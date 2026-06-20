تأجيل المحادثات بين واشنطن وطهران وتصعيد في جنوب لبنان

يتكوف (يمين) وكوشنر (يسار) خلال مؤتمر صحفي لنائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بعد اجتماعه مع ممثلين عن باكستان وإيران في إسلام آباد في 12 أبريل/نيسان 2026.أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنّ المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، في طريقه إلى سويسرا كما أن جاريد كوشنر، سيصل إلى هناك للمشاركة في محادثات مع إيران، بعد تأجيل المفاوضات بين واشنطن وطهران. وتأتي زيارة ويتكوف في وقت 'تسعى الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المحادثات التقنية' عقب توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين الأربعاء، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.في حين غادر وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، إلى طهران يوم السبتL لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا). وقال إرنا إن نقوي سيناقش خلال زيارته سير المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، دون تقديم مزيد من التفاصيل. ويكتنف الغموض انطلاق المحادثات الرامية إلى تحقيق سلام دائم، والتي كان من المقرر عقدها الجمعة في سويسرا، إلا أنّ نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، الذي كان يعتزم التوجه إلى سويسرا للمشاركة فيها، ألغى زيارته. وأُعلن عن تأجيل المحادثات التي كان من المقرر عقدها الجمعة، 'لترسيخ التفاهم ومتابعة الجهود للتوصل إلى تسوية دائمة'، من دون تحديد موعد جديد لها.المغرب يحقق الفوز العربي الأول على حساب أسكتلندا بأسرع هدف بكأس العالم 2026

يتكوف (يمين) وكوشنر (يسار) خلال مؤتمر صحفي لنائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بعد اجتماعه مع ممثلين عن باكستان وإيران في إسلام آباد في 12 أبريل/نيسان 2026.

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنّ المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، في طريقه إلى سويسرا كما أن جاريد كوشنر، سيصل إلى هناك للمشاركة في محادثات مع إيران، بعد تأجيل المفاوضات بين واشنطن وطهران. وتأتي زيارة ويتكوف في وقت 'تسعى الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المحادثات التقنية' عقب توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين الأربعاء، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

في حين غادر وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، إلى طهران يوم السبتL لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا). وقال إرنا إن نقوي سيناقش خلال زيارته سير المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، دون تقديم مزيد من التفاصيل. ويكتنف الغموض انطلاق المحادثات الرامية إلى تحقيق سلام دائم، والتي كان من المقرر عقدها الجمعة في سويسرا، إلا أنّ نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، الذي كان يعتزم التوجه إلى سويسرا للمشاركة فيها، ألغى زيارته.

وأُعلن عن تأجيل المحادثات التي كان من المقرر عقدها الجمعة، 'لترسيخ التفاهم ومتابعة الجهود للتوصل إلى تسوية دائمة'، من دون تحديد موعد جديد لها. المغرب يحقق الفوز العربي الأول على حساب أسكتلندا بأسرع هدف بكأس العالم 202





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