سواء، مما جعل من إزاحته خطوة ضرورية لتهدئة الأجواء وضمان توافق الرؤى بين قيادة الاتحاد والأندية الأعضاء. وبالنظر في تفاصيل المقترحات التي أثارت الجدل، يتضح أن هناك نقاطاً قانونية وإدارية حساسة تم المساس بها، ومن أبرزها المادة 35-9 التي كانت تنص سابقاً على أن تعيين مدربي المنتخبات الوطنية يقع ضمن صلاحيات المجلس بناءً على توصية من الأمانة العامة.

إلا أن التعديل المقترح سعى لنقل هذه الصلاحية لتصبح ضمن مهام الأمين العام في المادة 52 الجديدة، بحيث يتولى الإشراف المباشر على إدارة كرة القدم والمنتخبات الوطنية لتحقيق أهداف الاتحاد، وذلك بعد إعداد استراتيجية تطوير يطرحها ويشرف عليها الأمين العام ثم يتم اعتمادها من مجلس الإدارة، وهو ما اعتبرته الأندية محاولة لتركيز السلطات في يد شخص واحد وتقليص دور مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات السيادية المتعلقة بالمنتخبات. أما النقطة الأكثر إثارة للقلق فقد تمثلت في التعديل المقترح على المادة 69 المختصة بالمسابقات، حيث تم حذف أسماء البطولات المحددة واختزالها في قرار يصدر عن مجلس الإدارة لاعتماد لائحة أساسية للمسابقات تنبثق منها لوائح خاصة لكل بطولة.

هذا الغموض في الصياغة القانونية أثار مخاوف جدية لدى مسؤولي أندية دوري الدرجة الثالثة، الذين توقعوا أن يكون هذا التعديل تمهيداً لدمج دوري الدرجة الثالثة مع الرابعة في المستقبل القريب بهدف تقليل النفقات التشغيلية، خاصة فيما يتعلق بتكاليف تذاكر الطيران والتنقلات. ورغم أن الاتحاد تراجع عن هذه الفكرة في الموسم الماضي، إلا أن الأندية تخشى العودة إليها، لأن الدمج سيزيد من صعوبة المنافسة في الدرجة الثالثة، ويخلق حالة من القلق لأندية الدرجة الثانية التي تخشى الهبوط إلى مسابقة قد تضم أكثر من 90 نادياً، مما يجعل مهمة العودة صعبة للغاية.

ورغم هذه المخاوف، نقلت مصادر من أندية الدرجة الثالثة أنها عقدت اجتماعات مع مسؤولين في الاتحاد اطلعوا خلالها على روزنامة الموسم المقبل، والتي تشير إلى استمرارية الدوري الحالي دون دمج، لكن يبقى التوجس قائماً من اتخاذ قرارات مفاجئة تحت ذريعة تخفيض الإنفاق. ومن الجدير بالذكر أن عملية المراجعة التي قام بها الاتحاد شملت 60 تعديلاً على النظام الأساسي و6 تعديلات على لائحة الانتخابات، استناداً إلى مراجعة شاملة للوائح المحلية ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي، لضمان الموائمة الدولية.

وبالإضافة إلى بند التعديلات، تضمن جدول أعمال الجمعية 10 بنود رئيسية شملت اعتماد جدول الأعمال، وخطاب الرئيس، وتعيين مندوبين للمراجعة ومراقبين مستقلين، والمصادقة على القوائم المالية الموحدة وتقرير المراجع الخارجي، وصولاً إلى التصويت على تعيين المحاسب القانوني المستقل، مما يؤكد سعي الاتحاد لترتيب بيته الداخلي مالياً وإدارياً قبل الخوض في التعديلات القانونية الشائكة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل النظام الأساسي الأندية السعودية لوائح الانتخابات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

واشنطن توافق على بيع تايوان 66 مقاتلة أف-16واشنطن توافق على بيع تايوان 66 مقاتلة أف-16

Read more »

العاهل المغربي: سكان الأرياف وضواحي المدن بحاجة إلى دعمالعاهل المغربي: سكان الأرياف وضواحي المدن بحاجة إلى دعم قال العاهل المغربي محمد السادس، إن ساكنة (سكان) الأرياف وضواحي المدن، تحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام بأوضاعها، والعمل المتواصل للاستجابة لحاجياتها الملحة. المغرب

Read more »

'المالية' تعلن عن توفّر 66 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين'المالية' تعلن عن توفّر 66 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين

Read more »

'الشورى' يطالب ديوان المحاسبة بسرعة استرداد 66,9 مليار ‏ريال لخزانة الدولة'الشورى' يطالب ديوان المحاسبة بسرعة استرداد 66,9 مليار ريال لخزانة الدولة

Read more »

14 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 184.4 مليون ريالشهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 14 صفقة خاصة بقيمة 184.4 مليون ريال على نحو 3.19 مليون سهم تمت على عدد من الأسهم المدرجة، وذلك على النحو التالي الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة الأهلي 66 500,000 33,000,000 الأهلي 66 100,000 6,600,000 الأهلي 66 100,000 6,600,000 الأهلي 66 100,000 6,600,000 الأهلي 66 100,000 6,600,000 الأهلي 66 100,000 6,600,000 العربي 27 115,000 3,047,500

Read more »

الهلال.. 66 عامًا و 66 لقبًاالهلال.. 66 عامًا و 66 لقبًا

Read more »