تأجيل حسم رئاسة الوزراء في العراق وسط مشاورات مكثفة داخل الإطار التنسيقي

الإطار التنسيقي يعلن تأجيل تسمية مرشحه لرئاسة الوزراء إلى يوم الأربعاء مع استمرار المداولات السياسية للوصول إلى اتفاق توافقي ينهي الجدل حول الشخصية المرشحة للمنصب في ظل الالتزامات الدستورية.

شهد المشهد السياسي العراق ي حالة من الترقب الشديد بعد إعلان الإطار التنسيقي عن تأجيل حسم اختيار مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء ، حيث أعلن الأمين العام للإطار، عباس العامري، أن القرار النهائي قد تم ترحيله إلى يوم الأربعاء. يأتي هذا الإجراء في وقت حساس تمر به البلاد، حيث يسعى التحالف الأكبر داخل البرلمان إلى ترتيب البيت الداخلي وتجاوز التباينات في وجهات النظر التي طفت على السطح خلال الاجتماعات المكثفة التي عقدت يوم الثلاثاء.

وأكد العامري في تصريحاته أن الاجتماعات سادها نوع من الإيجابية، لكن الحاجة إلى مزيد من التشاور كانت ملحة لضمان التوصل إلى توافق يحظى بدعم جميع الأطراف المكونة للتحالف، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدة الصف في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ العراق السياسي، خاصة في ظل الاستحقاقات الدستورية التي تفرض جداول زمنية محددة لتشكيل الحكومة الجديدة. وتشير المعطيات الحالية إلى وجود مناقشات معمقة حول شخصية باسم البدري، الذي برز اسمه كمرشح محتمل للمنصب، وسط تقارير تفيد بأن هناك توجهاً داخل الإطار التنسيقي نحو حشد تأييد يصل إلى أغلبية الثلثين لتمرير هذا الاختيار داخل مجلس النواب. يأتي هذا التحرك بعد انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية في الحادي عشر من أبريل الجاري، وهو ما أطلق فعلياً التوقيتات الدستورية المنصوص عليها في المادة 76 من الدستور العراقي، والتي تلزم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة خلال فترة أقصاها خمسة عشر يوماً. إن هذا الضغط الزمني يضع الإطار التنسيقي، الذي يمتلك قرابة 140 مقعداً، أمام مسؤولية كبيرة لتقديم حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تواجه البلاد. يذكر أن مسار اختيار رئيس الوزراء لم يكن سهلاً منذ البداية، حيث عانى الإطار التنسيقي من خلافات سابقة حينما تم طرح اسم نوري المالكي في يناير الماضي، وهي الخطوة التي اصطدمت بمعارضة داخلية من أطراف نافذة مثل تيار الحكمة وحركة عصائب أهل الحق، بالإضافة إلى ضغوط دولية واضحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. تلك التجارب السابقة علمت القوى السياسية ضرورة البحث عن مرشح توافقي لا يثير حفيظة الداخل أو الخارج، وهو ما يفسر التريث الحالي في إعلان الاسم النهائي. إن العراقيين يترقبون اليوم الأربعاء لمعرفة ما إذا كانت هذه المشاورات ستسفر عن اتفاق نهائي ينهي حالة الفراغ الحكومي، أم أن تعقيدات المشهد السياسي ستستمر في فرض واقع جديد من التأجيلات التي قد تزيد من أمد الأزمة الراهنة وتؤثر على استقرار مؤسسات الدولة





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines